Comment utiliser les actions Chrome pour modifier les mots de passe, supprimer l’historique des recherches ou exécuter un contrôle de sécurité directement depuis le navigateur

Google Chrome est un navigateur Web puissant. Pourtant, il est devenu bien plus qu’un simple programme pour rechercher des mèmes amusants en ligne. Il sert également de base à certains de nos ordinateurs préférés comme les Chromebooks. Google continue de faire évoluer le logiciel et travaille toujours sur de nouvelles fonctionnalités pour rendre Chrome encore meilleur. En juillet 2021, Chrome 92 est sorti et contient de nombreux nouveaux outils tels que Chrome Actions. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous obtenez des raccourcis vers de nombreuses fonctions utiles comme la traduction d’une page Web, la mise à jour de vos mots de passe et même la gestion de vos paramètres de sécurité sans quitter votre navigateur. Voyons comment vous pouvez en faire plus, plus rapidement, avec Chrome Actions.

Comment utiliser les actions Chrome

Chrome Actions vous permet d’accéder plus rapidement aux fonctionnalités du navigateur en tapant un mot déclencheur dans la barre de recherche. Actuellement, Chrome Actions n’est disponible que sur les Chromebooks et les PC, mais il le sera bientôt sur tous les appareils compatibles. Quant à savoir comment commencer à utiliser Chrome Actions, voici une ventilation de son fonctionnement.

Ouvert Chrome sur ton ordinateur.

Cliquez sur le texte existant barre de recherche en haut de la fenêtre du navigateur pour le mettre en surbrillance.

Source : Chris Wedel/Android Central Tapez le mot ou la phrase déclencheur pour le raccourci auquel vous souhaitez accéder. Clique le raccourci qui apparaît lorsque vous tapez le mot ou la phrase déclencheur.

L’utilisation de Chrome Actions est aussi simple que cela. La partie difficile peut être de se souvenir de tous les raccourcis disponibles et du mot déclencheur. Heureusement, de nombreuses options sont relativement explicites et ont quelques déclencheurs différents pour y accéder.

Bien qu’il soit regrettable que Chrome Actions ne soit pas encore tout à fait disponible sur nos téléphones Android préférés, il est très utile de pouvoir utiliser ces raccourcis sur tous les excellents Chromebooks et même sur l’hôte d’excellents ordinateurs portables Windows bon marché.

L’utilisation de Chome Actions pour accéder rapidement à un nouveau document Google sans aller d’abord sur le site Web réel permet de gagner du temps. Il est également agréable que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité pour effectuer un contrôle de sécurité, modifier votre mot de passe Google, supprimer votre historique de navigation, etc. sans rechercher dans le menu des paramètres.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Assistant Google dans la cuisine

Les meilleurs produits de cuisine que vous pouvez contrôler vocalement à l’aide de Google Assistant

La commande vocale est répandue dans la maison de nos jours, et un endroit où elle est vraiment pratique est la cuisine. Imaginez rouler de la pâte, hacher des légumes ou entretenir plusieurs casseroles et poêles sur la cuisinière tout en étant capable de contrôler la lecture d’une recette vidéo, d’ajuster des chansons sur votre liste de lecture ou de découvrir combien de grammes il y a dans une once – le tout sans avoir lever le petit doigt. Très soigné,…