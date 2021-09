Comment utiliser le mode Macro sur iPhone 13 Pro

Pour le cycle iPhone 13, Apple a une fois de plus poussé l’ensemble de caméras de sa gamme Pro vers de nouveaux niveaux amusants. Parmi les dernières fonctionnalités, le mode Macro est sûr de devenir un succès instantané sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, deux des meilleurs iPhones du marché.

Voici un premier aperçu du nouvel outil de caméra et l’une des premières critiques à son sujet.

Qu’est-ce que le mode Macro ?

Le mode Macro utilise l’appareil photo ultra-large et le système de mise au point automatique de l’iPhone 13 Pro pour faire la mise au point à seulement 2 cm. Comme l’explique Apple, vous pouvez « capturer le duvet d’une chenille. Agrandir une goutte de rosée. La beauté de tout petit vous attend ».

Bien que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini aient également des caméras Ultra Wide, ils ne prennent pas en charge le mode Macro.

Comment fonctionne le mode macro

L’utilisation du mode Macro sur la série iPhone 13 est un processus simple qui se produit automatiquement, comme tout ce qui concerne Apple. En fait, aucun robinet supplémentaire n’est nécessaire pour le faire fonctionner. Si vous utilisez l’appareil photo grand format 1x standard, rapprochez simplement votre appareil du sujet et il s’activera automatiquement. L’autofocus utilisé pour le mode Macro se fait via l’objectif Ultra Wide, mais il conserve toujours le recadrage de l’objectif 1x Wide. Le mode macro fonctionne pour des distances de 2 cm ou 0,78 pouces avec des photos et des vidéos. Pour prendre les meilleures photos, assurez-vous d’avoir beaucoup de lumière.

Voici comment Apple explique le mode Macro :

Exemples

Voici trois exemples d’Apple montrant le mode Macro en action ; nous ajouterons les nôtres plus tard :

Les détails sont incroyables, non ?

tout le monde n’est pas content

Certains des premiers critiques de l’iPhone 13 Pro ont sonné Apple pour certains aspects du système de mise au point automatique en ce qui concerne le mode Macro. Lorsqu’un objet ou un sujet s’approche à moins de 5,5 pouces de la caméra arrière, le système passe automatiquement de l’objectif grand angle de l’appareil à l’objectif ultra grand angle. Apple dit que le changement automatique de caméra sur la série iPhone 13 Pro a été conçu pour capturer de meilleurs détails en gros plan pour les trois caméras.

Cependant, tout le monde n’est pas ravi, y compris Raymond Wong d’Input, qui explique :

Parce que le cadrage change automatiquement par rapport à ce que vous – la personne qui prend la photo ou enregistre la vidéo – pourriez avoir l’intention de capturer. Je souhaite plus de détails pour les gros plans, et il est intelligent qu’Apple utilise l’ultra-large pour augmenter le téléobjectif 1x large et 3x sur de courtes distances, mais la transition des appareils photo est désorientante. Apple ne fait aucune mention de cette commutation/augmentation de l’appareil photo sur son site Web iPhone 13 Pro. Je comprends que c’est censé être l’une de ces fonctionnalités “ça marche juste”. C’était du moins l’intention d’Apple, me dit-on, mais ce n’est tout simplement pas le cas.

La commutation automatique de l’appareil photo se produit pour la prise de photos et les vidéos. Dans cet exemple de Wong, vous pouvez voir à quel point le changement automatique de cadre peut être perturbateur :

Voici un exemple du basculement automatique apparaissant lors de la prise de vidéo :

L’aide est en route

Grâce à l’impulsion de Wong, il sera bientôt possible de désactiver la commutation automatique.

Selon Apple, “Un nouveau paramètre sera ajouté dans une mise à jour logicielle cet automne pour désactiver la commutation automatique de l’appareil photo lors de la prise de vue à courte distance pour la macrophotographie et la vidéo.”

YouTuber Marques Brownlee est un autre critique qui n’a pas été impressionné par la fonction de commutation automatique de l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro. Cependant, il est également ravi de la décision d’Apple d’ajouter des capacités de désactivation plus tard cette année.

Comme je l’ai mentionné dans ma vidéo, le mode macro des iPhones est excellent, mais vous ne pouvez pas le désactiver manuellement. Apple m’a dit “Un nouveau paramètre sera ajouté dans une mise à jour logicielle cet automne pour désactiver la commutation automatique de l’appareil photo lors de la prise de vue à courte distance pour la macrophotographie et la vidéo” pic.twitter.com/n94WA5gdaj – Marques Brownlee (@MKBHD) 21 septembre 2021

Bon départ

En tant que nouveau propriétaire d’un iPhone 13 Pro Max, j’ai hâte d’essayer le mode Macro et de voir comment Apple l’améliorera au cours des prochains mois. En attendant, qu’en pensez-vous ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.