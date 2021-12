Comment utiliser les AirPod avec Nintendo Switch

Il y a une raison pour laquelle les AirPods Pro sont les meilleurs écouteurs Bluetooth pour iPhone, Apple Watch et à peu près tous vos produits Apple. Mais saviez-vous que vous pouvez également les utiliser pour la Nintendo Switch ? Alors que Nintendo a récemment ajouté la prise en charge audio Bluetooth au Switch, il existe depuis des années des émetteurs Bluetooth qui transforment une prise casque 3,5 mm en un port Bluetooth sans fil. Le Switch peut être inconstant avec les accessoires, mais un accessoire particulier fonctionne incroyablement bien pour le travail, et c’est l’AirFly de Twelve South. Voici comment faire fonctionner vos AirPods avec votre Switch avec AirFly.

Produits utilisés dans ce guide

Connectez-vous : émetteur sans fil Twelve South AirFly Duo Obtenez le rythme : AirPods Améliorez le rythme : AirPods Pro

Comment coupler vos écouteurs Bluetooth à votre Switch

Depuis la mise à jour 13.0.0, la Nintendo Switch prend désormais en charge l’audio Bluetooth. Si vous rencontrez des problèmes avec votre adaptateur, vous pouvez suivre ces instructions simples pour connecter directement vos AirPods ou un casque Bluetooth similaire à votre Switch :

Aller à Réglages.

Faites défiler jusqu’à Audio Bluetooth.

Prenez le casque de votre choix et activer le mode d’appairage. Pour les AirPod, cela se fait en appuyant sur le bouton d’appairage à l’arrière du boîtier.

Sélectionnez vos écouteurs une fois qu’ils apparaissent sur l’écran Switch.

Sélectionner d’accord.

Juste comme ça, vos AirPods ou écouteurs Bluetooth similaires peuvent se connecter directement à votre Switch sans aucun adaptateur ; Cependant, si vous rencontrez des problèmes pour coupler vos écouteurs, un adaptateur peut toujours leur permettre de fonctionner avec la console. Lisez à l’avance pour savoir comment utiliser notre adaptateur de casque Bluetooth préféré.

Comment coupler AirFly avec vos AirPod

AirFly est un dongle d’aspect minimaliste, pas beaucoup plus grand que la taille d’un timbre-poste. Il est plus petit qu’un iPod Shuffle si cela vous donne un cadre de référence. Il se passe très peu de choses à l’extérieur, mais il n’en faut pas beaucoup. Voici comment l’utiliser.

Il y a un bouton plat sur le dessus désigné par un numéro 12 et une découpe. Appuyez et maintenez ce bouton pendant environ 10 secondes pour entrer en mode de couplage. Vous saurez que l’AirFly est en mode d’appairage car le voyant derrière le bouton clignotera en orange et en blanc. Avec vos AirPods dans leur étui, appuyez sur le bouton d’appairage à l’arrière du boîtier pendant environ cinq secondes. L’indicateur d’état à l’intérieur du boîtier clignotera en blanc lorsqu’il est en mode d’appairage.

Remarque : assurez-vous que votre iPhone ou iPad n’est pas trop proche, sinon il essaiera de se reconnecter au lieu de trouver l’AirFly.

Vous saurez si l’appairage a réussi car l’indicateur d’état à l’intérieur de votre boîtier AirPods deviendra vert, et l’indicateur d’état Airfly deviendra blanc puis clignotera en blanc.

Comment connecter l’AirFly à votre Nintendo Switch

Source : iMore Branchez une extrémité du câble de 3,5 mm inclus dans l’AirFly. Branchez l’autre dans le prise casque sur le commutateur.

Voilà ! C’est ça! Si vous rencontrez un problème bancal où le son est coupé ou craquelé, essayez de retourner le câble de 3,5 mm. Je ne vois pas de différence entre les deux côtés du câble – il n’y a pas de marques distinctives de chaque côté – mais lorsque j’ai essayé pour la première fois d’utiliser l’AirFly avec mes AirPods et mon Switch, le son chutait et revenait. Lorsque j’ai retourné le câble, le problème a été résolu.

