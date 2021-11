Comment utiliser la fonction Direct My Call sur un téléphone Google Pixel

Comme le filtrage des appels, Direct My Call est une nouvelle fonctionnalité exclusive du Pixel 6 qui fait vraiment de Google Assistant un véritable assistant. Direct My Call écoutera une arborescence téléphonique (appuyez sur 1 pour yadda yadda, appuyez sur 2 pour plus de yaddas) et imprimera les options pour vous sur l’écran. Ensuite, vous pouvez simplement appuyer sur l’option que vous souhaitez et le téléphone entrera le numéro pour vous. C’est pratique pour deux raisons. Tout d’abord, vous obtenez les options littéralement énoncées pour vous à l’écran. Deuxièmement, vous n’avez pas à essayer de vous rappeler quelle était chaque option. Voici comment utiliser cette fonctionnalité.

Comment activer Direct My Call

Direct My Call n’est pas activé par défaut, la première chose à faire est donc de l’activer.

Ouvrez le Application de téléphone. Appuyez sur le trois points dans le coin supérieur droit. Robinet Paramètres. Appuyez sur le Diriger mon appel pour activer la fonction.

Comment utiliser Direct My Call

À partir de là, Direct My Call s’activera automatiquement lorsque les conditions appropriées seront remplies. Direct My Call ne fonctionne que sur les téléphones de la série Pixel 6, sur les appels gratuits aux États-Unis en anglais. Si toutes ces conditions sont remplies, Direct My Call démarrera automatiquement. Vous pouvez interrompre la transcription à tout moment en utilisant le geste de retour pour revenir à l’écran principal du numéroteur. Vous pouvez redémarrer la fonctionnalité en appuyant sur Diriger mon appel sur le composeur.

Au fur et à mesure que la transcription imprime ce qu’elle entend, elle transformera automatiquement les options qu’elle entend en boîtes. Par exemple, lorsqu’il entend « Appuyez sur un pour la comptabilité », il mettra ce texte dans une boîte sur laquelle vous pouvez appuyer pour sélectionner cette option. Les autres textes feront toujours partie de la transcription normale.

Comment envoyer des logs pour améliorer le service

Direct My Call est un nouveau service que Google déploie. Naturellement, plus les données de mode que Google obtient, plus il peut améliorer ce service, il a donc conçu un moyen pour vous d’envoyer vos transcriptions.

Ouvert Appels récents dans l’application téléphone. Sous un appel où Direct My Call a été utilisé, appuyez sur Aidez nous à améliorer.

Robinet Oui, continue.

Source : Adam Doud/Android Central

Robinet Continuer.

Laissez un commentaire dans la zone étiquetée Avez-vous des commentaires ? et appuyez sur l’enveloppe pliée dans le coin supérieur droit.

Source : Adam Doud/Android Central

Autres notes d’essai

Une chose importante à noter est que cette fonctionnalité ne fonctionnera pas sur un numéro de téléphone qui n’est pas un numéro sans frais. De nombreuses entreprises ont une arborescence téléphonique mais pas un numéro gratuit, il peut donc y avoir des cas d’utilisation où Direct My Call ne démarre pas. Si Direct My Call ne démarre pas, c’est la raison la plus probable