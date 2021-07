Comment utiliser les AirPods d’Apple sur un mobile Android | La technologie

Personne ne doute que les AirPods d’Apple sont l’un des meilleurs et des plus populaires casques True Wireless sur le marché aujourd’hui. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé à les acheter, mais le grand doute les assaille, peut-on les connecter à notre mobile Android ? La réponse est oui, nous allons également vous expliquer comment procéder.

Si vous avez un terminal Mountain View, vous pouvez choisir de vous connecter avec des écouteurs Apple et ce sera plus facile que vous ne le pensez au premier abord.

Bien que vous puissiez les connecter, vous aurez certains inconvénients par rapport à ceux qui ont un iPhone ou un autre appareil de Cupertino, bien que nous puissions minimiser cette perte, ce que nous vous dirons plus tard.

Voyons comment nous pouvons tirer parti des AirPods d’Apple sur un mobile Android pour en tirer le meilleur parti.

Connecter les AirPod avec Android

Comme nous vous l’avons déjà dit auparavant, le système de connexion est beaucoup plus simple que vous ne pourriez l’imaginer au début.

Ce que nous allons vous dire est valable pour les AirPod de première et deuxième génération, en plus de la version Pro.

Les étapes que vous devez suivre sont les suivantes :

Nous devons d’abord interagir sur les AirPod eux-mêmes, les ouvrir et observer qu’un lumière verte sur l’indicateur sur le devant de la boîte. Ensuite, nous devons appuyer et maintenir le bouton de configuration au dos du boîtier pendant quelques secondes, jusqu’à ce que le voyant commence à clignoter en blanc. Si nous avons le AirPods Max, vous devez les sortir de l’étui intelligent et conserver bouton de contrôle du bruit enfoncé, jusqu’à ce que le voyant sur le côté droit commence à clignoter en blanc. Maintenant, nous prenons notre terminal Android et allons à Paramètres. Ensuite, nous entrons Bluetooth et nous allons au bas de cette section, où il est dit Appareils disponibles. Maintenant attendons les écouteurs apparaissent à l’écran et quand ils le font, cliquez sur eux, pour suivre immédiatement les instructions qui s’affichent à l’écran. Lorsque vous aurez terminé, vous aurez votre AirPods connectés et couplés avec votre mobile Android.

Comme vous l’avez vu, la façon de le faire est très simple, étant similaire à l’appairage de n’importe quel appareil Bluetooth sur le marché, quelque chose qui est bien, donc nous ne nous impliquons pas.

Quelles fonctionnalités perdons-nous ?

La vérité est que lors de la connexion d’AirPod à un mobile Android, nous perdons certaines fonctions des écouteurs lorsqu’ils sont couplés à un iPhone ou à un iPad.

Les fonctions que nous continuons à maintenir et que nous n’avons pas perdues à cause de cette connexion entre les appareils Apple et le téléphone mobile avec le système d’exploitation Android sont :

Vous pouvez continuer à utiliser mains libres sans problèmes, même s’ils sont couplés avec un Android. Lecture et pause musique en appuyant une fois sur la tige du casque. Sauter en avant dans une chanson en appuyant deux fois rapidement. Revenir du sujet si nous appuyons trois fois. Si nous maintenons la tige enfoncée, nous pouvons activer ou désactiver le système de suppression du bruit. Il se peut mettre en pause ou reprendre le contrôle des Airpods appuyant deux fois.

Les principales fonctions que nous perdons en n’utilisant pas d’appareil Apple pour l’appairage sont :

Nous n’allons pas compter, comme c’est normal, avec le Assistante Siri pouvoir gérer un bon nombre d’options avec la voix. Nous ne pouvons pas non plus voir la batterie qui convient au casque, car sur notre mobile Android, il n’apparaîtra pas. L’audio d’un appel il ne sera pas automatiquement transféré sur le téléphone si vous retirez les AirPod de vos oreilles.

Ils peuvent être des inconvénients avec lesquels nous pouvons vivre, même si le fait de ne pas savoir combien de batterie il nous reste, peut nous apporter des maux de tête occasionnels.

Assistant Trigger : une solution intéressante

Nous avons à notre disposition une alternative très intéressante pour obtenir atténuer les pertes que nous avons dans les AirPod en les connectant à un Android.

Voici Assistant Trigger, une application téléchargeable depuis le store Google Play Store et avec lequel nous allons avoir des solutions qui nous intéresseront.

Grâce à cette application, nous pouvons obtenir savoir quel est le niveau de la batterie des écouteurs, quelque chose qui, comme nous l’avons déjà mentionné, était le principal manque de notre connexion.

Mais tout ne s’arrête pas là, puisque aussi, grâce à cette application, nous pourrons activer et utiliser Assistant Google juste en touchant les écouteurs. C’est-à-dire de la même manière que Siri est activé, mais dans ce cas, l’assistant Google sortira.

Il y a un version professionnelle de cette application qui est payante, ce qui garantit qu’elle résout l’autre problème que le système n’est pas en mesure de détecter que nous avons supprimé les AirPod. Mais c’est quelque chose que nous laissons dans le doute, car les avis des utilisateurs sur Google Play semblent le nier.

Comme vous avez pu le lire, nous pouvons connecter les AirPod à notre appareil Android sans aucun problème, car il s’agit d’un processus simple et rapide.

De plus, nous pouvons atténuer plusieurs des limitations que le fait de connecter ces appareils ensemble peut les atténuer grâce à une application gratuite, de sorte que l’intégration est encore plus complète et notre expérience de meilleure qualité.