Comment utiliser le jeu croisé dans Destiny 2 pour Stadia

Jouer à Destiny sur Stadia a été l’une des choses qui m’ont d’abord enthousiasmé par la plate-forme. Pouvoir réunir une équipe de pompiers et jouer quelques frappes en déplacement était incroyablement attrayant. Malheureusement, cela n’a jamais vraiment fonctionné aussi bien que je l’espérais, car la plupart de mes amis n’utilisaient pas Stadia. Tout a changé avec la nouvelle Season of the Lost alors que Bungie a introduit le jeu croisé complet dans Destiny 2. Vous pouvez désormais jouer avec n’importe qui sur PC, Stadia, Playstation et Xbox.

Si vous êtes impatient de profiter de l’un des meilleurs jeux Stadia avec vos amis sur d’autres plates-formes, mais que vous ne savez pas comment utiliser le nouveau système de jeu croisé, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous aider avec un guide rapide qui vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation du jeu croisé Destiny 2.

Comment ajouter des amis pour le jeu croisé dans le jeu

Voici comment vous pouvez ajouter des amis (et comment des amis peuvent vous ajouter) pour le jeu croisé dans Destiny 2. Cette méthode ne fonctionne pas toujours correctement, mais Bungie est conscient du problème et s’efforce de le corriger.

Lancez Destiny 2 et gardez une note de votre nom Bungie – c’est votre étiquette de joueur normale et les numéros ajoutés affichés – au-dessus des emblèmes de votre personnage.

Partagez-le avec vos amis et demandez-leur de partager le leur avec vous, car vous en aurez besoin. Par exemple, mon nom Bungie est keridel#6111.

Source : Android Central / James Bricknell

En orbite, sélectionnez Directeur ouvert.

Source : Android Central / James Bricknell Select Liste en haut de l’écran Directeur.

Sélectionnez le Icône Gérer les invitations sur le côté gauche de l’écran. Il a la forme d’une enveloppe.

Source : Windows Central

Choisir un nom Bungie dans les listes. Finalement, il devrait y avoir une option de recherche, mais pas encore.

Source : Android Central / James Bricknell Select Envoyer une demande d’ami Bungie lorsque leur profil apparaît. Si vos amis vous ont envoyé une demande d’ami, vous pouvez l’accepter en sélectionnant Accepter l’invitation d’un ami dans la section Demandes d’amis Bungie de ce menu.

Dès que tout le monde a accepté, vous devriez pouvoir les ajouter tous à une escouade et commencer à jouer.

Comment ajouter des amis pour le jeu croisé sur Bungie.net

La méthode du jeu peut être un peu bizarre, donc Bungie a un autre moyen de la faire fonctionner en utilisant Bungie.net. Pour obtenir vos amis existants d’autres plateformes, vous pouvez suivre ce petit guide.

Connectez-vous à Bungie.net/friends en sélectionnant la plate-forme sur laquelle vous jouez au centre de la page.

Source : James Bricknell

Clique sur le importer des amis bouton au centre de l’écran pour attirer tous vos amis de plates-formes assorties. Vous devrez vous connecter à chaque plateforme pour obtenir votre liste d’amis.

Source : James Bricknell

Robinet Envoyer une demande pour ajouter vos amis d’autres plateformes.

Source : James Bricknell

Il existe une manière légèrement différente si vous souhaitez ajouter une personne en particulier qui ne figure peut-être pas déjà sur votre liste.

En haut à droite de la page, sélectionnez le icône de la barre de recherche. On dirait une loupe. Dans la barre de recherche, saisissez le nom Bungie d’un ami que vous souhaitez ajouter.

Sélectionner le profil de ton ami.

Source : James Bricknell

Sur le côté gauche du profil de votre ami, sélectionnez Envoyer une demande d’ami.

Source : James Bricknell

Pour accepter une demande d’ami, rendez-vous sur le Onglet Bungie Friends de votre page Compte.

Source : Windows Central Sous l’onglet En attente, sélectionnez J’accepte à côté des demandes que vos amis vous ont envoyées.

Une fois ce processus terminé, vous et vos amis pourrez jouer ensemble.