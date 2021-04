Comment utiliser la fonction d’équilibrage des couleurs tvOS 14.5 sur Apple TV

Apple a présenté cette semaine l’Apple TV de sixième génération, dotée de la puce A12, d’une nouvelle télécommande Siri et d’un port HDMI 2.1 prenant en charge des taux de rafraîchissement plus élevés avec du contenu HDR. Au cours de la présentation, la société a présenté une nouvelle fonctionnalité pour équilibrer les couleurs de l’Apple TV, mais il s’avère que cette fonctionnalité est également disponible pour les anciens modèles d’Apple TV.

Lisez la suite pendant que nous expliquons comment équilibrer les couleurs de votre Apple TV.

Cette fonctionnalité fait partie de tvOS 14.5, qui sera disponible pour Apple TV HD (2015) et plus tard «au début de la semaine prochaine», selon Apple. La société décrit cette nouvelle option comme un moyen de compenser le mauvais étalonnage des couleurs natives de certains téléviseurs, qui ne sont pas toujours précis. tvOS utilise les capteurs de l’iPhone pour ajuster les couleurs affichées dans le système d’exploitation, vous n’avez donc pas à ajuster manuellement les couleurs sur votre téléviseur.

Grâce à un processus de balance des couleurs innovant, Apple TV fonctionne avec l’iPhone et ses capteurs avancés pour améliorer la qualité d’image d’un téléviseur.Apple TV utilise le capteur de lumière de l’iPhone pour comparer la balance des couleurs aux spécifications standard de l’industrie utilisées par les cinéastes du monde entier. À l’aide de ces données, Apple TV adapte automatiquement sa sortie vidéo pour offrir des couleurs beaucoup plus précises et un contraste amélioré, sans que les clients n’aient jamais à ajuster les paramètres de leur télévision.

Pour commencer, vous devez avoir un iPhone avec Face ID et une Apple TV exécutant la dernière version du système d’exploitation – iOS 14.5 et tvOS 14.5. Il convient de noter que l’équilibrage des couleurs n’est pas disponible pour les téléviseurs avec Dolby Vision activé, car la technologie fournit déjà son propre profil d’étalonnage des couleurs.

Voici le guide étape par étape:

Avec votre iPhone déverrouillé et à proximité, ouvrez l’application Paramètres sur votre Apple TV Allez dans le menu Vidéo et audio Cliquez sur l’option Balance des couleurs Suivez les instructions et placez votre iPhone au centre de votre téléviseur



Une fois le processus d’équilibrage commencé, Apple TV affichera plusieurs couleurs qui seront détectées par les capteurs de la caméra TrueDepth de l’iPhone. tvOS lira les données de couleur obtenues et trouvera le meilleur réglage de couleur pour votre téléviseur. À la fin du processus, vous pouvez comparer les couleurs d’origine de votre téléviseur avec les couleurs définies par l’équilibrage des couleurs tvOS.

Dans mon expérience personnelle, j’ai pu remarquer que les couleurs sont devenues plus chaudes et plus naturelles après le processus d’étalonnage avec Apple TV et tvOS 14.5. Cependant, gardez à l’esprit que ces ajustements s’appliquent uniquement à votre Apple TV et non à d’autres contenus multimédias sur le téléviseur.

