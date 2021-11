Comment utiliser la fonction Filtre d’appel sur votre Google Pixel

Google Assistant est l’une des fonctionnalités les plus utiles pour certains des meilleurs téléphones Android. Mais, l’une des fonctionnalités les plus intéressantes et utiles est limitée à la gamme Google Pixel est le filtrage des appels, qui utilise des invites automatisées et Google Assistant pour demander aux appelants inconnus pourquoi ils appellent, sans que vous ayez jamais à décrocher le téléphone. Au lieu de cela, vous obtenez une transcription en temps réel de la conversation et choisissez parmi une poignée de questions de suivi pour obtenir plus d’informations de l’appelant avant de répondre ou de raccrocher. Heureusement, son utilisation est très simple.

Quels appareils prennent en charge le filtrage d’appels ?

Le filtrage des appels est une fonctionnalité intéressante, mais il n’est disponible que sur une sélection limitée d’appareils, y compris tous les téléphones Google Pixel et certains téléphones Android prenant en charge l’application Google Phone.

Quel que soit l’appareil sur lequel vous utilisez le filtrage d’appels, toutes les transcriptions audio se produisent localement sur l’appareil, plutôt que d’être téléchargées sur Google. Votre téléphone propose également automatiquement de bloquer les numéros de spam après avoir rejeté un appel, donc avec un peu de chance, vous n’aurez plus jamais besoin de répondre à un autre appel automatisé !

Utilisation de l’écran d’appel

Il n’y a pas d’interrupteur pour activer ou désactiver le filtrage des appels. Il est activé par défaut et apparaît comme une troisième option (avec répondre et refuser) chaque fois que vous recevez un appel. À tout le moins, vous pouvez choisir une voix masculine ou féminine pour l’invite de l’assistant lorsque vous parlez à des appelants inconnus.

Ouvrez l’application Téléphone et appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur Paramètres.

Vers le bas de la liste, appuyez sur Spam et filtre d’appel.

Robinet Écran d’appel.

C’est ici que vous pouvez définir diverses options pour le filtrage d’appels. Vous pouvez voir comment fonctionne l’écran d’appel, appuyez pour enregistrer l’audio de l’écran d’appel, sélectionnez diverses options pour le spam, éventuellement des numéros falsifiés, des appelants pour la première fois et des numéros privés. Enfin, vous pouvez sélectionner l’une des deux voix à utiliser pour le filtrage des appels.

La prochaine fois que vous recevrez un appel, vous aurez la possibilité de filtrer l’appel en fonction de vos choix.

Robinet Écran d’appel lors de la réception d’un appel téléphonique. Vous verrez le script Google Assistant lu en temps réel, ainsi qu’une transcription des réponses de l’appelant. Appuyez sur l’une des options en bas pour demander plus de détails. Vous pouvez également choisir des invites qui mettent fin à l’appel, comme « Je te rappellerai » ou « Je t’enverrai un message. »

Si à tout moment vous souhaitez répondre ou refuser l’appel, appuyez sur le bouton correspondant en bas de l’écran.

C’est tout ce qu’on peut en dire! Si l’appelant raccroche brusquement pendant l’écran d’appel, Google peut vous demander si vous souhaitez étiqueter ce numéro de téléphone comme un appelant de spam et empêcher le numéro de vous appeler à nouveau.

