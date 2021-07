Comment utiliser la fonction Reading Sidekick sur les appareils Echo

Avec certaines des meilleures tablettes Android pour enfants et des haut-parleurs intelligents comme l’Echo Dot Kids, il ne fait aucun doute qu’Amazon est un leader dans l’espace technologique pour enfants depuis des années. Amazon a récemment lancé une nouvelle compétence Alexa appelée Reading Sidekick pour aider les enfants à améliorer leur lecture. C’est une fonctionnalité intéressante qui peut aider les plus jeunes à commencer à explorer le monde des livres et inspirer les enfants plus âgés à améliorer leurs compétences. Reading Sidekick est destiné aux enfants de 6 à 9 ans et fonctionne déjà avec des centaines de livres. Et avec un abonnement Amazon Kids+, les enfants ont accès à des applications, des films, des jeux et des livres adaptés à leur âge tandis que vous avez un contrôle total via le tableau de bord parental. Alors préparons votre enfant à commencer à lire avec Alexa.

Comment configurer Reading Sidekick sur vos appareils Echo

Pour commencer avec Reading Sidekick, vous devez d’abord avoir un abonnement à Amazon Kids+. Une fois que c’est fait et que vous avez configuré le profil de votre enfant, le reste du processus est relativement simple.

Choisissez un livre pris en charge, qu’il soit physique ou numérique.

Source : Chris Wedel/Android Central Obtenez votre enfant prêt à lire à proximité de leur Echo Kids ou d’un autre appareil Echo avec Amazon Kids activé. Une fois prêt, votre enfant peut dire, “Alexa, lisons” ou “Alexa, ouvre Reading Sidekick.” Dites à Alexa le nom du livre et commencer à lire.

Alexa et votre enfant liront à tour de rôle le livre. Le Reading Sidekick permettra à Alexa d’écouter pendant que votre enfant lit et offrira des encouragements et un soutien pour l’aider avec les parties difficiles du livre.

Bien qu’Alexa puisse être activé sur les tablettes Amazon Fire Kids, ces appareils ne peuvent pas être utilisés comme compagnon de lecture Sidekick – il devra s’agir d’un appareil Echo. Cependant, votre enfant peut utiliser une tablette Amazon Fire HD 10 Pro, l’une des autres excellentes tablettes Fire Kids ou un appareil sur lequel l’application Amazon Kids+ est installée pour rechercher des livres pris en charge pour la compétence Reading Sidekick. Ensuite, une fois que votre enfant a trouvé un livre à lire, Alexa est prête à utiliser vos haut-parleurs Echo compatibles Kids+.

La lecture est fondamentale

Comme vous pouvez le voir, le matériel d’Amazon pour les enfants est essentiellement le même en interne que les versions “adultes”. Bien que seuls les enfants obtiennent des étuis et des tissus amusants sur leurs appareils et des logiciels spécialement conçus pour leurs profils. Savoir comment utiliser la fonction Reading Sidekick sur les appareils Echo pourrait être parfait pour que votre tout-petit découvre les aventures qui l’attendent dans des centaines de titres de livres sélectionnés sur Amazon Kids+.

