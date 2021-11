Comment utiliser le gestionnaire de mots de passe Safari sur macOS Monterey

. vous est proposé par CleanMyMac X. Trouvez les fichiers indésirables cachés, les vieux dossiers volumineux, les applications inutilisées et les gros consommateurs de mémoire. Vous pouvez également utiliser CleanMyMac X pour supprimer les logiciels malveillants, les fenêtres contextuelles indésirables et les extensions de virus. Essayez-le gratuitement.

L’un des ajouts subtils et précieux de macOS Monterey (et iOS 15) est un gestionnaire de mots de passe mis à niveau dans Safari. Bien qu’il n’y ait pas encore d’application autonome, une amélioration majeure est la possibilité de générer et de remplir automatiquement des codes d’authentification à deux facteurs (2FA). Voyons comment utiliser le gestionnaire de mots de passe Safari et les fonctionnalités 2FA dans macOS Monterey.

Chaque année, Apple améliore les fonctionnalités natives de gestion des mots de passe de Safari et cette année vient l’intégration pratique de 2FA. Et l’un des meilleurs aspects de ceci est qu’une fois que vous avez configuré la prise en charge de 2FA dans Safari sur Mac, cela fonctionne également automatiquement sur votre iPhone et votre iPad.

Et si vous n’avez pas utilisé la gestion des mots de passe de Safari depuis un certain temps, vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’elle inclut des fonctionnalités qui étaient autrefois exclusives aux applications de gestion de mots de passe autonomes, telles que les alertes pour les mots de passe compromis, etc.

macOS Monterey : Comment utiliser le nouveau gestionnaire de mots de passe Safari et le remplissage automatique 2FA intégré

Création et saisie automatique de mots de passe dans Safari

Avant de nous plonger dans la gestion des mots de passe avec Safari dans macOS Monterey, il est bon de se rappeler que chaque fois que vous pouvez utiliser une option de connexion unique comme Se connecter avec Apple, Se connecter avec Google, Twitter, Facebook, etc. pour créer et gérer un autre identifiant de connexion.

Mais si vous devez créer de nouvelles connexions dans Safari, recherchez les suggestions de mot de passe générées automatiquement.

Les mots de passe de double vérification sont activés pour le remplissage automatique. Safari > Préférences > Remplissage automatique

Assurez-vous que le nom d’utilisateur et les mots de passe sont cochés



Désormais, lorsque vous vous connectez avec des comptes existants, Safari le remplit automatiquement pour vous ou propose un nouveau mot de passe généré automatiquement.

Contrôles de sécurité et mise à jour des mots de passe

Si vous devez mettre à jour les mots de passe, Safari vous demandera automatiquement si vous souhaitez le faire lorsque vous saisissez un mot de passe différent de celui déjà enregistré pour un site Web.

Mais pour voir tous vos mots de passe enregistrés et apporter des modifications manuellement ou effectuer un contrôle de sécurité :

Se diriger vers Safari > Préférences > Mots de passe

Sélectionnez un élément de connexion Vous remarquerez des icônes d’avertissement (triangle avec !) dans la barre latérale pour tout mot de passe compromis ou réutilisé Choisissez Changer le mot de passe sur le site Web ou cliquez Éditer pour saisir manuellement un nouveau mot de passe dans le gestionnaire de mots de passe de Safari



Si vous avez activé les mots de passe de saisie automatique sur vos appareils iOS (Paramètres > Mots de passe > Mots de passe de saisie automatique) pour le trousseau iCloud, toutes vos connexions enregistrées sur Mac s’afficheront sur iPhone et iPad.

Générateur de code 2FA et remplissage automatique

Voici comment utiliser la nouvelle fonctionnalité 2FA avec le gestionnaire de mots de passe Safari dans macOS Monterey.

Conseil de pro : Pour tous les comptes que vous avez déjà configurés 2FA, vous devrez probablement le désactiver, puis le réactiver pour le configurer avec l’intégration native de 2FA et de remplissage automatique de Safari.

Configuration rapide de 2FA Dirigez-vous vers le site Web/l’application/le service pour lequel vous souhaitez configurer 2FA (généralement quelque chose comme Paramètres> Sécurité> Authentification à deux facteurs) Lorsque vous affichez le code QR d’un site Web/service pour la configuration 2FA, effectuez un contrôle + cliquez sur le code QR dans Safari dans macOS Monterey et choisissez Configurer le code de vérification

Lors de nos tests, nous n’avons pas toujours vu cette option disponible, suivez les étapes manuelles ci-dessous pour un moyen garanti de configurer les codes 2FA et de remplir automatiquement la configuration manuelle de 2FA Dirigez-vous vers le site Web/l’application/le service pour lequel vous souhaitez configurer 2FA ( généralement quelque chose comme Paramètres > Sécurité > Authentification à deux facteurs) Si l’option Contrôle + clic ne fonctionne pas sur le code QR, recherchez un bouton qui dit quelque chose comme « Vous ne pouvez pas scanner un code QR ? » Copiez ce code Exécutez macOS Monterey, ouvrez Safari puis cliquez sur Safari > Préférences > Mots de passe

Créez un nouveau login/mot de passe ou choisissez-en un existant (+ dans le coin inférieur gauche pour en créer un nouveau) Dans le coin supérieur droit, choisissez Éditer

À côté de Code de vérification, choisissez Entrez la clé de configuration

Collez votre clé/code et cliquez d’accord

Maintenant, vous verrez les codes 2FA de régénération de 30 secondes apparaître pour chaque élément de connexion dans macOS Safari > Préférences > Mots de passe, mais ils seront remplis automatiquement chaque fois que vous aurez besoin de les utiliser à l’avenir.

Voici à quoi cela ressemble :

Maintenant, à côté de Code de vérification, choisissez Entrez la clé de configuration.

Entrez votre clé de configuration 2FA et cliquez sur d’accord. Vous devriez maintenant voir le code de vérification 2FA à 6 chiffres constamment mis à jour pour ce compte.

Vous pouvez toujours revenir aux Préférences Safari pour trouver vos codes 2FA, mais la meilleure partie est qu’ils sont remplis automatiquement lorsque vous devez vous connecter aux services et aux applications.

. vous est proposé par CleanMyMac X. Trouvez les fichiers indésirables cachés, les vieux dossiers volumineux, les applications inutilisées et les gros consommateurs de mémoire. Vous pouvez également utiliser CleanMyMac X pour supprimer les logiciels malveillants, les fenêtres contextuelles indésirables et les extensions de virus. Essayez-le gratuitement.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :