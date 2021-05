Comment utiliser la nouvelle fonctionnalité Gmail dont tout le monde parle sur iPhone ou Android – .

L’obsession de Google pour le lancement d’innombrables applications de messagerie a été bien documentée ces dernières années, mais ces dernières années, la société a en fait consolidé son éventail déroutant d’applications. Nous avons eu un aperçu de cela l’été dernier lorsque Google a révélé une application Gmail repensée avec quatre composants distincts: Mail, Chat, Salles et Meet. Au début, l’application n’était disponible que pour les clients Workspace (anciennement G Suite), mais maintenant tout le monde peut l’essayer.

Comme indiqué par 9to5Google, les nouvelles fonctionnalités de l’application Gmail sont désormais disponibles pour la plupart des utilisateurs sur iOS et Android, mais le simple téléchargement de la dernière version de l’application ne suffit pas pour activer la fonctionnalité. Comme ils sont encore techniquement en phase de test, vous devrez activer manuellement le chat et les salles pour les voir.

Par défaut, vous ne verrez que les onglets Mail et Meet en bas de l’application Gmail, mais si vous souhaitez activer le chat et les salles, voici les étapes que vous devez suivre à partir de l’application iOS ou Android:

Appuyez sur l’icône du menu dans le coin supérieur gauche de l’application Appuyez sur Paramètres en bas du menu Choisissez un compte Gmail personnel Sous Général, appuyez sur la bascule à côté de Chat (accès anticipé)

Robinet Essayez-le sur la fenêtre contextuelle qui apparaît Appuyez sur Fermer Gmail pour redémarrer l’application et activer la fonctionnalité

À ce stade, l’application Gmail se fermera d’elle-même, mais lors de la réouverture de l’application, vous devriez voir les onglets Chat et Salons dans la barre inférieure à côté de Mail et Meet. Vous obtiendrez un court tutoriel qui expliquera comment utiliser les nouveaux onglets, et après cela, vous êtes prêt à partir. Si l’application autonome Google Chat est également installée sur votre appareil, vous verrez une invite vous demandant si vous souhaitez désactiver les notifications afin de ne pas en avoir deux à chaque fois.

La fonctionnalité est également disponible sur le Web et vous pouvez l’activer en suivant ces étapes:

Accédez à https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/chat dans votre navigateur sous Discuter, cliquez sur la bulle à côté de Chat Google à la place de Hangouts classiques

Cliquez sur d’accord sur la fenêtre contextuelle qui apparaît, puis cliquez sur Sauvegarder les modifications

Vous devriez maintenant voir les nouvelles sections Chat et Salons sur le côté gauche de la page.

Il est quelque peu inexplicable qu’il ait fallu autant de temps à Google pour fusionner un ensemble de services qui n’auraient probablement jamais dû être séparés au départ, mais si vous utilisez fréquemment la suite d’outils de messagerie de Google, les avoir tous dans la même application devrait être un changement bienvenu. . Les rédacteurs de The Verge ont affirmé qu’ils n’étaient pas en mesure d’activer le chat sur leurs comptes de messagerie professionnels, mais cela fonctionnait à la fois pour mes comptes personnels et professionnels. Votre kilométrage peut varier.

