Comment utiliser la publicité imprimée pour promouvoir votre marque

Même si beaucoup nient la pérennité de la publicité imprimée, celle-ci continue de régner contre la numérisation. Alors que le marketing en ligne est aux prises avec le problème que les bannières publicitaires numériques sont à peine remarquées, et même empêchées par les bloqueurs de publicités, les produits imprimés restent incontestablement un signe de cohérence. Alors, quels avantages le marketing imprimé offre-t-il aux entreprises ?

A qui s’adresse la publicité imprimée ?

Ce support publicitaire désigne toute publicité imprimée sur papier. Ceux-ci inclus:

BrochuresBannièresCataloguesDépliantsCartes de visiteAffichesFlyersPublicités dans les journaux

À l’ère des médias numériques, de nombreux jeunes en particulier utilisent principalement Internet au lieu des journaux et des livres pour rechercher des informations. Dans le World Wide Web apparemment sans fin, les derniers sujets sont disponibles sur diverses plates-formes dans un court laps de temps, sans que l’utilisateur n’ait à payer de frais supplémentaires. Néanmoins, des milliards de personnes utilisent encore le produit imprimé pour savoir ce qui se passe dans la région, dans le pays et dans le monde. Il n’est donc pas surprenant que les entreprises continuent de placer des annonces et de la publicité dans des magazines quotidiens et hebdomadaires, d’imprimer des dépliants et des brochures et de distribuer des cartes de visite.

Les ventes brutes qui peuvent être générées par la publicité dans les journaux prouvent que le marché n’est pas encore épuisé. Les nouveaux produits, offres ou services sont toujours communiqués sous forme de publicité imprimée. Les publicités dans les quotidiens valent la peine car de nombreux fournisseurs utilisent désormais non seulement la version papier pour leurs éditions, mais mettent également à disposition une version en ligne en même temps. Cela s’adresse non seulement à un public plus large, mais donne également à la publicité une plus grande portée. Les brochures des discounters et des supermarchés sont particulièrement appréciées dans le secteur de l’impression. De nombreuses familles planifient leurs courses en fonction des offres des brochures.

Avantages de la publicité imprimée, efficacité et rentabilité

La publicité imprimée est plus proche, pourquoi ? Parce qu’il segmente parfaitement le public cible. En tant qu’élément géographique discriminant, l’impression est excellente, puisqu’elle se situe dans un environnement spécifique, dans un lieu qui sera perçu par les personnes intéressées par l’annonce et ce qu’elle vend. Les publicités imprimées atteignent directement le public, en fait elles ont un pourcentage d’impact très élevé sur le public cible. La publicité imprimée a beaucoup moins de « bruit » autour d’elle que les autres médias. Pensons à Internet, une bannière ou toute autre impression numérique accompagne une série de données, d’informations, etc., dans lesquelles un utilisateur préfère regarder. Une affiche est généralement isolée, l’attention est fixée immédiatement et concrètement. Les médias imprimés sont plus influents en général. Les mesures d’autorité nous disent que les publicités imprimées sont plus véridiques, du moins le public le pense. La publicité imprimée génère de la confiance, ce qui affecte l’image de marque pour le consommateur. La publicité imprimée permet un niveau de créativité que les autres médias n’ont pas. Les images peuvent être très puissantes, ainsi que le message. Si nous avons les services d’une entreprise professionnelle, capable d’offrir des services d’impression de haute qualité, nous pouvons faire en sorte que nos affiches atteignent notre public de manière directe et très rentable. L’impression est un support très polyvalent, il existe également différentes qualités et supports. comme différents types d’impression. Evidemment, nous n’allons pas choisir le même format pour une grande affiche extérieure, que pour une affiche intérieure qui fait partie de la décoration d’un local commercial.

Publicité imprimée à valeur ajoutée

Chaque entreprise a besoin de supports publicitaires différents pour mettre en œuvre sa stratégie marketing. Cependant, très peu d’entreprises se passent complètement de produits imprimés. Les entreprises ayant un ancrage régional en particulier doivent attacher une grande importance à inciter leur propre zone de chalandise à acheter leurs produits ou services. Afin de séduire la génération la plus réceptive au marketing en ligne, les produits imprimés conventionnels doivent être adaptés aux besoins.

Si les clients sont adressés directement, cela a un effet positif sur leur comportement d’achat. C’est pourquoi la publicité personnalisée est très tendance car c’est ainsi que les entreprises suggèrent leur intérêt à leurs clients. Si les produits imprimés sont ensuite fournis en plus avec des coupons, des bons ou des échantillons, ils semblent beaucoup plus attrayants pour le consommateur final. Aujourd’hui, il faut être créatif si l’on veut acquérir une large clientèle.

Mais surtout, les consommateurs aiment la publicité qu’ils ne trouvent pas ennuyeuse. Comme déjà dit, il y a un flot de bannières publicitaires et de suggestions personnalisées sur Internet. De nombreux utilisateurs utilisent donc un bloqueur de publicités pour éviter d’être inondés de publicités. Un support publicitaire discret mais extrêmement efficace est, par exemple, les affiches.

Ces statistiques montrent clairement que des millions de personnes voient des panneaux publicitaires presque tous les jours, que ce soit en jetant un coup d’œil au bord de la route en conduisant ou en marchant sur le chemin de la ville. Les affiches sont partout sans paraître intrusives et constituent donc une opportunité publicitaire pour un grand nombre d’entreprises. Afin d’obtenir l’attention nécessaire des lecteurs, un message fort et un accroche-regard sont nécessaires. En quelques secondes, l’affiche (et presque tous les autres supports aussi) doit susciter l’intérêt.

