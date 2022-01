Comment utiliser le mode Ne pas déranger sur Android

Nos smartphones sont de plus en plus devenus nos portails vers le monde extérieur. Ils nous gardent en contact étroit avec nos amis et notre famille même lorsque nous sommes à des milliers de kilomètres l’un de l’autre et nous donnent accès aux dernières nouvelles. Mais à un moment donné, il faut faire une pause dans le flux de mèmes et obtenir un peu de paix et de tranquillité avec leur appareil. Heureusement, les appareils Android ont un mode Ne pas déranger (ou DND) intégré, vous pouvez donc faire taire votre téléphone pour les moments où vous n’avez pas besoin de distraction.

Activer le mode Ne pas déranger

Tout d’abord : si vous souhaitez configurer votre téléphone sur NPD, vous devrez le trouver dans les paramètres. En supposant que vous connaissiez votre chemin avec votre appareil, ce n’est pas difficile, mais c’est à des endroits légèrement différents sur différents téléphones.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Sur les téléphones Pixel

Aller à Réglages -> Son et vibrations -> Ne pas déranger. Appuyez sur le Allumer maintenant bouton en haut du menu. Cela activera immédiatement le mode Ne pas déranger, qui restera actif jusqu’à ce que vous le désactiviez manuellement. Il existe également une option de paramètres rapides du MDN qui peut être utilisée pour activer et désactiver facilement le paramètre. Vous y accédez en glissant vers le bas depuis le haut de votre écran et en appuyant sur le Ne pas déranger bouton. Un appui long sur ce bouton de paramètres rapides vous amènera également aux paramètres NPD complets.

Sous le Allumer maintenant , vous trouverez également des options pour faire des exceptions à vos règles MDN. Appuyez sur chaque option, puis sélectionnez les contacts, les conversations ou les applications, le cas échéant, que vous souhaitez pouvoir interrompre votre MDN lorsqu’il est actif.

Sur les téléphones Samsung

Aller à Réglages -> Notifications -> Ne pas déranger. Appuyez sur le bouton à côté de Ne pas déranger en haut du menu. Cela activera le mode NPD. le Pour combien de temps? L’option juste en dessous vous permet de définir combien de temps vous souhaitez que le MDN soit actif. Par défaut, il restera allumé jusqu’à ce que vous le désactiviez manuellement. Il existe également une option de paramètres rapides du MDN qui peut être utilisée pour activer et désactiver facilement le paramètre. Vous y accédez en glissant vers le bas depuis le haut de votre écran et en appuyant sur le Ne pas déranger bouton. Un appui long sur ce bouton de paramètres rapides vous amènera également aux paramètres NPD complets.

Sous votre liste d’horaires, vous trouverez des options pour faire des exceptions à vos règles du MDN. Appuyez sur chaque option, puis sélectionnez les contacts, les conversations ou les applications, le cas échéant, que vous souhaitez pouvoir interrompre votre MDN lorsqu’il est actif.

Utilisation des horaires du MDN

Si vous souhaitez désactiver automatiquement les pings et les bourdonnements de notification de votre téléphone pendant des heures définies, vous pouvez le faire avec le Des horaires option dans le menu NPD de votre téléphone.

Sur les téléphones Pixel

Allez au Ne pas déranger menu et appuyez sur Des horaires. Vous serez accueilli avec une liste de différents horaires nommés. Cochez la case à côté de tout ce que vous souhaitez activer. En train de dormir: fait taire les notifications pendant les heures définies manuellement. Événement: fait taire les notifications pendant les événements du calendrier. Jeux: fait taire les notifications pendant que vous jouez à des jeux sur votre téléphone. Retourner à Chut: fait taire les notifications lorsque vous placez votre téléphone face vers le bas. Support de pixels: met en sourdine les notifications lorsque votre Pixel se charge sur un Pixel Stand. Mode heure du coucher: Similaire à Sleeping, met votre téléphone en mode silencieux pendant les heures que vous choisissez. Peut être configuré pour désactiver l’affichage permanent de votre téléphone la nuit, s’arrêter automatiquement à l’heure de votre prochaine alarme, et plus encore. Mode de conduite: fait taire les notifications lorsque votre téléphone détecte que vous conduisez.

Pour personnaliser ces horaires, appuyez sur le rouage des paramètres à côté de celui que vous souhaitez modifier. À partir de là, vous pourrez modifier, par exemple, les heures auxquelles vous souhaitez que votre téléphone soit silencieux pour que vous puissiez dormir, ou les événements des calendriers auxquels vous souhaitez déclencher le mode Ne pas déranger.

Sur les téléphones Samsung

Sur les téléphones Samsung, vos horaires NPD sont visibles directement sur la page Ne pas déranger dans les paramètres de l’appareil.

Galerie d’images (2 images)

Par défaut, il n’y en a qu’un : pour faire taire votre téléphone de 22 h 00 à 7 h 00 Appuyez sur cet horaire préexistant pour modifier les jours et les heures où il est actif. Si vous souhaitez ajouter plus d’horaires, lisez la suite.

Création de nouveaux horaires du MDN

Si vous souhaitez désactiver votre téléphone à des heures différentes selon des jours différents (pour dormir le week-end, par exemple), vous pouvez créer des horaires supplémentaires.

Sur les téléphones Pixel

Appuyez sur le Ajouter plus de option au bas de la Des horaires écran dans le Ne pas déranger réglages. Galerie d’images (2 images) Choisissez soit Événement ou Temps et donnez un nom à votre nouveau programme. Événement les horaires sont les mêmes que ceux mentionnés dans la section précédente : ils dictent comment vos notifications fonctionneront lors d’événements sur le calendrier de votre téléphone. Si vous avez plusieurs calendriers (comme un calendrier personnel et un calendrier professionnel), cette option peut être utilisée pour configurer un comportement de notification différent pour chacun. Temps les horaires sont explicites : ils rendent votre téléphone silencieux pendant les heures que vous dites. Cela peut être utile si vous souhaitez des horaires de sommeil différents selon les jours de la semaine, et cetera.

Sur les téléphones Samsung

Aller à Réglages -> Notifications -> Ne pas déranger. Galerie d’images (2 images) Robinet Ajouter un horaire sous le Programme titre. Donnez un nom à votre emploi du temps et choisissez les jours et les heures auxquels il sera actif.

Juste comme ça, vous avez automatisé le silence de votre smartphone. Maintenant, allez profiter de ce sommeil ininterrompu dont vous rêvez. Vous le méritez.

Vous cherchez des tutoriels Android plus pratiques ? Nous vous avons couvert des guides sur la façon de trouver des AirTags à proximité avec votre Android, comment empêcher les applications de « dormir » en arrière-plan et comment sauvegarder vos messages texte SMS, entre autres.

Verizon est le premier aux États-Unis à mettre à jour les téléphones Samsung Galaxy S20 avec One UI 4

AT&T et T-Mobile feraient mieux d’y aller

Lire la suite

A propos de l’auteur

Chris Jecks (10 articles publiés)



Chris est un fan passionné d’Android depuis l’époque du Samsung Galaxy S5. Depuis lors, il a longtemps défendu la gamme de téléphones Google Pixel et pense qu’il s’agit du meilleur téléphone Android que vous puissiez obtenir. Ayant quitté son emploi à temps plein en 2016, Chris écrit sur les jeux et la technologie depuis plus de 5 ans sur le Web. Pendant son temps libre, on peut le trouver en train de se noyer dans un arriéré de jeux, de rattraper le dernier engouement de Netflix ou de prendre des photos en plein air.

Plus de Chris Jecks