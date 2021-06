Comment utiliser le mode Focus de l’iPhone dans iOS 15

Apple cherche à aider les utilisateurs à minimiser les distractions avec le tout nouveau mode Focus dans iOS 15 (également pris en charge par Mac, iPad et Apple Watch). La fonctionnalité a la possibilité de définir des filtres de notification, d’appel et de message, de répondre automatiquement aux autres lorsque vous n’êtes pas disponible, et est livrée avec une personnalisation et une automatisation pratiques. Voyons comment fonctionne iPhone Focus dans iOS 15.

La nouvelle fonctionnalité iPhone Focus est une évolution de Ne pas déranger d’Apple et apporte plus de flexibilité, de contrôle, d’automatisation, pour, espérons-le, apporter plus… de concentration à votre vie.

Que ce soit au travail ou à la maison, pour la conduite, l’exercice, la lecture, le temps créatif, le sommeil ou toute autre chose, vous pouvez créer un ensemble personnalisé de filtres pour le fonctionnement des notifications, appels, messages et réponses automatiques sur votre iPhone.

iOS 15 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs. La version bêta publique gratuite d’iOS 15 arrive en juillet avec une sortie officielle prévue pour l’automne 2021.

Comment utiliser iPhone Focus dans iOS 15

Configuration de l’iPhone Focus

Dans iOS 15 sur votre iPhone ou iPad, ouvrez le Application de paramètres

Juste au-dessus du temps d’écran, appuyez sur Se concentrer

Sur l’écran principal de mise au point, vous trouverez Ne pas déranger, Veille, Personnel et Travail pour commencer avec l’option d’ajouter des modes de mise au point personnalisés avec l’icône + dans le coin supérieur droit « Partager sur plusieurs appareils » est activé par défaut, appuyez sur la bascule pour l’éteindre Focus fonctionne également sur Mac, iPad et Apple Watch avec macOS Monterey, iPadOS 15 et watchOS 8 En dessous, vous avez des options pour personnaliser les applications qui peuvent accéder à votre statut Focus et comment fonctionnent les appels téléphoniques lorsque Focus est allumé

Regardons la configuration d’un iPhone Focus, nous allons commencer par Work :

Les éléments clés de Focus incluent le silence des alertes et des notifications, la sélection des applications et des personnes que vous souhaitez pouvoir vous joindre / envoyer des alertes, et le réglage du moment où vous souhaitez que Focus soit activé (vous pouvez également les activer / désactiver manuellement ).

Mais si quelqu’un a besoin de partager quelque chose d’important, iOS 15 inclut l’option “Notifier de toute façon” qui transmettra l’alerte dans des applications telles que Messages.

Tout d’abord, vous choisirez les contacts et les applications dont vous souhaitez continuer à recevoir des notifications dans le Focus que vous configurez. Apple suggérera à la fois des personnes et des applications en fonction du Focus que vous personnalisez :

Tout en bas, vous pouvez rapidement autoriser toutes les suggestions ou « Aucune autorisation » Au milieu, vous pouvez ajouter d’autres contacts/applications, tout supprimer ou appuyer sur l’icône – pour supprimer certaines d’entre elles. Ensuite, choisissez si vous souhaitez autoriser « Notifications « sensibles au temps »



Vous pouvez désormais personnaliser davantage votre Focus avec des pages personnalisées de l’écran d’accueil, des badges de notification masqués et l’atténuation de l’écran de verrouillage. Juste au-dessus de « Écran d’accueil » et « Options », vous avez également une autre chance d’activer/de désactiver l’état de la mise au point.

Enfin, choisissez si vous souhaitez que votre Focus s’allume/s’éteigne automatiquement en fonction d’un horaire, de vos emplacements, de l’utilisation de l’application ou via « Activation intelligente ».

Retournez à l’écran principal de mise au point dans les paramètres pour configurer plus de modes de mise au point pour le personnel, la conduite, l’exercice, la lecture ou tout ce à quoi vous pouvez penser.

Appuyez sur l’icône + dans le coin supérieur droit pour créer un focus iPhone personnalisé ou utilisez l’une des suggestions.

iPhone Focus en cours d’utilisation

Une fois que vous avez une configuration Focus, il s’allumera automatiquement lorsque vous avez sélectionné cette option. dans le Centre de contrôle (le focus s’affiche automatiquement dans le Centre de contrôle) La prise en charge de Siri devrait arriver mais ne fonctionne pas encore dans la version bêta d’iOS 15

Vous verrez l’icône pour laquelle Focus est activé sur votre écran de verrouillage, votre écran de notifications, le centre de contrôle et la barre d’état.

Après avoir appuyé longuement sur l’icône Focus depuis l’écran de verrouillage ou de notifications ou dans le Centre de contrôle, vous pouvez les appuyer pour activer/désactiver le Focus ou appuyer sur l’icône à trois points pour modifier le calendrier.

Et voici comment activer manuellement la mise au point dans le centre de contrôle et ajuster rapidement les paramètres :

Plus de détails sur la mise au point

Si vous souhaitez ajuster votre Ne pas déranger, Ne pas déranger pendant la conduite ou votre horaire de sommeil, tous ces éléments sont également intégrés aux nouveaux paramètres de mise au point dans iOS 15 (la conduite est une suggestion sous l’icône +).

Le statut Focus qui donnera une réponse automatique aux autres lorsque vous utilisez Focus fonctionnera avec l’application Messages d’Apple ainsi qu’avec des applications tierces. Au début de la phase bêta, ce n’est pas encore en ligne, mais nous devrions voir les développeurs adopter cette fonctionnalité dans les semaines à venir. Vous pourrez également contrôler quelles applications ont accès à l’état de la mise au point dans cette section dans les paramètres des fonctionnalités.

