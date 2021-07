Comment utiliser le pass NHS Covid pour voyager ⋆ .

Certains pays exigent une preuve de vaccination pour entrer (Photo: .)

Les citoyens britanniques se rendant à l’étranger peuvent utiliser l’application NHS comme certificat de vaccination lorsqu’ils voyagent dans des pays qui exigent une preuve de vaccination contre le Covid-19 pour entrer.

L’application NHS, qui est différente de l’application de recherche de contacts NHS Covid-19, est déjà disponible au téléchargement et peut être utilisée pour afficher votre historique de vaccination, permettant aux personnes qui ont eu les deux vaccins d’entrer dans des pays comme l’Espagne.

Mais comment obtenir le pass vaccin Covid, et que faire si on n’a pas de smartphone ?

Voici tout ce que vous devez savoir avant de partir en vacances.

Comment télécharger l’application NHS pour voyager

Détenue et gérée par le NHS, l’application est gratuite et disponible au téléchargement par toute personne âgée de 13 ans et plus inscrite auprès d’un médecin généraliste en Angleterre.

Vous pouvez le télécharger via l’App Store d’Apple et Google Play. Vous pouvez également accéder aux services de l’application NHS à partir du navigateur de votre ordinateur de bureau ou portable en vous rendant sur nhs.uk/app.

Vous pouvez télécharger l’application directement sur votre smartphone (Photo : .)

Vous aurez besoin d’un identifiant NHS pour utiliser ce service. Si vous n’en avez pas, vous pouvez en créer un gratuitement ici.

Votre numéro NHS vous sera demandé pour créer un compte.

Être en mesure de prouver que vous avez reçu le vaccin vous permettra d’entrer dans certains pays, mais vous devrez toujours suivre les règles de voyage du gouvernement lors de votre départ et de votre retour au Royaume-Uni.

Les directives officielles stipulent: «La démonstration de votre statut de vaccination Covid-19 vous permet de montrer aux autres que vous avez reçu un cours complet du vaccin Covid-19 lorsque vous voyagez à l’étranger dans certains pays ou territoires. Un cours complet correspond actuellement à deux doses de tout vaccin approuvé.

« Vous pouvez accéder à votre statut de vaccination Covid-19 via l’application gratuite NHS à partir du 17 mai. Vous pouvez accéder à l’application via des appareils mobiles tels qu’un smartphone ou une tablette.’

Il est recommandé de vous inscrire sur l’application avant de réserver un voyage.

Cependant, le NHS a déclaré que l’application ne fonctionne pas sur certains smartphones plus anciens.

Une déclaration du NHS se lit comme suit : « Les anciens modèles d’Apple (iPhone 5S et iPhone 6/6Plus ou version antérieure) et les téléphones Android qui ne prennent pas en charge iOS 13.5 ou Android 6.0 (Marshmallow) et versions ultérieures ne pourront pas utiliser l’application.

Comment obtenir un pass vaccin Covid si vous n’avez pas de smartphone

Pas de smartphone ? Pas de problème, vous pouvez toujours passer vos vacances de rêve.

Si vous avez reçu vos deux vaccins en Angleterre, vous pouvez demander à recevoir une lettre de passage NHS Covid, qui prouve votre statut vaccinal.

Vous pouvez utiliser la lettre à la fois pour les voyages et à des fins domestiques.

Vous pouvez demander cette lettre sur le site Web du NHS ou appeler la ligne d’assistance du NHS au 119.

Il existe des formulaires de commande distincts pour le Pays de Galles et l’Écosse. L’Irlande du Nord n’a pas encore lancé de programme papier.

Assurez-vous de demander la lettre bien à l’avance, car cela peut prendre cinq jours ouvrables pour arriver à l’adresse enregistrée auprès de votre médecin généraliste.

Vous pouvez demander une lettre de passe NHS Covid si vous préférez cela à l’application (Photo: .)

Comment utiliser le pass NHS Covid pour voyager

Pour utiliser l’application, il vous suffit de montrer votre code QR unique aux fonctionnaires lorsqu’on vous le demande.

Votre statut vaccinal sera automatiquement ajouté à votre compte lorsque vous vous connecterez – vous n’aurez pas à saisir manuellement les détails de votre vaccin.

Pour ce faire, vous devez ouvrir l’application, sélectionner « Obtenez votre NHS COVID Pass », sélectionnez « continuer », sélectionnez « Voyage », puis cliquez sur « afficher les détails » sous votre nom.

Le code QR apparaîtra alors sur votre écran – maintenez-le devant l’officiel pour le scanner.

Vous pouvez également télécharger une copie PDF à l’avance ou choisir de recevoir une copie hors ligne par e-mail.

Ces options se trouvent sur la même page que l’option « afficher les détails ».

Vous pouvez ensuite montrer le PDF ou la copie hors ligne à un responsable pour qu’il le numérise.

Il en va de même pour la lettre de passe NHS Covid. Assurez-vous de l’apporter à l’aéroport avec vous pour le montrer aux officiels sur demande.

Il est important de noter que de nombreux pays exigent également une preuve d’un test négatif pour autoriser l’entrée, alors assurez-vous de vérifier les conditions d’entrée du pays que vous prévoyez de visiter.



