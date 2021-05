Comment utiliser l’application ECG Apple Watch

Adam Sinicki / Autorité Android

La fonction d’électrocardiogramme (ECG) de l’Apple Watch est un ajout intéressant aux modèles récents. L’application Apple Watch ECG peut fournir des lectures de fréquence cardiaque beaucoup plus précises que les capteurs optiques classiques et pourrait même identifier des arythmies potentielles.

Mais quelle est la précision de l’ECG sur l’Apple Watch? Comment y accédez-vous? Et que faites-vous de ces informations? Continuez à lire et nous explorerons les réponses.

Qu’est-ce que l’ECG enregistre?

Un électrocardiogramme mesure les signaux électriques du cœur dans l’intention d’identifier les signes de fibrillation auriculaire. Il s’agit d’un rythme cardiaque irrégulier qui peut entraîner un accident vasculaire cérébral ou une maladie cardiaque.

Votre cœur est un muscle, tout comme vos biceps ou vos ischio-jambiers. Comme ces autres muscles, le cœur a également besoin d’une impulsion électrique pour déclencher des contractions. De cette façon, il est possible pour un ECG de mesurer la synchronisation et la force de la fréquence cardiaque, ce qui donne une lecture beaucoup plus précise que ce qui serait possible avec un moniteur optique.

L’application Apple Watch ECG recherche les irrégularités entre les rythmes des cavités supérieures et inférieures du cœur. Celles-ci devraient idéalement être synchronisées, ce que l’on appelle un «rythme sinusal».

La fibrillation auriculaire est une maladie cardiaque qui peut provoquer une fréquence cardiaque irrégulière et éventuellement rapide. Vous constaterez peut-être que votre fréquence cardiaque au repos est supérieure à 100 battements par minute. Cela peut provoquer d’autres symptômes tels que des étourdissements, de l’essoufflement et de la fatigue. Ceci, à son tour, est causé par des impulsions électriques anormales qui conduisent à des contractions rapides et empêchent le cœur de se détendre correctement entre les battements.

Il existe également différents types de fibrillation auriculaire:

Fibrillation auriculaire paroxystique: épisodes qui vont et viennent Fibrillation auriculaire persistante: dure au moins sept jours Fibrillation auriculaire persistante de longue durée: dure un an ou plus Fibrillation auriculaire permanente

C’est là qu’avoir un appareil qui peut potentiellement signaler ces symptômes devient utile. Étant donné que la fibrillation auriculaire peut aller et venir, un médecin peut ne pas détecter les symptômes lors d’une visite. À l’aide de l’application Apple Watch ECG, vous pouvez vous tester chaque fois que vous commencez à vous sentir mal.

L’Apple Watch pourrait également être en mesure d’identifier d’autres formes de tachycardie, telles que le flutter auriculaire. Le flutter auriculaire est similaire à la fibrillation auriculaire mais a une forme d’onde plus organisée / moins chaotique.

Comment fonctionne l’ECG sur Apple Watch?

Grâce au moniteur de fréquence cardiaque électrique situé à l’arrière de l’appareil et dans la couronne numérique, l’Apple Watch peut fournir un ECG «similaire à un ECG à une seule dérivation». C’est par rapport à l’ECG à 12 dérivations que les médecins proposent. Ce dernier enregistre des signaux sous différents angles à travers le cœur pour fournir 12 formes d’onde distinctes.

Il est important de ne pas confondre l’Apple Watch avec un appareil médical. L’application Apple Watch ECG ne doit pas être utilisée pour diagnostiquer une condition. Apple tient à souligner qu’il ne peut pas détecter les crises cardiaques, les caillots sanguins ou les accidents vasculaires cérébraux. Ces mises en garde n’ont cependant pas empêché de nombreux experts de la santé d’exprimer leurs inquiétudes à propos de cette fonctionnalité. Le problème n’est pas l’application ECG elle-même, mais plutôt la possibilité pour les utilisateurs de placer trop de stock dans leurs lectures.

Si vous vous sentez étrange et que vous ne voyez pas cela reflété dans l’application, vous devriez quand même vous faire examiner par un médecin.

