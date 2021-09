Comment utiliser la lessive en capsules : astuces pour obtenir les meilleurs résultats dans votre machine à laver | La vie

Le détergent en capsules est très confortable et facile à utiliser, mais si vous voulez obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé de suivre ces conseils. Prends note!

Ces derniers temps, un nouveau format de détergent a gagné du terrain sur les détergents en poudre et liquides. On parle de détergent en capsules ou dosettes, qui est devenu très populaire grâce à son confort et sa facilité d’utilisation.

Chaque type de détergent a ses particularités et est recommandé pour certains usages. Les dosettes sont particulièrement intéressantes pour les personnes qui ne veulent pas se compliquer la vie en calculant la dose parfaite de lessive et qui ne veulent pas passer beaucoup de place dans la cuisine pour ranger ces produits.

Les dosettes contiennent un détergent liquide concentré qui est stocké dans un film soluble. Grâce à cela, ils peuvent être ajoutés directement dans le tambour de la machine à laver, évitant de salir le tiroir de l’appareil avec des déversements accidentels.

En outre, certaines marques incorporent également la dose nécessaire d’assouplissant dans les capsules, afin qu’il vous offre tous les produits dont vous avez besoin pour rendre votre linge impeccable.

Bien que les capsules de détergent soient très faciles à utiliser, vous devez garder à l’esprit une série de conseils pour obtenir les meilleurs résultats. Prenez note de tout ce que vous devez garder à l’esprit lorsque vous les ajoutez à votre lave-linge :

Attention à ne pas toucher les gélules avec les mains mouillées. L’humidité de vos mains peut endommager le film protecteur des capsules, évitez donc de les toucher avec les mains mouillées. Bien calculer la dose. Selon la taille et la charge de la machine à laver, vous devrez peut-être utiliser plus d’une capsule. Pour calculer la dose nécessaire, la marque Tide conseille d’utiliser une dosette pour les charges moyennes, deux pour les grosses charges et trois pour les très grosses charges (par exemple, dans les laveuses industrielles). Mettre la capsule dans le fût vide. Insérez la capsule avec le tambour vide et placez-la sur le fond. Ensuite, mettez les vêtements par-dessus et sélectionnez le programme le plus pratique en fonction des vêtements que vous allez laver. Ne surchargez pas la machine à laver. Mettre trop de vêtements dans le tambour est l’une des erreurs les plus courantes lors de la mise en marche de la machine à laver. Essayez de laisser suffisamment d’espace pour mettre votre main verticalement, car cela garantit que le détergent fonctionne correctement.

Essayez ces astuces pour tirer le meilleur parti de votre lessive en capsules et obtenir les meilleurs résultats de votre lessive.