Comment utiliser la suppression du bruit et la transparence des AirPods Pro

Deux des fonctionnalités les plus intéressantes des AirPods Pro sont la suppression du bruit et le mode Transparence. Continuez à lire pendant que nous détaillons trois façons de basculer entre les modes, comment personnaliser vos capteurs de force, configurer la suppression du bruit avec un AirPod Pro, et plus encore.

Au lieu d’appuyer deux fois sur les écouteurs comme les AirPods gen 1 et 2 pour les commandes, les AirPods Pro utilisent une pression sur le capteur de force intégré à la tige de chaque écouteur. Une pression longue (Apple appelle cela une pression longue, mais vous avez vraiment besoin de deux doigts) permet de basculer entre la suppression du bruit et le mode Transparence, tandis que les pressions simples, doubles et triples contrôlent l’audio.

Nous examinerons trois façons de basculer entre la suppression du bruit, la transparence et la désactivation, comment personnaliser vos capteurs de force, y compris la vitesse et la durée de la pression, et comment activer la suppression du bruit lors de l’utilisation d’un seul AirPod Pro.

Comment utiliser la suppression du bruit et le mode Transparence des AirPods Pro

Option 1 Pression longue du capteur de force :

Pour basculer entre la suppression du bruit et le mode Transparence, appuyez sur l’une des tiges de vos écouteurs AirPods Pro et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que vous entendiez un effet sonore (vous sentirez/entendrez également un léger clic)

Centre de contrôle de l’option 2 :

Ouvrez le Centre de contrôle (faites glisser vers le bas à partir du coin supérieur droit sur les iPhones récents, de haut en bas sur les plus anciens) Appuyez longuement sur la diapositive de volume (devrait afficher AirPods Pro) Basculez entre la suppression du bruit, la transparence et la désactivation en bas

Paramètres Bluetooth de l’option 3 :

Vous pouvez également accéder aux mêmes paramètres et plus encore sur votre iPhone. Allez dans Paramètres> Bluetooth> « i » à côté d’AirPods Pro (assurez-vous qu’ils sont connectés) Vous pouvez sélectionner Contrôle du bruit pour modifier les paramètres Sous Contrôle du bruit, vous pouvez changer si les deux Les écouteurs AirPods Pro contrôlent l’annulation/la transparence du bruit ou si l’on active Siri.



Fonctionnalités bonus : vous pouvez utiliser la suppression du bruit lorsque vous n’utilisez qu’un seul AirPod Pro. Allez dans Paramètres > Accessibilité > AirPods Appuyez sur la bascule à côté de Suppression du bruit avec un seul AirPod

En outre, vous pouvez modifier la vitesse de compression (« presser ») et la durée de maintien nécessaires pour activer les capteurs de force.

