Le moxie d’apprentissage automatique de Google Tensor à l’intérieur du Google Pixel 6 offre une saisie vocale ridiculement rapide, des traductions instantanées et un traitement photo époustouflant, mais l’une des meilleures fonctionnalités qu’il permet n’est pas du tout dans l’appareil photo. Cela s’appelle Magic Eraser, et c’est actuellement une fonctionnalité exclusive de Pixel 6 dans Google Photos.

Ce type de fonctionnalité de suppression d’éléments était auparavant réservé à Photoshop et à d’autres suites de retouche photo de bureau, mais des versions plus basiques sont apparues sur les smartphones de Samsung et Apple ces dernières années. Cependant, la fonctionnalité est beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise pour détecter les personnes à supprimer, et elle peut être utilisée sur chaque photo que vous prenez ou téléchargez sur votre Pixel 6, ce qui en fait l’un des meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Voici comment le trouver et l’utiliser sur le Pixel 6.

Comment utiliser le mode Magic Eraser sur le Google Pixel 6

Ouvert Google Photos. Sélectionnez le photo vous voudriez éditer. (Si votre photo n’apparaît pas dans le flux de photos sauvegardées, appuyez sur l’onglet Bibliothèque dans la barre inférieure.) Appuyez sur Éditer.

Balayez vers la droite le long du ruban inférieur pour Outils.

Source : Android Central Tap Gomme magique. Google traite l’image à l’aide de Tensor. Attendre pour qu’il propose des suggestions.

Robinet Tout effacer si vous voulez qu’il se débarrasse de toutes les obstructions mises en évidence. Ce n’est pas toujours parfait, mais c’est un bon point de départ.

Source : Android Central Si cela ne fonctionne pas du tout, appuyez sur Réinitialiser puis appuyez sur des suggestions individuelles à la place. Pour zoomer sur votre image pour un effacement plus précis, utilisez deux doigts pour zoomer et se déplacer dans l’image. Appuyez ou glissez avec un seul doigt, et cela effacera cette ligne à la place.

Dessine un cercle, ovale ou trapèze autour de l’objet ou de la zone que vous souhaitez effacer. Si la zone se trouve sur le bord de l’écran, effectuez un zoom avant pour réduire les chances de dessiner sur le bord déclenchant un geste arrière.

Source : Android Central Si la gomme n’a pas effacé comme vous le vouliez, appuyez sur annuler pour encercler ou griffonner la zone avec plus de précision. Répétez les étapes 9-11 au besoin. Une fois l’image effacée à votre guise, appuyez sur Terminé.

Effectuez d’autres modifications manuelles, comme le recadrage d’une zone qui n’a pas été aussi bien effacée, que vous le souhaitez avant d’appuyer Enregistrer une copie.

Source : Android Central

Une fois la photo enregistrée, elle sera synchronisée avec votre compte Google Photos et vous pourrez la partager partout. Bien que les prises de vue Magic Erased soient de bonne qualité pour les médias sociaux, si vous zoomez suffisamment près, vous remarquerez toujours où l’algorithme ne parvient pas à recréer certains détails dans des environnements plus fréquentés. Étant donné que Magic Eraser ne dépend pas de données de capteur supplémentaires pour supprimer des éléments, vous pouvez l’utiliser sur n’importe quelle photo que vous téléchargez, qu’il s’agisse d’un mème que vous souhaitez réutiliser ou d’une photo d’événement où l’objectif était recouvert de poussière.

Au revoir, les photobombeurs

Google Pixel 6

La retouche photo c’est comme par magie.

Les mises à jour majeures de l’appareil photo pour le matériel et le traitement nous donnent des photos bien meilleures, en particulier lorsque vous photographiez des personnes de couleur et des moments d’action. Une fois ces photos prises, l’excellence de l’IA de Google Tensor vous permet de supprimer comme par magie les personnes, les plantes, les panneaux ou toute autre gêne de toutes les photos que vous avez prises ou envoyées.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Il bosse

Commencez votre aventure avec le Pixel 6 avec l’une de ces coques

Le Google Pixel 6 a apporté un style coloré à la fête phare et une grosse bosse de caméra. Compte tenu de l’importance des appareils photo du Google Pixel 6, les meilleurs étuis Pixel 6 allient adhérence, protection et style dans un ensemble complet. Voici quelques-unes des meilleures coques Pixel 6 pour protéger votre nouveau téléphone !