Comment utiliser le gestionnaire de mots de passe Google sur Android et sur le Web

Alors que Google essaie peut-être de construire un avenir sans mot de passe, le présent actuel nous oblige à créer un nouveau compte et un nouveau mot de passe pour presque tous les sites Web que nous utilisons. De nos applications bancaires les plus sécurisées à certains jeux Web frivoles que nous utilisons pour tuer le temps entre les réunions, tout a un mot de passe et un e-mail/nom d’utilisateur dont nous devons garder une trace.

Alors que la plupart des meilleurs gestionnaires de mots de passe sont payants et ajoutent des fonctionnalités telles que les VPN, la conservation des jetons 2FA et la surveillance des identités, vous n’avez pas vraiment besoin de la plupart de ces éléments. Pour la plupart d’entre nous – moi y compris – nous avons juste besoin d’un endroit pour extraire facilement les mots de passe lors de la connexion à nos applications et sites Web, et Google Password Manager le fait parfaitement et gratuitement sur Android et Chrome. Voici comment utiliser Google Password Manager sur ces deux plates-formes pour saisir, modifier ou supprimer vos mots de passe.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Comment utiliser Google Password Manager sur Android

Ouvrir un application ou site Web vous souhaitez vous connecter. Appuyez sur le champ nom d’utilisateur. Si une fenêtre contextuelle « Continuer avec le compte » apparaît, appuyez sur Continuer.

Si un menu déroulant apparaît, appuyez sur votre nom d’utilisateur ou la symbole de clé au-dessus du clavier.

Source : Android Central Appuyez sur le bouton crédits vous souhaitez saisir. Répétez les étapes 2 à 4 avec le mot de passe s’il ne s’affiche pas automatiquement.

Robinet S’identifier.

Source : Android Central

Si l’option de remplissage automatique ne s’active pas, vous devrez peut-être d’abord activer Google Autofill.

Comment ajouter des mots de passe à Google Password Manager sur Android

Ouvrez une application ou un site Web pour lequel vous souhaitez vous inscrire. Entrer le Nom d’utilisateur ou e-mail que vous souhaitez utiliser. Pour le mot de passe, appuyez sur le clé au-dessus du clavier. Robinet Suggérer un mot de passe fort. Robinet Utiliser le mot de passe.

Robinet S’inscrire.

Source : Android Central

Comment activer ou gérer Google Password Manager sur Android

Ouvrez le Paramètres application. Appuyez sur le barre de recherche. Tapez “Remplissage automatique”. Robinet Service de remplissage automatique pour aller à son menu.

Robinet Service de remplissage automatique.

Source : Android Central Appuyez sur le bouton paramètres de vitesse. Appuyez sur le basculer pour activer la saisie automatique avec Google (et Google Password Manager).

Robinet Mots de passe pour modifier ou supprimer les mots de passe actuels.

Source : Android Central Appuyez sur le bouton application ou site Web vous souhaitez modifier le mot de passe. Entrez votre le mot de passe, PIN ou empreinte digitale pour vérifier votre identité. Robinet Éditer ou alors Effacer.

Robinet Sauvegarder ou alors Confirmer à la fin de votre édition.

Source : Android Central

Vous pouvez également appuyer sur Vérifier les mots de passe pour auditer et modifier rapidement les mots de passe obsolètes ou exposés, ce qui est encore plus facile maintenant que Google ajoute la possibilité pour Google Password Manager de corriger vos mots de passe en un seul clic.

Comment utiliser Google Password Manager sur Chrome

Ouvrez le page de connexion pour l’un de vos sites Web enregistrés. Appuyez sur le Nom d’utilisateur domaine.

Robinet votre nom d’utilisateur dans le menu déroulant.

Source : Android Central Répétez les étapes 2 et 3 si votre mot de passe ne se remplit pas automatiquement.

Robinet Connexion.

Source : Android Central

Comment ajouter des mots de passe à Google Password Manager sur Chrome

Ouvrez le page de connexion pour un site Web que vous souhaitez enregistrer.

Entrez votre Nom d’utilisateur.

Source : Android Central Entrez votre le mot de passe.

Appuyez sur le icône de clé dans la barre d’adresse.

Source : Android Central

Robinet Sauvegarder.

Source : Android Central

Comment gérer Google Password Manager sur Chrome

Accédez au site Web de Google Password Manager.

Appuyez sur le site Internet vous souhaitez modifier les informations d’identification.

Source : Android Central

Robinet Éditer ou alors Effacer.

Source : Android Central Entrez votre Mot de passe du compte Google pour vérifier votre identité.

Mettre à jour votre mot de passe ou nom d’utilisateur comme vous le souhaitez.

Robinet Sauvegarder.

Source : Android Central

Compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible d’ajouter et de modifier des informations d’identification sur Google Password Manager sur tous vos appareils, rien ne vous empêche de commencer dès maintenant. Cependant, si vous en avez assez d’oublier les mots de passe, essayez le responsable de Google et gardez-les aussi protégés que le reste des données de votre compte Google !

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Super-héros en streaming

15 films à regarder sur Disney+ avant les débuts de Loki

En plus d’être le centre numérique de l’univers cinématographique Marvel, Disney Plus propose une variété de films de super-héros adjacents au MCU. Voici un aperçu des films que vous voudrez peut-être regarder avant la nouvelle série Marvel de la plate-forme, The Falcon and the Winter Soldier.

je veux un remboursement

Fossil ne mettra pas à niveau les montres Wear OS actuelles vers la nouvelle plate-forme

Depuis que le nouveau partenariat avec Samsung et Google pour la mise à niveau de la plate-forme Wear a été annoncé à Google I/O, nous attendons de savoir laquelle des dizaines de montres Wear OS actuelles verra la nouvelle version. Eh bien, nous pouvons rayer environ un tiers de la liste pour le moment : aucune montre Fossil actuelle n’est prévue pour obtenir la mise à niveau.