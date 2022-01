Rester concentré ces jours-ci peut être difficile avec tant de priorités qui nous poussent dans des directions différentes. De l’utilisation des meilleures applications à faire sur Android à la configuration de rappels sur nos montres intelligentes Wear OS, il faut parfois tout ce que nous avons. Pendant tout ce temps, tenir toute la famille au courant, même lorsque tout le monde est à la maison, peut être une véritable corvée. C’est donc là que la fonctionnalité Google Family Bell entre en jeu.

Cela fonctionne de manière similaire à la fonction de diffusion, où vous pouvez partager un message dans toute votre maison sur divers haut-parleurs intelligents. Mais avec Family Bell, vous pouvez programmer des notifications et même les répéter certains jours. Non seulement cela, mais vous pouvez également faire jouer la cloche sur les appareils Android comme les téléphones et les tablettes. Donc, si vous êtes prêt à réduire les déplacements de pièce en pièce pour dire à la famille qu’il est l’heure de dîner, commençons.

Comment utiliser la fonction Family Bell de Google sur votre appareil Nest ou Google Assistant

La mise en place d’une cloche familiale est une tâche relativement facile, et en lancer une peut se faire de plusieurs manières. Mais pour terminer le processus d’installation, il faudra le faire sur votre smartphone. Ainsi, que vous utilisiez un écran intelligent comme le Nest Hub Max pour balayer et appuyer sur la fonction Family Bell ou utiliser votre voix sur le Nest Mini utile, vous serez invité à effectuer la configuration sur votre téléphone.