La meilleure façon de penser à l’application Apple Watch ECG est d’aller voir un médecin. Si vous vous sentez étrange et que votre montre corrobore vos préoccupations, cela vaut la peine de vous faire vérifier. Cela dit, si vous vous sentez étrange et que vous ne voyez pas cela reflété dans l’application, vous devriez toujours vous faire vérifier.

Comment configurer l’application ECG Apple Watch

Pour commencer à utiliser ECG sur Apple Watch, vous devez d’abord le configurer dans l’application Santé. Ce processus installera l’application sur votre appareil et lui fournira les autorisations nécessaires.

Ouvrez Health et faites défiler l’écran «Résumé» jusqu’à ce que vous trouviez le widget approprié. Cliquez sur «Configurer l’application ECG». Suivez les étapes à l’écran. Cela comprend l’ajout de votre âge. Malheureusement, l’application Apple Watch ECG n’est pas destinée aux moins de 22 ans.

Pour certains, le widget ECG peut ne pas être présent sur l’écran Résumé. Vous devrez faire défiler vers le bas et aller à Coeur> Électrocardiogrammes (ECG)> Configurer l’application ECG dans ces cas. Une fois que vous avez suivi toutes les étapes nécessaires, l’application Apple Watch ECG sera installée et prête à être utilisée à tout moment.

Notez que la fonctionnalité n’est disponible que sur l’Apple Watch Series 4 et les versions ultérieures.

Comment prendre une lecture ECG sur Apple Watch

Une fois que tout est configuré, vous pouvez prendre une lecture ECG à tout moment en ouvrant l’application à partir de votre montre elle-même. Apple vous conseille de le faire “chaque fois que vous ressentez des symptômes tels qu’un rythme cardiaque rapide ou sauté.” En d’autres termes, si vous vous sentez étrange, cela vaut la peine d’essayer. Cela signifie que l’ECG ne prendra pas de lectures régulières comme le capteur optique, vous devrez donc prendre activement une lecture lorsque vous en voulez une.

Une fois l’application lancée, vous devez poser le bras que vous portez votre montre sur une table ou sur votre propre jambe. Essayez de bouger le moins possible. Maintenez un doigt de votre autre main contre la couronne numérique et attendez que l’application signale que le processus est terminé. Cela devrait prendre 30 secondes.

L’application Apple Watch ECG vous montrera le type de rythme cardiaque que vous avez. Vous pouvez également ajouter des symptômes ci-dessous si vous le souhaitez.

Pour voir le graphique de fréquence cardiaque réel qui a été tracé, à côté des enregistrements précédents, ouvrez l’application Santé et accédez à Résumé> Coeur> Électrocardiogramme (ECG).

Une fois que vous avez pris votre ECG, vous obtiendrez l’un des cinq résultats suivants:

Rythme sinusal: Il s’agit d’un schéma sain entre 50 et 100 BPM et est considéré comme normal. Fibrillation auriculaire: il s’agit d’un schéma irrégulier et peut-être élevé. Fréquence cardiaque basse ou élevée: il s’agit d’une fréquence cardiaque inférieure à 50 BPM ou supérieure à 120 BPM. Non concluant: cela signifie que l’enregistrement ne peut pas être classé. Mauvais enregistrement: unique à l’ECG version 2, cela signifie que la qualité de l’enregistrement n’était pas adéquate pour fournir une classification.

Bien sûr, celui à surveiller est la «fibrillation auriculaire». Si tel est votre résultat, évaluez comment vous vous sentez et envisagez de réserver une visite à votre médecin.

N’oubliez pas que de nombreux facteurs peuvent affecter votre fréquence cardiaque, comme l’exercice, le stress émotionnel ou la consommation d’alcool. Si vous venez de faire un entraînement, votre fréquence cardiaque peut être élevée. Le meilleur moment pour faire une lecture est lorsque vous êtes par ailleurs calme.

L’application Apple Watch ECG est un outil potentiellement utile et fascinant, à condition qu’elle soit utilisée de manière appropriée et avec une compréhension précise de ce qu’elle est et de ce dont elle n’est pas capable. Même pour obtenir une lecture plus précise de la fréquence cardiaque, l’application ECG sera utile pour beaucoup.

Bien sûr, l’Apple Watch n’est pas la seule montre intelligente dotée de capacités ECG. D’autres incluent la Samsung Galaxy Watch 3 et Watch Active 2, Fitbit Sense et Withings ScanWatch.