Comment utiliser la fonction Quick Share de Samsung

Une vieille note

Samsung Galaxy Note 10+

Design époustouflant et matériel puissant

Le Samsung Galaxy Note 10+ est peut-être ancien, mais il a toujours un sacré punch. Aiguisez votre appétit pour un produit phare magnifique avec un matériel interne frappant avec ce téléphone. Vos yeux ne se lasseront jamais de cet écran dynamique AMOLED captivant ou du S Pen amusant et fonctionnel.

Si vous ne pouviez pas vous procurer le nouveau téléphone Android le plus chic ce Black Friday ou Cyber ​​Monday, envisagez plutôt de passer à un ancien produit phare. Le Samsung Galaxy Note 10+ est un téléphone extrêmement puissant, et il est absolument époustouflant. Vous serez plus que ravi du superbe S Pen qu’il cache soigneusement dans son corps luxueux. Le combo matériel est de niveau supérieur et offre des performances inébranlables, même selon les normes d’aujourd’hui.

Équipement supplémentaire

Quick Share est pratique pour les transferts d’images et de vidéos impromptus dans une certaine mesure. Cependant, si vous envisagez d’échanger des quantités substantielles de données, envisagez de vous procurer une clé USB Type-C pour votre téléphone. C’est aussi une excellente idée d’utiliser une carte microSD pour les copier sur votre ordinateur, en supposant que votre téléphone prend en charge le stockage extensible.

Clé USB Samsung Duo Plus 256 Go (48 $ sur Amazon)

Bénéficiez de la portabilité et de la facilité d’accès offertes uniquement par une bonne clé USB à l’ancienne. La clé USB Duo Plus de Samsung est livrée avec un port USB-C, elle se branche donc directement sur votre téléphone Android.

Carte microSD SAMSUNG EVO Select Plus 256 Go (25 $ sur Amazon)

Développez la mémoire interne de votre téléphone Android avec la carte microSD SAMSUNG EVO Select Plus. Arborant une construction robuste, cette carte offre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu’à 130 Mo/s.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Protégez ce Galaxy S20 FE

Parmi les meilleurs téléphones Android, le Galaxy S20 FE a besoin de la meilleure coque

Le Galaxy S20 FE de Samsung est peut-être un peu vieux, mais c’est toujours une option incroyable pour tous ceux qui recherchent un smartphone phare Android d’un bon rapport qualité-prix. Cependant, il s’agit toujours d’un appareil délicat qui nécessite une protection contre l’usure quotidienne. Donc, si vous achetez le Galaxy S20 FE cette saison des vacances, assurez-vous de l’associer à l’un de ces étuis pour que cette chose continue d’avoir l’air fabuleuse.

Allumons-nous

Associez une ampoule intelligente à un hub SmartThings et ne regardez jamais en arrière

Samsung SmartThings est une fantastique plate-forme de maison intelligente qui vous permet d’automatiser votre maison grâce à la compatibilité avec certains des appareils les plus populaires, y compris les ampoules intelligentes. Donc, si vous recherchez les meilleures lumières intelligentes pour Samsung SmartThings, voici vos options.