Comment fonctionne AirFly ?

Étonnamment bien. Il est facile de se connecter à vos AirPod et facile à connecter à votre Switch. Tout sonne comme vous l’attendriez avec vos AirPods (en regardant des films sur Hulu, j’entendais un léger bourdonnement de temps en temps, mais ce n’était pas trop grave).

Utiliser un émetteur sans fil avec Nintendo Switch est… compliqué. L’utilisation d’un émetteur sans fil avec des AirPod est… aussi compliqué. AirFly parvient à franchir les deux obstacles pour fournir un son clair (pour la plupart) sans problèmes importants de configuration et d’utilisation.

Si vous recherchez un émetteur Bluetooth pour votre Nintendo Switch, c’est celui qu’il vous faut.

De quoi as-tu besoin

Ce sont les meilleurs accessoires à ajouter à votre collection si vous voulez avoir la meilleure expérience avec vos AirPods et la Nintendo Switch !

Le meilleur émetteur

Émetteur sans fil Twelve South AirFly pour commutateur

Changer la façon dont vous vous connectez

Cet appareil vous permet de connecter des écouteurs sans fil à des prises casque filaires avec la technologie Bluetooth 4.1. Ce forfait comprend un câble pour casque 3,5 mm, un câble de chargement USB, une pochette de voyage et un manuel écrit pour votre commodité !

En ce qui concerne les émetteurs sans fil, beaucoup d’entre eux utilisent Bluetooth 2.1 ou 3.0. AirFly utilise Bluetooth 4.1 pour prolonger la durée de vie de la batterie et n’interfère pas avec les contrôleurs Joy-Con compatibles Bluetooth.

Il dispose également d’aptX Low Latency pour, vous l’aurez deviné, une faible latence. Cela signifie que le décalage audio est presque imperceptible. Permettez-moi de souligner rapidement que je n’ai testé cela avec aucun jeu de rythme, donc je ne sais pas si cela fonctionne bien avec ces jeux centrés sur l’audio, mais je n’ai jamais remarqué de décalage avec les jeux auxquels j’ai joué.

Icône d’état

AirPods (deuxième génération)

Écouteurs à la volée

Ces écouteurs sans fil s’allument et se connectent tout seuls dès que vous les placez dans votre oreille. Ils ont une autonomie de plus de 24 heures et prennent moins d’une heure pour se charger.

Les AirPod d’Apple sont faciles à coupler avec vos appareils Apple, mais ils peuvent toujours être utilisés avec d’autres smartphones, tablettes et accessoires compatibles Bluetooth. Les AirPod ont un son correct, sont plutôt abordables et sont livrés dans un étui de chargement compatible Lightning. Vous pouvez opter pour la recharge sans fil pour un peu plus, mais c’est super pratique. Les AirPod offrent plusieurs heures d’écoute, mais vous pouvez l’étendre à plus de 24 heures tant que vous avez l’étui à portée de main.

De plus, lorsque vous achetez des AirPod auprès de Best Buy, vous obtenez quatre mois d’Apple Music gratuitement (nouveaux abonnés uniquement). Qui n’aime pas un accord?

Équipement supplémentaire

L’AirFly Classic et les AirPod sont les principales choses dont vous aurez besoin, mais Twelve South a une version mise à jour de l’AirFly, et bien sûr, Apple est également devenu Pro avec les AirPod.

AirFly Pro (50 $ sur Amazon)

L’AirFly Pro ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport à l’AirFly Classic. Vous pouvez connecter jusqu’à deux paires d’écouteurs, avoir plus de 16 heures de batterie et peut être utilisé comme adaptateur AUX IN.

AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe (179 $ sur Amazon)

Les AirPods Pro sont une grande amélioration par rapport aux AirPods d’origine. Vous obtenez un meilleur ajustement avec les embouts en silicone, la suppression active du bruit avec transparence et une meilleure qualité sonore.

