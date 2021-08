Comment utiliser l’application Diagnostics pour résoudre les problèmes de Chromebook

in

Lorsque Google a annoncé Chrome OS 90 en avril, la société a ajouté une toute nouvelle application de diagnostic. Comme prévu, l’application facilite l’analyse des meilleurs Chromebooks pour identifier les problèmes potentiels que vous pourriez rencontrer.

Comment utiliser l’application Diagnostics sur un Chromebook

L’exécution d’un test de diagnostic était disponible avant l’annonce de Chrome OS 90, mais cela nécessitait l’affichage d’une page système interne. Maintenant, vous avez une application dédiée qui présente différentes informations concernant la batterie, le processeur et la mémoire. Voici comment accéder à l’application Diagnostics :

Une fois votre Chromebook déverrouillé, cliquez sur le bouton Temps dans le coin inférieur droit. Sélectionner Paramètres. Cliquez sur À propos de Chrome OS. Sélectionner Diagnostique.

Vous pouvez également accéder à l’application Diagnostics en appuyant sur la touche de lancement de votre clavier et en tapant Diagnostique dans la barre de recherche. appuie sur le Entrer et cela vous mènera directement à la page Diagnostics.

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, Chrome OS se concentre sur trois domaines différents dans l’application Diagnostics. Il s’agit de votre batterie, de votre processeur et de votre mémoire (ou RAM), et vous pouvez réellement effectuer une série de tests pour vous assurer que votre Chromebook fonctionne en parfait état.

Testez votre batterie

Dans la section Batterie, vous trouverez trois informations différentes pour votre Chromebook. Ceux-ci sont les suivants :

État de la batterie : La capacité de la batterie diminue avec l’utilisation

Nombre de cycles: Le nombre de fois que votre batterie a subi un cycle de charge complet

Actuel: La vitesse à laquelle l’appareil se charge ou se décharge actuellement

Sous ces trois sections, il y a un Exécuter le test de décharge bouton. En cliquant dessus, vous lancerez un test rapide de la batterie, présentant des résultats rapides ainsi qu’un lien “En savoir plus”. La navigation vers ce lien vous amène à la page d’aide de Chrome expliquant pourquoi un test de décharge est utile.

Si vous avez du mal à maintenir la batterie chargée, Google suggère qu’il peut y avoir un problème avec la batterie elle-même ou le port de charge. Et si les problèmes persistent, vous devrez contacter le magasin où vous avez acheté le Chromebook ou directement le fabricant.

Tester le processeur

La prochaine étape de cette série de tests de diagnostic est le CPU. En un coup d’œil, un graphique à barres mobile s’affiche en fonction de la puissance de traitement de votre Chromebook lorsque l’application Diagnostics est ouverte. Il y a trois informations différentes affichées, et elles sont en tant que telles :

Utilisation actuelle : Il s’agit d’une agrégation de tous les cœurs

Température

Vitesse actuelle

Ce n’est pas souvent que vous aurez vraiment besoin de tester le processeur, mais si les choses s’enlisent, vous pouvez exécuter un test. Clique le Exécuter le test du processeur bouton, puis regardez toutes vos barres augmenter au fur et à mesure que le test progresse. Ce test prend également le plus de temps, vous voudrez donc vous éloigner de votre Chromebook et prendre quelque chose à boire. En exécutant ce test, l’application Diagnostics effectue les tests suivants :

Stress

Cacher

Précision à virgule flottante

Recherche principale

Pourvu que tout se passe sans accroc, vous verrez une série de verts SUCCÈS messages à côté de chaque test. Sinon, vous pouvez vous rendre sur la page d’aide du Chromebook pour en savoir plus.

Exécuter un test de mémoire

Enfin et surtout, l’application Diagnostics vous permet de garder un œil sur la mémoire ou la RAM de votre Chromebook. Vous verrez un graphique linéaire de base avec un petit logo RAM à gauche et la quantité de RAM utilisée en dessous du graphique.

Tout comme les sections CPU et Batterie, Google a permis de faire un stress test sur la mémoire. Il n’y a pas de résultats spécifiques affichés une fois le test terminé, autre qu’un message “Test réussi” en bas.

Gardez une trace de vos tests

L’application Diagnostics dispose d’un autre outil pratique si vous essayez de comprendre et de suivre ce qui se passe avec votre Chromebook. Faire défiler jusqu’en bas de la page révèle un bouton “Enregistrer le journal de session”. En cliquant dessus, vous obtiendrez un fichier .txt de base, vous demandant où vous souhaitez qu’il soit enregistré.

Comme vous pouvez probablement le supposer à ce stade, le journal de session contient les résultats et les informations recueillies en effectuant ces tests. Si jamais vous avez besoin de contacter votre fabricant, un journal de session peut être demandé, et c’est ainsi que vous pouvez en fournir un si nécessaire.

