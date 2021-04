Comment utiliser la nouvelle fonctionnalité iPhone dont Facebook est terrifié – .

iOS 14.5 et iPadOS 14.5 sont disponibles en téléchargement sur iPhone et iPad, apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités très utiles. Vous pouvez déverrouiller l’iPhone avec l’Apple Watch, une fonctionnalité très pratique lorsque vous portez un masque facial, signaler des incidents dans Apple Maps, activer la fonctionnalité AirTag et recalibrer la batterie (uniquement sur l’iPhone 11), pour n’en nommer que quelques-uns des iOS. 14,5 fonctionnalités. La mise à niveau la plus importante dans iOS 14.5 est également la fonctionnalité iPhone que Facebook déteste le plus – App Tracking Transparency (ATT). Toutes les applications qui souhaitent collecter des données utilisateur et suivre le propriétaire de l’iPhone et de l’iPad à travers les applications et les services doivent demander l’autorisation avant de le faire. ATT n’empêche pas Facebook, Google ou toute autre entreprise de suivre les utilisateurs; cela oblige simplement les développeurs à inclure une invite d’autorisations dans l’application.

Les utilisateurs d’iPhone n’auront rien à faire pour profiter de cette fonctionnalité, mais ils doivent connaître quelques astuces clés pour gérer ATT sur iPhone et iPad.

Un exemple d’invite de suivi qui apparaîtra dans iOS 14.5. Source de l’image: Apple Inc.

Le suivi peut être désactivé par défaut

Avant iOS 14.5, vous pouviez indiquer aux applications que vous ne souhaitiez pas être suivies en accédant aux paramètres, à la confidentialité, puis au suivi, et en désactivant Autoriser les applications à demander à suivre, explique The Verge.

Le paramètre Demander à l’application de ne pas suivre est activé pour afficher les applications qui ont demandé l’autorisation de suivi. Source de l’image: Apple Inc.

Ce paramètre peut être reporté sur iOS 14.5, de sorte que la bascule Autoriser les applications à demander à suivre sera désactivée par défaut – voici ce que cela signifie, selon le document d’assistance d’Apple à ce sujet:

Si vous désactivez «Autoriser les applications à demander le suivi» dans les paramètres de confidentialité, vous ne verrez plus les invites des applications qui souhaitent suivre votre activité. Chaque application qui demande l’autorisation de suivre alors que ce paramètre est désactivé sera traitée comme si vous aviez appuyé sur Demander à l’application de ne pas suivre. Vous pouvez également choisir de demander à toutes les applications que vous avez précédemment autorisées à suivre d’arrêter le suivi de votre activité. Vous pouvez également autoriser uniquement les applications auxquelles vous avez précédemment donné l’autorisation de continuer à suivre votre activité.

La bascule agit comme un coupe-circuit principal qui indiquera à toutes les applications que vous ne souhaitez pas être suivi. S’il est désactivé sur votre iPhone ou iPad, vous pouvez soit le laisser tel quel et savoir que Facebook, Google et d’autres développeurs seront invités à ne pas vous suivre, ou l’activer pour obtenir la satisfaction de voir les invites et appuyer sur Demander. Option App ne pas suivre vous-même.

Tu peux changer d’avis plus tard

Tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ne se soucieront pas du suivi des utilisateurs, en particulier lorsqu’il s’agit de certaines applications particulières. Vous ne voudrez peut-être pas que Facebook vous suive partout sur votre iPhone, mais il se peut que vous souhaitiez proposer des données à certaines applications. Ou vous voudrez peut-être changer d’avis sur le suivi Facebook et les applications préférées.

Le paramètre Demander à l’application de ne pas suivre activé affiche une liste des applications qui ont demandé l’autorisation, chacune ayant sa propre bascule marche / arrêt. Source de l’image: The Verge

La fonctionnalité ATT d’iOS 14.5 apporte ce contrôle granulaire sur le suivi des utilisateurs. Rendez-vous dans le même menu Paramètres, Confidentialité et Suivi et activez Demander à l’application de ne pas suivre.

Une liste d’applications apparaîtra sous Demander à l’application de ne pas suivre, chacune d’entre elles disposant de sa propre bascule. Vous verrez en un coup d’œil quelles applications peuvent vous suivre sur iPhone et iPad et ce qui ne le peut pas. Vous pourrez également activer et désactiver le suivi en fonction de vos préférences.

Que faire si l’option Demander à l’application de ne pas suivre est grisée

Selon ., certains utilisateurs d’iPhone ont trouvé le menu Demander à l’application de ne pas suivre grisé. La bascule est désactivée et il n’y a aucun moyen de l’activer. Comme expliqué ci-dessus, cela signifie que l’iPhone indiquera à toutes les applications que vous ne souhaitez pas être suivi et que vous ne verrez aucune invite dans le processus.

Le paramètre Demander à l’application de ne pas suivre peut être désactivé par défaut ou grisé. Source de l’image: .

Cependant, si la bascule est grisée, vous ne pourrez pas activer le suivi pour certaines de vos applications préférées. On ne sait pas ce qui a déclenché le problème, le rapport spéculant que la bascule des annonces personnalisées, également disponible dans les paramètres de confidentialité, pourrait être à blâmer:

Lorsque nous avons activé cette option avant de mettre à jour l’iPhone ou l’iPad vers iOS 14.5, le nouveau paramètre Transparence du suivi des applications est devenu disponible. Cependant, sur les appareils sur lesquels l’option “Annonces personnalisées” était désactivée, les commandes de transparence du suivi des applications étaient grisées après la mise à jour. Il n’est pas clair s’il s’agit d’un comportement attendu ou d’un bogue.

Ce n’est cependant pas toujours le cas. En tant que personne qui avait déjà désactivé les annonces personnalisées, j’ai également désactivé l’option Autoriser les applications à demander le suivi dans iOS 14.5, mais je peux l’activer quel que soit le paramètre des annonces personnalisées.

. indique également que l’option de suivi doit être grisée par défaut sur les identifiants Apple pour les utilisateurs de moins de 18 ans ou les appareils avec un profil MDM qui restreint Autoriser les applications à demander à suivre les paramètres.

