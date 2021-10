Comment utiliser la règle 15-15-15 dans les fonds communs de placement pour être un crorepati

Les bourses sont volatiles par nature mais sur le long terme elles dérivent vers le haut comme on l’a vu par le passé.

Si vous cherchez à accumuler Rs 1 crore en investissant dans des fonds communs de placement, il existe une règle simple pour vous aider à devenir un crorepati sur le long terme. La règle d’investissement dans les fonds communs de placement 15-15-15 aide à donner une idée du montant que vous devez économiser chaque mois, pendant combien de temps et à quel taux de croissance obtenir 1 crore Rs comme montant cible.

Les bourses sont volatiles par nature mais sur le long terme elles dérivent vers le haut comme on l’a vu par le passé. Générer un rendement de près de 15 pour cent chaque année n’est peut-être pas possible sur le marché des actions, mais à long terme, un rendement annualisé d’environ 15 pour cent peut être atteint.

15-15-15 règle d’investissement

La figure ’15’ est utilisée trois fois dans la règle se référant au taux de croissance, à la durée et au montant mensuel de l’épargne. En supposant que vous puissiez générer 15 % de rendement annualisé sur 15 ans (180 mois), vous devez économiser 15 000 roupies chaque mois pour arriver à un corpus de 1 crore de roupies.

En d’autres termes, en investissant Rs 15000 tous les mois de 15 ans à un taux de croissance annualisé supposé de 15 pour cent, le montant cible de Rs 1 crore peut être atteint.

Corpus approximatif – Rs 1 Crore

Montant investi – Rs. 27 Lakh (en 15 ans)

Montant du gain – Rs. 73 Lakh

La règle est une façon grossière de vous donner une longueur d’avance pour commencer à épargner à long terme. Si vous êtes à l’aise avec un rendement annualisé de 12%, vous pouvez utiliser Step-up SIP pour créer un corpus plus important. Idéalement, il faudrait calculer les montants corrigés de l’inflation à épargner pour l’objectif identifié, puis commencer à épargner en vue de cet objectif.

Comment ça aide

La règle des fonds communs de placement 15-15-15 prend en compte deux éléments clés – Premièrement, le mode d’investissement SIP et deuxièmement la composition qui fonctionne à l’avantage de l’investisseur. En suivant la règle d’investissement des fonds communs de placement 15-15-15, vous inculquez une habitude d’épargne. Cela aide à garder la volatilité sous contrôle car les unités sont achetées via SIP. Il n’y a pas de tentation de chronométrer le marché, au lieu de cela, on peut ajouter plus de fonds dans le même folio SIP au fur et à mesure que le marché chute.

