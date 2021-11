Comment utiliser le bon type de vidéo produit pour augmenter vos ventes

Tous les spécialistes du marketing et propriétaires d’entreprise sont constamment à la recherche du moyen le plus efficace de vendre. Et bien qu’il n’y ait pas de réponse définitive à cela, de nos jours, vous auriez du mal à trouver une meilleure alternative que le contenu vidéo dans la plupart des situations.

La vidéo nous permet de transmettre notre message de manière convaincante tout en rapprochant le public et en renforçant l’image de marque, la confiance et l’attrait, ce qui n’est pas mal pour un seul élément de contenu !

Cependant, aussi génial que puisse être le marketing vidéo, cela ne signifie pas que n’importe quelle vidéo fera l’affaire.

Le problème avec la vidéo – et doublement pour les vidéos de produits – est que pour qu’elle soit efficace, beaucoup d’efforts et de soins doivent être apportés aux étapes de planification et de production. Et cela commence par comprendre et choisir le bon type de format qui correspond le mieux à votre message.

Aujourd’hui, nous allons couvrir tout ce que vous devez savoir avant de créer des vidéos de produits fantastiques qui vous aident réellement à vendre plus, à répondre à vos attentes et à offrir les retours que vous recherchez.

Comprendre les meilleurs types de vidéos de produits :

Il existe déjà une poignée de formats populaires qui ont gagné en popularité au cours des dernières années en ce qui concerne les vidéos de produits. Alors que la vidéo devient de plus en plus omniprésente dans les stratégies de marketing numérique, les tendances de consommation et les modèles de préférences deviennent plus faciles à identifier, révélant le type de contenu le plus susceptible d’apporter des résultats.

Ces formats résonnent bien auprès de la plupart des publics et sont susceptibles de s’avérer être un atout pour les entreprises cherchant à booster leur stratégie marketing produit à travers des vidéos.

Vidéos d’animation de personnages

Un favori des propriétaires d’entreprise et des spécialistes du marketing, les animations de personnages offrent de nombreuses alternatives aux entreprises pour présenter leurs produits et services à un public.

L’avantage majeur de ce format réside dans la budgétisation, car ils peuvent être assemblés efficacement sans se ruiner ni sacrifier la qualité visuelle et fonctionnent toujours à merveille comme l’un de vos contenus qui convertit le plus dans votre campagne marketing.

Une idée clé que vous devez garder à l’esprit lorsqu’il s’agit de vidéos d’animation de personnages est de vous assurer que votre personnage principal est un miroir soigneusement étudié de votre public cible.

Ce détail apparemment petit mais crucial peut faire la différence entre une jolie vidéo et une autre qui vous aide continuellement à convertir les téléspectateurs en acheteurs.

Animation de tableau blanc

Probablement l’un des types de formats vidéo marketing les plus efficaces en ce qui concerne les premières étapes du parcours de l’acheteur, les vidéos animées sur tableau blanc trouvent un écho auprès de la plupart des publics dans toutes sortes de niches, car elles font appel à un besoin humain fondamental : le désir de comprendre.

Ils constituent le moyen idéal pour communiquer sur des sujets complexes d’une manière que tout le monde peut comprendre, en utilisant un style qui peut facilement capter l’attention de tout le monde.

La caractéristique la plus attrayante apportée par l’animation du tableau blanc est que l’action de ce qui est décrit par le narrateur se développe juste devant les yeux du spectateur. Cela permet de se perdre relativement facilement dans les explications de la vidéo sans effort, ce qui en fait une situation idéale pour que le reste de ses éléments marketing – renforcement de la marque, CTA subtils, etc. – se déroulent beaucoup plus efficacement.

En combinant l’attrait des vidéos éducatives avec des techniques de marketing visuel subtiles mais puissantes, les animations de tableau blanc dominent ce créneau idéal de contenu capable de vous aider à vendre plus tout en rapprochant le public de votre marque, le tout en une seule fois.

Graphiques animés

Habituellement réservées à des types de produits plus complexes, les vidéos animées ont tendance à être le ticket chaque fois que vous essayez d’expliquer en détail des produits et services hautement techniques ou impliqués.

Ici, vous utilisez des animations et des séquences numériques pour présenter votre produit tout en créant l’illusion d’un mouvement et d’une rotation en temps réel. Cette dynamique visuelle vous aide à explorer chaque détail des composants et du fonctionnement interne de quelque chose d’une manière intéressante qui peut retenir l’attention du spectateur.

Ce format particulier est souvent utilisé pour présenter des gadgets matériels ou technologiques complexes, aider les gens à le visualiser et présenter les fonctionnalités et les processus des plates-formes logicielles et des applications sans perdre l’attention du spectateur.

Vidéos en direct

Peut-être le format le plus facilement reconnaissable et le plus gourmand en ressources de cette liste, les vidéos de marketing en direct font généralement référence au type classique de publicités télévisées que nous connaissons depuis des années, mais adaptées à l’arène en ligne.

En réalité, les vidéos de produits en direct comprennent une catégorie beaucoup plus large, comprenant des critiques approfondies, des déballages, des vidéos et de nombreux autres contenus apparemment générés par les utilisateurs.

De par leur nature même, les vidéos d’action en direct sont attrayantes pour la plupart des produits physiques – par opposition aux solutions logicielles et aux applications – car vous pouvez les représenter utilisées et appréciées par des personnes dans des situations réelles. Ces types de vidéos aident à établir des liens entre les points faibles de votre client potentiel et la façon dont votre produit les résout.

