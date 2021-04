Comment utiliser la nouvelle fonctionnalité iPhone “ Déverrouiller avec Apple Watch ”

Apple a officiellement publié iOS 14.5 et watchOS 7.4 au public, apportant un changement majeur à l’intégration entre l’iPhone et l’Apple Watch. Pour la première fois, vous pouvez désormais utiliser votre Apple Watch pour déverrouiller votre iPhone lorsque vous portez un masque facial. Voici comment cela fonctionne.

Déverrouillez votre iPhone avec Apple Watch

Pour activer la fonction Déverrouiller avec Apple Watch, ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone, puis recherchez le paramètre «Face ID & Passcode». Une fois que vous avez basculé cette bascule, votre Apple Watch pourra authentifier votre iPhone tant que les conditions suivantes sont remplies:

Face ID détecte un masque Votre Apple Watch est à proximité Votre Apple Watch est sur votre poignet Votre Apple Watch est déverrouillée Votre Apple Watch a un mot de passe activé

Une autre chose à garder à l’esprit ici est que si vous désactivez la fonction de détection du poignet de l’Apple Watch, vous ne pourrez pas déverrouiller votre iPhone avec votre Apple Watch.

Une fois que vous avez activé la fonction, votre iPhone se déverrouillera automatiquement avec votre Apple Watch la prochaine fois que vous porterez un masque facial. Lorsque votre iPhone se déverrouille, vous recevez une notification de retour haptique sur votre Apple Watch vous indiquant que votre iPhone a été déverrouillé par l’Apple Watch. Il existe également la possibilité de «Verrouiller l’iPhone» rapidement directement à partir de cette notification Apple Watch.

Prise de .

La fonctionnalité est similaire au fonctionnement de la fonction de déverrouillage de l’Apple Watch sur le Mac, mais elle semble à la fois plus rapide et plus fiable lors de mes premiers tests. Sur Mac, l’Apple Watch peut être utilisée pour une variété de tâches d’authentification différentes, y compris l’accès aux commandes dans les Préférences Système, la réalisation d’achats Apple Pay, et plus encore.

Sur l’iPhone, le déverrouillage de l’Apple Watch se limite uniquement au déverrouillage de votre iPhone tout en portant votre masque. Cela ne fonctionne pas si votre iPhone ne peut pas détecter si vous portez un masque, et cela ne fonctionne pas pour des choses comme Apple Pay, le remplissage automatique des cartes de crédit dans Safari ou l’accès aux fonctionnalités Apple Card dans l’application Wallet. Dans ces cas, vous devrez toujours entrer votre mot de passe si vous portez un masque.

Le bouton «Verrouiller l’iPhone» est une étape de sécurité importante car il vous permet de reverrouiller votre iPhone s’il devait être déverrouillé par quelqu’un d’autre portant un masque facial. Il ne semble pas du tout que cette fonction recherche votre visage. Au lieu de cela, il recherche simplement un masque facial, et lorsqu’il enregistre un masque facial – que ce soit sur vous ou sur quelqu’un d’autre – il utilisera la proximité pour se déverrouiller avec votre Apple Watch.

En fin de compte, ce qu’il est important de garder à l’esprit ici, c’est que la fonction de déverrouillage avec Apple Watch n’est pas aussi sécurisée que le déverrouillage avec le visage ou le mot de passe, mais c’est beaucoup plus pratique.

Malgré ses limites, la prise en charge du déverrouillage de votre iPhone avec votre Apple Watch tout en portant un masque est un énorme changement au milieu de la pandémie COVID-19. (Lecteurs américains, veuillez garder à l’esprit que la distribution des vaccins n’est pas aussi avancée dans d’autres pays du monde.)

Que pensez-vous de cette fonctionnalité? Faites-nous savoir dans les commentaires!