Pourquoi les entreprises ne devraient pas oublier la publicité imprimée

Parce qu’il offre les avantages suivants :

Tout comme la publicité télévisée, elle suscite des émotions, mais coûte beaucoup moins cher.

Du fait que de nombreux internautes ne font plus face au flot de publicités incontrôlées, les produits imprimés prennent de plus en plus d’importance. Ils représentent à la fois la crédibilité et la cohérence dans un monde inondé de médias. Qu’il s’agisse d’entreprises anciennes ou nouvelles, la publicité imprimée continue d’être l’une des sources d’information les plus fiables, ne serait-ce que parce que l’information est disponible dans un mélange de médias en ligne et hors ligne.

Outils pour créer des bannières publicitaires

Malgré la croissance exponentielle du média numérique, la publicité imprimée est toujours le leader incontesté en termes d’autorité, d’acceptation, d’influence, de ciblage de niche, de durée d’attention, de flexibilité créative et bien sûr de retour sur investissement. Mais tout ne fonctionne que lorsque vous créez une copie qui attire l’attention et déclenche des émotions contextuelles. Heureusement, vous disposez maintenant de plusieurs éditeurs graphiques simples et intelligents pour vous aider à créer des bannières professionnelles, des affiches, des dépliants ou tout ce qui correspond à votre stratégie marketing. Voici quelques-uns des outils d’édition graphique populaires pour vous aider à créer des bannières très efficaces :

Créatopie

Vous êtes conscient de la complexité de la création et du codage des bannières publicitaires à l’aide de HTML5, en particulier du coût lié à l’embauche d’un professionnel. Pour les personnes comme vous, qui souhaitent créer des bannières publicitaires de haute qualité pour le Web, Creatopy, une application avec une interface glisser-déposer pour concevoir des publicités rapidement et efficacement, est l’un des outils les plus fiables. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter et de sélectionner un modèle approprié dans la vaste archive et de passer à l’étape suivante pour ajouter de la valeur, comme ajouter un arrière-plan, jouer avec des combinaisons de couleurs et réorganiser les graphiques pour rendre vos annonces plus pertinentes et attrayantes sur le plan contextuel. Une fois la partie édition terminée, vous pouvez télécharger votre design publicitaire dans un format souhaité et l’utiliser sur des plateformes appropriées. De plus, la plateforme vous offre un outil analytique pour mesurer les performances de vos annonces.

Spark Adobe

En matière de flexibilité et de liberté de création, Spark Abode vous offre tout ce que vous pouvez imaginer pour créer sans effort des bannières publicitaires pour le Web et l’impression. Vous avez la liberté d’utiliser des modèles et de les modifier selon vos besoins ou de concevoir quelque chose de plus créatif à partir de zéro. En outre, vous pouvez télécharger vos propres éléments de conception tels que des graphiques, des logos et des polices pour rendre vos bannières plus attrayantes.

Services d’impression

La publicité en ligne est en plein essor, grâce à la flexibilité et la liberté qu’elle offre pour concevoir et publier les bannières publicitaires de votre choix dans les plus brefs délais. Cela ne signifie pas que la publicité imprimée n’est pas pertinente. C’est toujours l’une des parties les plus importantes de toute campagne de marketing. Si la recherche et la connexion avec des imprimantes de qualité vous dérangent, vous devez vous détendre car plusieurs services d’impression en ligne proposent la livraison à domicile de bannières imprimées pour vous aider à vous concentrer davantage sur votre campagne. Tout ce que vous avez à faire est de partager votre fichier de conception de bannière publicitaire dans un format approprié et de sélectionner les options souhaitées liées à la taille, au matériau et à la quantité et d’attendre quelques jours pour que vos bannières soient livrées à votre adresse. Plus important encore, les services d’impression en ligne sont relativement moins chers que les options traditionnelles.

BigBetterBanner (États-Unis)



Si vous recherchez une solution complète d’impression de bannières, de la conception à l’impression jusqu’à la livraison, alors Big Better Banner est un excellent choix. Tout ce que vous avez à faire est de choisir un modèle de votre choix ou de télécharger votre conception brute et de l’affiner à l’aide d’outils simples et de télécharger la conception finale. Vous avez la liberté de personnaliser votre taille en fonction de vos besoins en espace et de passer une commande pour autant de pièces que vous le souhaitez. Votre bannière imprimée correctement ourlée sera livrée gratuitement à votre adresse dans les délais impartis si la taille de votre commande est supérieure à 49 $.

Vistaprint (service international)

Trouver une imprimante de bannières de qualité avec une garantie de qualité et de délai d’exécution rapide est le plus grand obstacle des campagnes d’annonces imprimées. Vistaprint, l’un des plus grands agrégateurs de services d’impression en ligne, est la meilleure destination possible pour vous aider à concevoir, personnaliser et obtenir une bannière de haute qualité imprimée et livrée dans les plus brefs délais partout dans le monde. Le modèle d’agrégateur aide à mobiliser les ressources dans les plus brefs délais afin que vous obteniez le meilleur à un prix très compétitif dans les plus brefs délais.

Conclusion

Bien entendu, la publicité imprimée présente également des inconvénients que les entreprises doivent prendre en compte. L’impression et la création d’affiches, de dépliants ou de publipostage entraînent des coûts élevés, en particulier lorsque vous tenez compte du facteur de propagation élevé. Étant donné que les destinataires de la publicité imprimée sont généralement choisis au hasard, la question se pose pour de nombreux fondateurs de savoir dans quelle mesure la publicité imprimée est rentable. Une façon de dissiper les inquiétudes et en même temps d’intégrer activement la publicité imprimée dans votre propre stratégie marketing est le marketing cross-média. Un mélange équilibré de publicité imprimée et en ligne est mis en place afin non seulement d’atteindre un groupe cible plus élevé, mais également d’augmenter efficacement les ventes.