Il y a une raison pour laquelle ce format est resté un choix populaire pour les spécialistes du marketing au fil des ans, et c’est parce que lorsqu’il est bien fait, il est facile que les acheteurs potentiels se voient reflétés dans la vidéo et établissent un lien avec votre produit.

La partie délicate, cependant, est de traduire ce format pour qu’il fonctionne également sur une plate-forme en ligne.

C’est-à-dire pour vous assurer que vous répondez aux attentes et que vous travaillez dans les contraintes du support (comme le format, les longueurs, le référencement, etc.), ce dont nous parlerons un peu plus dans la section suivante.

Points importants à garder à l’esprit lorsque vous travaillez sur des vidéos de produits

Donc, maintenant que vous comprenez – et que vous vous êtes, espérons-le, choisi l’un de ces formats vidéo de produits populaires, il est temps de passer brièvement en revue une poignée de choses cruciales que vous devez considérer (et garder présentes) lorsque vous travaillez sur le produit de votre entreprise. vidéos.

Précision sur propagation

Lorsque vous envisagez de couvrir l’un de vos produits dans une vidéo – surtout s’il s’agit de votre premier – il peut être difficile de résister à la tentation d’inclure autant que possible (généralement chacun) sur les différentes fonctionnalités et caractéristiques de votre produit. Le plus souvent, c’est une erreur.

Neuf fois sur dix, vous voudrez utiliser des vidéos concises (généralement moins de 90 secondes, parfois même plus courtes) dans le cadre de votre campagne marketing. Cela signifie que déterminer précisément la fonctionnalité, ou la poignée de fonctionnalités, sur laquelle vous souhaitez vous concentrer est l’une des décisions les plus importantes que vous devrez prendre en ce qui concerne le contenu de vos vidéos.

Une caractéristique principale suivie de deux ou trois autres semble être le point idéal pour la plupart de ces courtes vidéos. Gardez toujours à l’esprit les points faibles de votre public et travaillez pour leur faire correspondre les fonctionnalités de votre produit ; après tout, il existe d’autres styles vidéo – et mieux adaptés – pour promouvoir le reste de votre catalogue de marketplace.

Scénario et réalisation

Votre script doit fonctionner comme un élément marketing, point final. Même dans les animations sur tableau blanc (et peut-être même doublement dans celles-ci) où la subtilité est primordiale, votre script doit être intelligemment écrit pour mener le spectateur dans une courte aventure qui répond à ses besoins et à la manière dont vos produits les résolvent. Cela signifie que vous devez trouver un moyen de transmettre des informations d’une manière passionnante et dans un court laps de temps, ce qui peut être raisonnablement difficile, et c’est précisément là qu’intervient votre storyboard.

Utilisez un storyboard pour compléter et développer le travail que vous avez déjà fait sur votre script d’un point de vue visuel. La plupart des points que vous faites sur le script devront être renforcés ou développés sur le contenu visuel de votre vidéo. Et faire bon usage de vos storyboards est le seul moyen de vous assurer que l’ensemble est cohérent, et deux, que le récit de votre script travaille à convaincre vos téléspectateurs tout en transmettant votre message.

Voix off, musique et effets sonores

Une fois que tout le reste est fait, il faut que la partie audio de votre vidéo fonctionne bien pour tout rassembler.

La voix off offre une occasion idéale de renforcer l’attrait marketing de la vidéo. La plupart du temps, vous voudrez choisir des comédiens qui ressemblent à votre groupe démographique cible.

La musique est une grande partie du sentiment général de votre vidéo et doit correspondre aux événements en développement dans la vidéo. Note latérale, évitez la musique avec des paroles car elle chevauche la voix off.

Enfin, nous avons le FX, qui peut avoir un effet puissant pour aider votre vidéo à atteindre son objectif ultime de promouvoir votre image de marque et de convertir les gens. Par exemple, une utilisation courante des effets sonores sur les vidéos de produits consiste à ajouter des acclamations discrètes et des effets d’applaudissements lorsque votre marque fait sa première apparition sur la vidéo. Et sur cette note…

Marquez vos vidéos de produits

Quel que soit le format que vous choisissez, vous devez vous assurer que votre image de marque transparaît dans votre vidéo.

Cela peut signifier beaucoup de choses. Utiliser les couleurs et l’esthétique de votre entreprise dans votre vidéo ou inclure votre devise de manière transparente dans le script sont toutes des stratégies courantes qui peuvent vous aider à garder l’image de votre entreprise au premier plan, même lorsqu’elle n’est pas ouvertement énoncée.

Voici un excellent exemple de la façon dont une vidéo peut utiliser efficacement l’image de marque sans être tout à fait évidente à ce sujet :

Pas seulement Tout Vidéo, mais le Droit Une

Comme vous pouvez le voir, en matière de marketing vidéo, s’assurer que votre vidéo remplit efficacement quelques caractéristiques fait partie de l’accord.

Les vidéos peuvent être un élément puissant à intégrer dans la campagne marketing de votre produit pour compléter d’autres stratégies telles que la création de liens et la diffusion par e-mail, mais pour que vous puissiez voir les résultats souhaités, vous devez créer des éléments optimisés comme ceux dont nous avons discuté.

Alors, jetez un œil sur YouTube pour trouver des vidéos de produits qui, selon vous, remplissent la plupart de ces caractéristiques, qui vous inspirent, que vous jugez efficaces, et partagez-les avec nous dans les commentaires ci-dessous pendant que vous commencez à travailler par vous-même !