Comment utiliser l’application Home sur Apple Watch

L’Apple Watch est la télécommande ultime pour vos appareils domestiques intelligents. Pour profiter des fonctionnalités pratiques, vous devez savoir comment utiliser l’application Accueil sur l’Apple Watch. En levant simplement le poignet et en quelques tapotements, vous pouvez sécuriser vos serrures de porte HomeKit ou définir vos scènes HomeKit préférées. Vous pouvez également invoquer une caméra HomeKit et même communiquer avec ceux qui se trouvent dans son champ de vision en parlant via le microphone de votre montre. Voici comment utiliser l’application Accueil sur Apple Watch.

Exigences

Étant donné que les applications sur l’Apple Watch sont généralement destinées à des interactions rapides, vos accessoires HomeKit n’apparaîtront pas tous sur l’écran d’accueil de l’application Accueil. Au lieu de cela, votre montre apprendra de vos habitudes et présentera des accessoires et des scènes pertinents tout au long de la journée, comme votre porte de garage ou votre scène d’adieu.

Si vous devez accéder à un accessoire qui ne figure pas sur l’écran d’accueil, vous pouvez naviguer dans les zones Pièces, Caméras et Favoris dans l’application Accueil, comme vous le faites sur votre iPhone.

Comment vérifier l’état de votre domicile HomeKit sur Apple Watch

Au lancement de l’application Home, votre montre vous permettra de vérifier l’état de votre maison.

Lancer le Accueil app sur votre Apple Watch. Passez en revue votre maison Statut en haut de l’application Home.

Appuyez sur un Type d’accessoire pour consulter des détails supplémentaires et accéder à d’autres contrôles.

Source : iMore

Comment contrôler les prises intelligentes HomeKit, les serrures, les portes de garage et les arroseurs sur Apple Watch

Lancer le Accueil app sur votre Apple Watch. Appuyez sur le nom du Pièce dans lequel se trouve votre accessoire s’il ne se trouve pas sur l’écran d’accueil de l’application Accueil.

Appuyez sur le Accessoire ou la Icône d’ellipse (ressemble à trois points) pour l’accessoire que vous souhaitez contrôler.

En tapant sur un Accessoire l’activera ou la désactivera. En tapant sur le Icône d’ellipse affichera une icône de curseur qui peut être utilisée pour l’activer ou le désactiver en glisser.

Source : iMore

Comment contrôler l’éclairage HomeKit sur Apple Watch

Lancer le Accueil app sur votre Apple Watch. Appuyez sur le nom du Pièce que votre lumière est allumée si elle n’est pas sur l’écran d’accueil de l’application Accueil.

Appuyez sur le Accessoire ou la Icône d’ellipse (ressemble à trois points) pour l’accessoire que vous souhaitez contrôler.

En tapant sur un Accessoire l’activera ou la désactivera. En tapant sur le Icône d’ellipse affichera une icône de curseur qui peut être utilisée pour l’activer ou le désactiver en glisser.

Source : iMore

Tournez la couronne numérique ou glisser vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau de luminosité.

Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher les options de couleur si votre éclairage HomeKit prend en charge les couleurs.

Appuyez sur un Couleur, puis touchez Fait lorsque vous êtes satisfait de vos modifications.

Source : iMore

Comment contrôler les thermostats HomeKit sur Apple Watch

Lancer le Accueil app sur votre Apple Watch. Appuyez sur le nom du Pièce dans lequel se trouve votre thermostat s’il ne se trouve pas sur l’écran d’accueil de l’application Accueil.

Appuyez sur le Icône d’ellipse (ressemble à trois points) pour le thermostat que vous souhaitez contrôler.

Source : iMore

Tournez la couronne numérique ou glisser vers le haut ou vers le bas pour régler le point de consigne de la température.

Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher les modes du thermostat.

Appuyez sur Froid/Chauffage/Auto pour changer le mode actuel du thermostat.

Source : iMore

Comment afficher et contrôler vos caméras HomeKit sur Apple Watch

Lancer le Accueil app sur votre Apple Watch. Robinet Appareils photo.

Appuyez sur le Vignette de l’appareil photo pour la caméra que vous souhaitez afficher ou contrôler.

Source : iMore

Tournez la couronne numérique pour régler le volume de la vue en direct de votre caméra. Vous pouvez également régler le volume en appuyant sur le Icône de haut-parleur puis en appuyant sur le +/- Icônes. Appuyez sur le Icône de micro pour communiquer via le haut-parleur de votre caméra. Tu peux muet votre microphone en appuyant sur le Icône de micro après l’avoir activé.

Appuyez sur le Bouton retour lorsque vous avez terminé pour revenir à la liste des accessoires.

Source : iMore

Comment activer vos scènes HomeKit préférées sur votre Apple Watch

Lancer le Accueil app sur votre Apple Watch. Robinet Favoris si votre scène n’est pas sur l’écran d’accueil de l’application Accueil.

Appuyez sur le Nom de la scène que vous souhaitez activer.

Source : iMore

Comment utiliser Intercom sur votre Apple Watch

Lancer le Accueil app sur votre Apple Watch. Robinet Interphone.

Parlez votre Message puis appuyez sur Fait pour l’envoyer.

Source : iMore

Votre maison, à votre poignet

Grâce à l’application Home sur l’Apple Watch, vous pouvez emporter toute votre maison intelligente avec vous où que vous alliez. Contrôler les accessoires HomeKit, accéder à un flux de caméra en direct ou envoyer un message Intercom rapide depuis votre poignet n’est qu’à quelques clics. De plus, vous pouvez toujours profiter des commandes vocales Siri pour encore plus de commodité.