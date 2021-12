Comment utiliser le mode sombre de Gmail sur vos appareils

Beaucoup de gens aiment utiliser le mode sombre de Gmail, mais la façon de l’activer varie en fonction de la plate-forme que vous utilisez. Il n’y a en fait pas de paramètre sombre officiel pour iOS et Gmail de bureau. Au lieu de cela, les utilisateurs de ces plates-formes s’appuient sur un hack qui rend l’arrière-plan sombre. Voyons comment activer l’extinction des lumières pour chaque plate-forme.

RÉPONSE RAPIDE

Pour activer le mode sombre dans Android, accédez aux paramètres, appuyez sur Thème puis Sombre. Sous iOS, allez dans les paramètres système d’Apple, pour Affichage et luminosité, et sélectionnez Sombre. Sur le bureau, accédez à Paramètres–> Thèmes et sélectionnez le fond noir.

Comment utiliser le mode sombre de Gmail (Android)

Pour éteindre les lumières dans l’application Gmail d’Android, appuyez sur le Paramètres lien en bas à gauche.

Sous Réglages généraux, sélectionnez Thème.

Maintenant, appuyez sur Sombre, et regardez tout se passer… eh bien, sombre.

Comment utiliser le mode sombre de Gmail (iOS)

Pour une raison quelconque, les utilisateurs iOS n’ont pas de mode sombre intégré dans leur application Gmail. Au lieu de cela, ils doivent activer l’affichage sombre dans les paramètres du système iOS. L’inconvénient est que tout le téléphone s’éteindra alors, pas seulement Gmail. Mais si vous êtes satisfait de cela, voici ce que vous devez faire.

Allez dans les paramètres iOS et faites défiler jusqu’à Affichage et luminosité.

Maintenant, sélectionnez Sombre pour rendre tout votre téléphone noir. Vous devez également désactiver Automatique, sinon le téléphone redeviendra blanc lorsqu’il détectera qu’il fait jour dehors.

Comment utiliser le mode sombre de Gmail (bureau)

Le bureau Gmail utilise à la place un thème noir. Mais cela ne rend pas tout complètement sombre. L’arrière-plan sera noir, mais une nouvelle fenêtre de courrier électronique restera blanche et la barre latérale du dossier sera grise.

Pour choisir le thème noir, accédez à la section Thèmes dans Paramètres. Cliquer sur Définir le thème et une boîte s’ouvrira avec tous les thèmes d’arrière-plan disponibles. Faites défiler vers le bas, sélectionnez l’option noire et cliquez sur sauvegarder.

