Comment utiliser le mode mouvement sur l’appareil photo Google Pixel 6

Le Google Pixel 6 est livré avec un tout nouveau capteur d’appareil photo, un ensemble de fonctionnalités raffinées et de nombreuses nouvelles pour démarrer. L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes est le mode mouvement, qui comprend en fait deux nouveaux sous-modes : action panoramique et longue exposition. La plupart des téléphones peuvent avoir besoin d’un trépied pour obtenir ces fonctionnalités, mais le Google Pixel 6 est le meilleur téléphone Android pour une raison ; tout ce dont il a besoin est une main humaine pour le diriger dans la bonne direction afin qu’il puisse capturer de la magie pure.

Comment utiliser Action Pan

Source : Nick Sutrich / Android Central

Comme son nom l’indique, Action Pan est conçu pour ajouter un mouvement extrême à ce qui serait autrement une photo statique. Après avoir pris une photo, votre Pixel 6 analysera la personne ou l’objet mis au point et floutera tout ce qui l’entoure, créant une photo qui semble presque bouger.

Action Pan peut être utilisé sur des personnes ou des objets en mouvement, tels que des voitures, et peut également être utilisé lorsque vous maintenez le téléphone immobile ou que vous le déplacez comme vous le feriez pour une photo panoramique. Voici comment le trouver et l’utiliser :

Ouvrez le application appareil photo. Faites glisser vers Mouvement mode, trouvé sur le côté le plus à gauche du carrousel de mode en bas.

Panoramique d’action doit être sélectionné par défaut. Sinon, allez-y et sélectionnez-le. Pour capturer une image fixe, dirigez l’appareil photo vers votre sujet et appuyez sur le déclencheur. Pour prendre une photo panoramique, dirigez l’appareil photo vers votre sujet en mouvement et maintenez le déclencheur en suivant le sujet. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous de garder votre sujet centré dans le cadre.

N’hésitez pas à expérimenter en déplaçant le téléphone et en le gardant immobile tout en prenant une photo panoramique. De même, vous constaterez peut-être que le fait de maintenir le déclencheur enfoncé fournit des résultats plus précis que de simplement appuyer dessus. Il convient également de noter que le fait d’appuyer sur votre sujet pour faire la mise au point juste avant de prendre la photo garantira que c’est celui qui obtient toute la mise au point – jeu de mots – lorsque votre photo d’action est créée.

Comment utiliser l’exposition longue

Source : Nick Sutrich / Android Central

L’exposition longue nécessite normalement un trépied pour obtenir n’importe quel type de résultat, mais le brillant processeur Tensor de Google peut stabiliser les photos grâce à sa capacité à mieux identifier les objets qu’il contient. Les expositions longues peuvent prendre une image nette d’une scène et brouiller tout mouvement à l’intérieur, ce qui fonctionne généralement mieux sur des choses comme la circulation ou l’eau en mouvement.

Ouvrez le application appareil photo. Faites glisser vers Mouvement mode, trouvé sur le côté le plus à gauche du carrousel de mode en bas. Sélectionner Exposition longue à partir du choix de deux sous-modes dans l’onglet Mouvement. Cadrez votre photo et appuyez sur le déclencheur. Assurez-vous de garder votre téléphone aussi immobile que possible pendant la prise de vue. Ce processus normalement prend quelques secondes compléter. Vous remarquerez la progression au fur et à mesure que l’anneau se remplit autour du déclencheur.

Nos meilleurs choix d’équipement

La plupart des appareils photo pour smartphones sont assez bons, mais Google savait qu’il faudrait plus qu’un meilleur capteur pour créer le meilleur appareil photo pour smartphone. C’est pourquoi le Pixel 6 est rempli à ras bord de modes étonnants comme Action Pan et Long Exposure, qui complètent une expérience d’appareil photo déjà incroyablement fiable et de haute qualité.

Pour mieux te voir avec

Google Pixel 6

De meilleures caméras à tous points de vue

Le Google Pixel 6 n’a pas seulement un meilleur matériel d’appareil photo, il possède également un logiciel plus intelligent qui complète une expérience d’appareil photo déjà brillante.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Il bosse

Commencez votre aventure avec le Pixel 6 avec l’une de ces coques

Le Google Pixel 6 a apporté un style coloré à la fête phare et une grosse bosse de caméra. Compte tenu de l’importance des appareils photo du Google Pixel 6, les meilleurs étuis Pixel 6 combinent adhérence, protection et style dans un ensemble complet. Voici quelques-unes des meilleures coques Pixel 6 pour protéger votre nouveau téléphone !

Pro Protection Perfection

Meilleurs étuis Google Pixel 6 Pro 2021

Si vous recherchez des coques Google Pixel 6 Pro, vous vous demandez peut-être pourquoi il est si difficile de les trouver cette année. Eh bien, nous savons pourquoi ils sont si difficiles à trouver – et les meilleurs étuis que vous pouvez acheter dès maintenant