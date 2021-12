Comment utiliser la nouvelle application ‘Pixelmator Photo’ sur iPhone

Pixelmator Photo est sorti sur iPhone jeudi, et en raison de l’écran plus petit, l’interface utilisateur est différente de celle de l’iPad. Voici quelques conseils rapides pour commencer.

Utiliser Pixelmator Photo

La navigation

Lorsque vous ouvrez l’application, vous trouverez quatre onglets en bas: Toutes les photos, Albums, Récents, Favoris. Assez standard. Un engrenage pour les paramètres se trouve dans le coin supérieur gauche et vous trouverez une icône de menu et un bouton de sélection dans le coin supérieur droit. Dans le menu, vous avez le choix entre zoomer et dézoomer dans la vue photo, ce qui est important car vous ne pouvez pas pincer pour zoomer. Le bouton Aspect modifie la façon dont vos photos sont affichées ; soit sous forme de carrés, soit dans leur rapport naturel.

À l’intérieur des paramètres vous pouvez modifier la couleur d’accentuation, contrôler la qualité de l’image lorsque vous exportez une photo, changer le navigateur entre Photos et Fichiers et d’autres paramètres pour l’édition et les photos. Dans l’onglet Édition, vous verrez une bascule pour conserver ou non les modifications photo. Il est activé par défaut, cela signifie que lorsque vous modifiez une photo et que vous l’enregistrez, il crée un fichier lié dans iCloud Drive ou dans la section Sur votre iPhone dans Fichiers. Cela vous donne une édition non destructive afin que vous puissiez rétablir l’image à son état d’origine non édité si vous le souhaitez.

À l’intérieur des photos section dans Paramètres, vous pouvez choisir si vous souhaitez que l’application crée ou non son propre album photo Pixelmator. Deuxièmement, vous pouvez choisir si vous souhaitez que vos photos dans l’application soient affichées sous forme de liste ou de vignettes.

Édition

Une fois que vous appuyez sur une photo pour commencer à l’éditer, vous verrez des outils en haut ainsi qu’à l’intérieur d’un autre menu. Ces icônes sont assez standard dans n’importe quelle application de retouche photo.

ML Baguette: Il s’agit d’un bouton en un clic pour que l’application applique automatiquement les modifications à vos photos à l’aide de l’IA.Bandage: Il s’agit de l’outil de réparation qui vous permet de supprimer des éléments de la photo. Brossez l’objet avec votre doigt et vous pouvez contrôler la taille du pinceau avec le curseur.Carré: C’est l’outil de recadrage. Il vous permet de faire pivoter l’image, de la redresser, de modifier la perspective verticale ou horizontale et de retourner l’image verticalement ou horizontalement. Il y a un bouton ML Crop ici pour que l’application recadre automatiquement l’image pour vous, et un bouton pour modifier le rapport hauteur/largeur.Lignes: Il s’agit du bouton de réglage où vous pouvez appliquer divers filtres à l’image. Un bouton à trois points affiche l’histogramme, l’historique des réglages et une pellicule pour passer à une autre photo. Faites glisser la section du bas vers le haut qui affiche les filtres. Vous trouverez plus d’outils pour affiner votre image.Trois points: il s’agit du menu pour partager ou exporter votre image, ainsi que d’autres outils tels que Super Resolution, Denoise et Match Colors avec une autre image. La super résolution agrandira automatiquement votre image, mais vous ne pouvez pas contrôler la largeur ou la hauteur spécifique comme vous le pouvez avec Pixelmator Pro sur Mac.Coche: Après l’édition, la coche enregistre l’image.

C’est une bonne mise à jour dans l’ensemble et je suis heureux que l’application soit maintenant sur iPhone. L’équipe me dit que Pixelmator Photo ne prend pas en charge les raccourcis pour le moment mais c’est sur la feuille de route.