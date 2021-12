Comment utiliser le bot de trading KuCoin ?

Un Bot de trading de crypto-monnaie est un logiciel qui est programmé pour automatiser les opérations d’investissement à la recherche de profits, spéculant sur la valeur de ces actifs numériques.

Ils sont capables d’automatiser tous les processus. Des ordres les plus basiques et simples aux processus complexes de décision d’entrée et de sortie sur les marchés, selon des paramètres de rentabilité et de risque définis.

En réalité, les Bots sont des programmes chargés d’exécuter certaines activités de manière totalement autonome. C’est-à-dire que les Bots peuvent évaluer une certaine quantité de données et exécuter une action en fonction des données collectées.

De même, les Bots peuvent être configurés pour effectuer certaines activités automatiquement, sur la base d’une série de réglementations et d’instructions.

Très important, les robots de trading, exécutez des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans manquer le meilleur moment des opportunités de trading.

Qu’est-ce qu’un bot de trading ?

Nous devons comprendre que les crypto-monnaies sont connues pour être volatiles, avec des prix fluctuant considérablement, même en l’espace de quelques minutes. Dans de nombreux cas, les investisseurs ne peuvent pas réagir assez rapidement aux changements de prix pour réaliser les transactions optimales qui leur sont théoriquement disponibles.

De plus, les investisseurs ne peuvent tout simplement pas passer autant de temps sur les marchés des crypto-monnaies que nécessaire pour réaliser les meilleures transactions à chaque fois. Cela nécessiterait une surveillance 24 heures sur 24 des échanges cryptographiques dans le monde.

C’est pourquoi l’une des principales solutions est le Trading Bots ou des outils automatisés qui traitent et exécutent des transactions pour le compte d’investisseurs humains. Ils sont faciles à utiliser et ne nécessitent aucune connaissance en programmation.

En fait, tout ce dont vous avez besoin est une liste d’actifs que vous souhaitez que le robot échange, les conditions d’entrée / sortie que vous souhaitez et la fréquence à laquelle vous devez échanger en utilisant les stratégies que vous avez choisies.

Comment travaillent-ils?

Un bot de trading peut fonctionner de deux manières et la première d’entre elles est la suivante :

L’utilisateur achète le Bot de son choix. Lie le Bot à son compte de trading. Établit le marché ou l’actif financier avec lequel il va fonctionner. Laissez le Bot en automatique, afin qu’il effectue certaines activités, selon le comportement du marché. Le Bot sera chargé d’étudier le marché, en essayant de localiser les débuts d’une tendance à la baisse ou à la hausse. En cas de détection de mouvements qui sont des indications d’une tendance à la hausse, il achètera l’actif en question (selon les paramètres établis par l’utilisateur précédemment Le Bot étudiera le marché, jusqu’à ce qu’il détecte des mouvements qui indiquent une tendance à la baisse et vendra les actifs achetés précédemment, générant un retour pour l’investisseur.

Maintenant, il y a aussi une autre façon dont fonctionnent les robots de trading et c’est comme suit :

L’utilisateur achète le Bot de son choix. Lie le Bot à son compte de trading. Établit le marché ou l’actif financier avec lequel il fonctionnera. Établit une série de réglementations dans le Bot, afin qu’il sache quels mouvements rechercher pour acheter. et dans quels mouvements de marché il doit vendre. Le Bot sera chargé d’étudier le marché, à la recherche des mouvements idéaux pour acheter et vendre, selon les spécifications du propriétaire. Il achètera et vendra, selon les données qui se ressemblent le plus les lignes directrices ont indiqué.

Il est important de noter que cette opération peut grandement varier selon le Bot en question. Par exemple, les utilisateurs de KuCoin du monde entier ont créé 5 millions de robots commerciaux.

Pourquoi KuCoin Trading Bot?

Tout bien considéré, en raison de la fonction non-stop du marché de la cryptographie, si vous souhaitez exécuter une transaction après avoir atteint un certain seuil pour saisir le meilleur moment, vous devez vous asseoir devant votre écran et regarder le graphique changeant du marché 24h/24 et 7j/7. Alors qu’un Trading Bot peut surveiller les positions du marché en votre nom et exécuter des transactions 24 heures sur 24 sans interruption.

En effet, les KuCoin Trading Bots sont excellents pour suivre et tirer le meilleur parti des fluctuations du marché, car ils continueront à arbitrer avec le flux du marché.

En fait, les robots commerciaux peuvent « assembler et copier » des tâches répétitives pour vous aider à exécuter facilement des transactions.

Que propose KuCoin ?

En effet, KuCoin propose quatre types de stratégies de Trading Bot : Spot Grid, DCA, Futures Grid et Smart Rebalance.

