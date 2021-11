Comment utiliser la fonction Hold for Me sur les téléphones Google Pixel

Vous connaissez probablement la douleur exquise qui attend un représentant du service client. La musique joue encore et encore. Parfois, il y a un enregistrement disant : « Votre appel est très important pour nous. Heureusement, si vous avez un téléphone Pixel, comme le Pixel 6, ce n’est plus un problème. Google a déployé Hold for Me, une fonctionnalité intelligente qui vous attendra en attente et vous alertera lorsqu’un représentant répondra à l’autre extrémité. C’est chouette, et nous allons vous montrer comment l’utiliser !

Comment activer Hold for Me

Pour utiliser la fonctionnalité, vous devez vous assurer qu’elle est prête à être utilisée pour vous.

Ouvrez l’application Google Phone. Appuyez sur le trois points dans le coin supérieur droit. Robinet Paramètres. Robinet Tiens pour moi. Appuyez sur le Tiens pour moi basculer s’il n’est pas déjà activé.

Noter: si vous ne voyez pas Tiens pour moi dans Paramètres, essayez de mettre à jour l’application Google Phone et/ou de redémarrer le téléphone, surtout si vous n’avez effectué que récemment une mise à niveau vers Android 12.

Comment utiliser Hold for Me

Lorsque vous composez le numéro, vous verrez l’option Mettre en attente pour moi.

Robinet Tiens pour moi. Robinet Début.

À partir de ce moment, Google écoutera la musique d’attente pour vous. Bien sûr, si vous ne voulez pas le manquer, vous pouvez toujours l’écouter vous-même. A tout moment, vous pouvez appuyer sur Retour à l’appel. Vous verrez également un sous-titre de ce qui se passe lors de l’appel dans la zone grise.

Source : Adam Doud/Android Central

Dans votre ombre de notification, vous recevrez également une notification indiquant que Google tient l’appel pour vous.

Lorsque quelqu’un répond à l’appel, votre téléphone sonne et vous avertit à l’écran que quelqu’un attend pour vous parler. presse Retour à l’appel et menacent d’annuler votre câble, afin qu’ils vous donnent un meilleur tarif.

Source : Adam Doud/Android Central

Notes de test Tenir pour moi

Hold for Me ne doit jamais être utilisé en cas d’urgence. N’oubliez pas qu’il s’agit d’IA et qu’elle n’est pas conçue pour gérer toutes les situations. Il ne devrait pas non plus être utilisé dans les cas où il est impératif de parler à quelqu’un comme lorsque vous composez le 911. Même si la technologie fonctionne parfaitement, le représentant à l’autre bout peut ne pas être assez patient pour attendre que vous décrochez le téléphone.

Hold for Me ne fonctionne également que pour les numéros gratuits, tels que les numéros commençant par 800 ou 888. Donc, si vous appelez une entreprise locale qui dispose d’une fonction de mise en attente, vous n’aurez peut-être pas de chance. Android Central tient à remercier Comcast et Verizon pour avoir fourni des temps d’attente très longs, nous permettant de tester cette fonctionnalité.