Comment utiliser la garde-robe Amazon Prime

Vous avez déjà passé l’après-midi à chercher la robe parfaite, mais vous n’arrivez pas à décider si vous voulez vraiment faire des folies sur votre préférée ? (Le plus cher, naturellement). Ou peut-être s’agit-il d’une nouvelle paire de jeans qui – honnêtement – ​​vous pouvez choisir l’une des quatre tailles différentes, selon la coupe. J’y ai été, j’ai vécu ça. Et tandis que les achats de vêtements en ligne signifient que vous avez le monde à portée de main, à toute heure de la journée, vous ne pouvez pas toucher, sentir et essayer avant de devoir remettre les chiffres de votre carte de crédit.

Il existe cependant une solution de Prime Wardrobe, et c’est peut-être la raison la plus convaincante d’acheter de la mode sur Amazon à ce jour. Vous pouvez commander jusqu’à huit articles et les conserver pendant une période d’essai de sept jours sans rien payer (à la fin de la semaine, vous serez facturé pour tout ce que vous gardez, et le reste peut revenir avec une étiquette prépayée ).

À venir, la façon géniale dont nous utilisons nos comptes Prime pour essayer les choses les plus difficiles à dimensionner ou les plus susceptibles de nous transformer en phobie de l’engagement.

Déterminez si les jeans $$$ en valent la peine

Il est difficile de vraiment faire la différence entre un denim bon marché et cher simplement en regardant une photo. Avec Prime Wardrobe, vous pourrez essayer des folies de denim à la maison et décider si la coupe plus ajustée ou le matériau haut de gamme en vaut la peine.

Essayez toutes les tendances

Vous êtes obsédé par ce look collé partout sur votre flux Instagram, mais vous n’êtes pas sûr que cela vous ressemblerait IRL ? Essayez-le pendant que vous dansez dans votre salon, prenez un milliard de selfies miroir, discutez en vidéo avec votre meilleure amie, peu importe, et prenez une décision avant de vous engager financièrement.

Obtenez la bonne taille exacte

Certaines catégories semblent toujours varier en taille, quoi qu’il en soit, et acheter sans essayer est une recette pour un désastre. De plus, il y a certaines choses qui ont l’air mieux surdimensionnées … mais d’une manière cool, pas d’un pourquoi-est-ce-si-gros-sur-vous? façon. Prime Wardrobe à la rescousse.

Comprenez le battage médiatique vous-même

Chaque semaine, il semble qu’il y ait un nouveau favori culte que les acheteurs d’Amazon achètent en masse. Les leggings que les gens jurent rendent vos cuisses incroyables, une robe qui est partout sur Instagram – c’est un écosystème de shopping à part entière (vous pouvez les voir tous rassemblés ici). Vérifiez par vous-même le battage médiatique, puis décidez si vous allez être le 1 000e critique à laisser toutes les étoiles.

Faites un test de blister à domicile

Même si vous connaissez la bonne taille, il est si difficile de savoir à quel point tout sera confortable (ou non), des chaussures de course aux talons hauts, une fois que vous y glisserez vos pieds. Peut-être qu’ils vous pincent les orteils, frottent dans le mauvais sens ou n’offrent pas assez de soutien – pourquoi laisseriez-vous cela au hasard ? Essayez votre prochaine paire, promenez-vous dans votre maison pendant quelques jours, puis décidez.

