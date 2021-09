Comment utiliser le nouvel iPhone Live Text OCR dans iOS 15

L’une des nouvelles fonctionnalités pratiques d’iOS 15 est la possibilité de reconnaître rapidement le texte et de sélectionner, copier, coller et rechercher à la fois dans l’application Appareil photo et Photos. Voyons comment fonctionne l’OCR de texte en direct sur iPhone, des photos aux captures d’écran en passant par l’écriture manuscrite.

Live Text n’est pas une nouvelle fonctionnalité flashy, mais elle offre vraiment beaucoup de commodité. Jusqu’à présent, vous deviez télécharger une application tierce pour obtenir cette fonctionnalité sur iPhone et iPad.

Mais avec iOS 15 (iPadOS 15 également), Apple inclut la reconnaissance optique de caractères (OCR) en tant qu’option transparente dans l’application Appareil photo ainsi que pour les photos et captures d’écran que vous avez déjà prises dans l’application Photos.

Voici comment Apple décrit la fonctionnalité :

Il y a tellement d’informations riches dans vos photos, des endroits mémorables que vous avez visités aux recettes de famille écrites à la main. iOS 15 utilise une intelligence sécurisée sur l’appareil pour vous aider à découvrir davantage dans vos photos, à trouver rapidement ce que vous cherchez et à revivre des moments spéciaux.

iOS 15 est actuellement disponible en version bêta publique et pour les développeurs avec une sortie officielle prévue pour l’automne 2021.

Comment utiliser iPhone Live Text OCR dans iOS 15

Dans l’application Appareil photo

Avec iOS 15 dans l’application Appareil photo, recherchez le nouveau bouton Texte en direct (carré du viseur avec trois lignes) Coin inférieur droit en orientation portrait ou en bas à gauche en paysage Recherchez le rectangle jaune du viseur qui apparaît lorsque l’appareil photo remarque le texte lorsque vous vous déplacez votre appareil photo autour Lorsque vous avez le viseur jaune entourant le texte que vous voulez, appuyez sur le bouton Live Text pour pouvoir sélectionner, copier, rechercher, traduire et partager du texte reconnu et du texte comme des numéros de téléphone, des e-mails, des dates, des adresses, etc. Si le bouton Live Text et le viseur jaune ne s’affichent pas, essayez de vous rapprocher du texte



Live Text fonctionne même avec des polices stylisées (bien qu’il confond le « y » cursif de Disney avec un « p » dans l’exemple ci-dessus.

Dans l’application Photos

Live Text fonctionne pour les photos et captures d’écran que vous avez déjà prises Ouvrez l’application Photos d’Apple dans iOS 15 et recherchez la même icône Live Text (carré du viseur avec trois lignes) Appuyez sur l’icône pour reconnaître tout le texte disponible dans une image Ou vous pouvez aussi simplement faites glisser ou appuyez pour sélectionner/copier/coller/etc. votre texte même sans appuyer d’abord sur l’icône Live Text



Texte en direct et écriture manuscrite

Lors de la keynote de la WWDC, Apple a présenté Live Text reconnaissant l’écriture manuscrite. Nous avons également testé cela et – du moins pour l’instant dans la version bêta – cela fonctionne, mais la précision peut dépendre du fait que l’écriture manuscrite est un peu plus lisible que la mienne.

Voici comment Live Text a fonctionné avec mon impression désordonnée et un peu de cursive :

Du personnel au travail et plus encore, il existe de nombreux cas d’utilisation pour iPhone Live Text OCR. Pourquoi êtes-vous enthousiaste à l’idée d’utiliser la nouvelle fonctionnalité ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