Grille de points. Il est nouveau et facile à utiliser. Convient aux traders ayant un faible appétit pour le risque. Moyenne des coûts en dollars (DCA). Il aide les investisseurs à acheter automatiquement un certain nombre de jetons présélectionnés à un moment précis, optimisant ainsi leur prix d’entrée moyen. Prend en charge les transactions longues / courtes avec un effet de levier jusqu’à 5x. Offre des rendements plus élevés avec des risques plus élevés pendant les volatilités du marché Smart Rebalance. Il est considéré comme une nouvelle façon de gérer votre portefeuille. Stratégies de trading de robots. Source : KuCoin

1. Grille de points

Gagnez un revenu passif en achetant bas et en vendant haut, pour réaliser un profit dans une fourchette de prix spécifique. Par conséquent, c’est une bonne stratégie dans un marché volatil et une volatilité plus élevée peut conduire à des rendements plus élevés.

Par exemple, si vous pensez que le prix du Bitcoin fluctuera entre 50 000 $ et 60 000 $ au cours d’une période spécifique. Vous pouvez définir entre 50 000 $ et 60 000 $ comme fourchette de prix Spot Grid pour lui permettre d’arbitrer pour vous dans la fourchette.

Très important, si vous débutez avec Spot Grid, il dispose de deux fonctionnalités pour vous aider à démarrer facilement. L’un s’appelle Paramètres AI, qui vous permet d’utiliser directement les paramètres Bot recommandés en fonction des données historiques de la pièce.

De même, l’autre méthode consiste à copier les paramètres des autres. Sur la page du classement, vous pouvez vérifier les détails de configuration du Bot des meilleurs gagnants et copier celui que vous préférez en quelques clics. Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec les stratégies des robots, vous pourrez également personnaliser davantage les paramètres.

Grille de points. Source : KuCoin

2. Moyenne des coûts en dollars (DCA)

Il s’agit d’une stratégie consistant à diviser le montant total des investissements entre les achats périodiques d’un actif spécifique afin de réduire l’impact de la volatilité sur l’achat global.

En bref, ce Bot achètera automatiquement une certaine quantité de jetons présélectionnés dans un intervalle de temps prédéfini. Par exemple, vous pouvez vous préparer à acheter pour 50 $ de BTC à 8 heures du matin tous les jours pour augmenter lentement vos avoirs. Comme la baisse plus faible est difficilement prévisible, DCA optimisera notre prix d’entrée moyen.

La meilleure chose, c’est qu’avec KuCoin DCA Bot, vous pouvez définir un objectif d’investissement pour réaliser un profit, disons un profit de 10 %. Une fois l’objectif atteint, vous serez averti et déciderez d’arrêter de faire des bénéfices.

3. Grille des contrats à terme

Le fonctionnement d’un Futures Grid Bot est similaire à celui d’un Spot Grid Bot en ce sens que les deux peuvent gagner un revenu passif en achetant bas et en vendant haut. Mais Futures Grid a deux caractéristiques uniques qui peuvent aider les investisseurs à augmenter leurs profits.

Grille des contrats à terme. Source : KuCoin Tout d’abord, le Futures Grid Bot vous permet d’être long ou court lors du démarrage du Bot. Cela signifie que vous pouvez choisir une direction longue / courte lors du démarrage d’un Futures Grid Bot. Deuxièmement, les effets de levier sont pris en charge par Futures Grid. Actuellement, KuCoin prend en charge un effet de levier jusqu’à 5x, amplifiant le retour sur vos transactions de 5x. Cependant, rappelez-vous toujours que des rendements plus élevés signifient également des risques plus élevés.4. Rééquilibrage intelligent

Ainsi, il est idéal pour les traders à long terme avec des positions d’actifs diversifiées. Pour les débutants, vous pouvez le considérer comme un courtier en investissement intelligent pour la gestion de portefeuille. Il est bien connu pour ses fonctionnalités agiles et sans souci par rapport aux opérations manuelles ponctuelles.

Rééquilibrage intelligent. Source : KuCoin

Ainsi, Smart Rebalance peut aider les détenteurs à augmenter encore plus leurs revenus. Le cœur de cette stratégie est d’augmenter le nombre total de positions tout en maintenant le pourcentage de portefeuille préétabli.

Par exemple, en supposant que vous souhaitiez allouer 40% de votre fonds à BTC, 30% à ETH et 30% à KCS, si vous l’avez simplement fait, le portefeuille changera avec la valeur changeante de ces jetons. Le Smart Rebalance Bot rééquilibrera le pourcentage en fonction de vos attentes une fois que vous vous écartez des paramètres initiaux.

En conclusion, les robots de trading sont-ils la meilleure option pour investir votre argent ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je prends ma retraite avec cette phrase de Sarah Aerni : « Il est aussi important d’éduquer les nouvelles générations à venir que je crois aussi qu’il est important d’enseigner à la main-d’œuvre existante, afin qu’elle puisse comprendre comment mettre l’intelligence artificielle au service d’eux et de leurs rôles. ».

