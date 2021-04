Certains de nos haut-parleurs et appareils intelligents préférés utilisent la puissance de l’Assistant Google pour rendre nos vies plus divertissantes et généralement plus faciles. Faire en sorte que l’Assistant vous reconnaisse et sache quelles informations vous souhaitez (même à l’avance) est puissant, mais il arrive parfois que vous ne souhaitiez pas une connexion aussi personnelle avec vos appareils. Vous souhaitez peut-être poser une requête que vous ne souhaitez pas refaire surface plus tard dans vos résultats de recherche, ou peut-être que vous organisez une fête (post-pandémie) et que vous savez qu’un groupe de personnes peut interagir avec votre appareil. Pour ces moments-là, il existe le mode Invité pour Google Assistant, et nous vous montrerons à quel point il est facile de l’activer sur vos haut-parleurs intelligents.

Comment utiliser le mode Invité sur un haut-parleur de l’Assistant Google

À une distance raisonnable de votre haut-parleur de l’Assistant Google, dites “Hey Google, entre en mode Invité.”

Lorsque vous êtes prêt à quitter le mode Invité, dites simplement: “Hey Google, quitte le mode Invité.”

C’est tout ce qu’on peut en dire! Il n’y a aucune bascule que vous devez appuyer ou gérer dans les paramètres de l’appareil ou dans l’application Google Home. Utilisez simplement votre voix! Une fois activé, vous entendrez une notification de carillon et vous verrez une petite icône de profil de personne générique dans le coin supérieur droit. Après l’avoir désactivé, vous devriez revoir votre avatar à cet endroit. Le mode Invité restera activé jusqu’à ce que vous le désactiviez.

Google dispose d’une multitude de contrôles de confidentialité pour ses appareils dotés de l’Assistant, mais même en mode Invité, vous pouvez demander à Google “d’oublier ce que je viens de dire”. Si vous ne l’avez pas déjà fait, ou si vous êtes un nouveau propriétaire de haut-parleur intelligent, vous pouvez également configurer Google Assistant Voice Match, afin que votre Assistant Google vous reconnaisse pour qui vous êtes et commence à personnaliser vos informations contextuelles et Résultats de recherche.

