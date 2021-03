Essayer d’identifier une chanson qui apparaît dans un centre commercial bondé, une scène d’émission de télévision ou dériver dans la rue après une fête de quartier peut être difficile même pour les oreilles les plus exigeantes, mais c’est pourquoi nous avons Google Assistant. En fait, pour commencer, tout ce dont vous avez vraiment besoin est votre téléphone Android et une chanson cool.

Comment utiliser l’Assistant Google pour identifier les chansons

Avec votre téléphone en main, activez Google Assitant en disant » OK Google » ou par glissant dedans dans le coin inférieur droit ou gauche de l’écran. Google écoutera via le microphone de votre téléphone et si de la musique est en cours de lecture, vous devriez voir apparaître un bouton qui dit « Quelle est cette chanson? » Sinon, demandez: « De quelle chanson s’agit-il? »



Vous pouvez maintenant commencer en jouant de la musique, du chant ou même du fredonnement pour que l’Assistant Google commence à essayer de le comprendre. Il échantillonnera la chanson, créant une «empreinte digitale» de la chanson pour correspondre à sa base de données.

Si la base de données trouve une correspondance, l’Assistant Google renverra le résultat. S’il ne trouve pas de correspondance, vous devrez peut-être essayer d’identifier la chanson dans un environnement plus calme, à un volume plus fort, ou dans le cas de performances live / concert / remixées, l’empreinte digitale peut trop différer de l’empreinte digitale de la chanson. fichier pour une correspondance concluante.

Si votre Assistant Google peut correspondre à la chanson, vos résultats peuvent varier de la pochette d’album, des paroles, du titre de la chanson et de l’artiste en fonction de la quantité d’informations que Google peut trouver sur la chanson. Vous pouvez même obtenir des liens pour trouver la chanson sur des services de musique comme Spotify et YouTube Music afin que vous puissiez commencer à l’écouter et l’ajouter à une liste de lecture.

Lorsque vous donnez la commande à Google Assistant d’utiliser la recherche audio, vous devrez peut-être faire attention à votre formulation. Les commandes de Sound Search chevauchent les commandes de contrôle multimédia pour afficher la chanson en cours de lecture – « Qu’est-ce qui joue? » et « Quelle chanson joue? » – donc si vous donnez cette commande et obtenez la réponse de « Rien ne joue en ce moment », essayez de reformuler la commande.

Plateformes sur lesquelles Google Assistant Sound Search fonctionne

La recherche audio sur Google Assistant est beaucoup plus sophistiquée que vous ne le pensez, et même si la fonctionnalité est basée sur un serveur, les plates-formes sur lesquelles vous pouvez l’utiliser sont encore un peu petites.

Téléphones et tablettes Android

iPhone et iPad

Écouteurs intégrés à l’Assistant Google

Espérons que Sound Search pour Google Assistant sera disponible pour toutes les plates-formes, mais d’ici là, tant qu’il est disponible sur les téléphones, vous serez en mesure de comprendre ce que cette chanson est apparue à la fête du bureau avant qu’elle ne reste désespérément bloquée. votre tête pour les prochaines semaines.