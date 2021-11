Comment utiliser les alliances dans Call Of Duty: Vanguard Zombies

Call of Duty: Vanguard est désormais disponible avec la nouvelle carte Der Anfang Zombies, qui est une expérience Zombies basée sur des objectifs. Alors que certains des principaux aspects de la survie en mode Zombies sont les mêmes dans Vanguard que dans Black Ops Cold War, la nouvelle fonctionnalité Altar of Covenants de Der Anfang vous permet de gagner de puissants buffs à équiper au fur et à mesure que vous progressez dans les tours supérieurs.

Vous trouverez l’autel des alliances dans le centre de départ de Stalingrad, qui est un grand autel squelettique situé près de la fontaine au centre de la place. Il est marqué sur votre mini-carte avec une icône de tête de mort. Cependant, vous devrez remplir l’un des trois objectifs de Der Anfang avant de pouvoir l’utiliser.

Autel des Alliances

La réalisation d’un objectif à Der Anfang vous rapportera l’objet de butin Cœur sacrificiel, que vous pourrez ensuite rapporter à l’autel des alliances en échange d’une capacité unique de « alliance ». Ces capacités peuvent aller d’avantages pour vous aider à faire revivre vos coéquipiers plus rapidement à des types de munitions élémentaires similaires aux mods de munitions de Black Ops Cold War.

Il y a 11 alliances uniques dans Der Anfang, chacune avec plusieurs raretés pour un total de 32 améliorations. L’ensemble initial d’Alliances comprend :

Bloodlust : les attaques de mêlée font plus de dégâts et vous soignentResurrectionist : raviver les alliés plus rapidementBrain Rot : chance de tourner les ennemis à vos côtésCryofreeze : chance de ralentir les ennemis Death Blow : les attaques critiques renvoient les balles dans le clipAmmo Gremlin : les armes rangées rechargent automatiquement les munitions du stock sur le même ennemi faire plus de dégâtsSplatterfest : les ennemis tués par des explosions peuvent exploser Unholy Ground : inflige plus de dégâts à l’arrêtCull the Weak : inflige plus de dégâts aux ennemis ralentis ou étourdis Mother Lode : chance de conserver l’équipement après l’avoir utilisé

Vous pouvez avoir jusqu’à trois alliances à la fois, et la sélection des alliances disponibles est aléatoire après chaque objectif atteint, de sorte que vous aurez toujours le choix entre de nouvelles spécialités. C’est également aléatoire pour chaque joueur, vous n’aurez donc peut-être pas les mêmes options qu’un coéquipier.

Ces améliorations de Covenant peuvent être combinées pour mieux répondre à votre style de jeu spécifique dans Vanguard Zombies. Vous trouverez peut-être que certaines combinaisons de dégâts supplémentaires et de guérison rapide peuvent être bénéfiques pour rester en vie dans les matchs en solo, tandis que d’autres versions axées sur le support peuvent mieux fonctionner pour les sessions en coopération. Vous semblez également obtenir de meilleures raretés dans les tours supérieurs. Je suggère de conserver les premiers cœurs sacrificiels que vous gagnez, car les récompenses seront meilleures après avoir progressé de quelques tours. Cependant, si vous dépensez un cœur et obtenez plus tard une meilleure option d’alliance, vous pouvez toujours payer le coût en cœur de l’alliance pour l’échanger.

Exemples d’alliances

Il est encore tôt pour dire quelles sont les options de niveau supérieur, mais recherchez des alliances qui fonctionnent ensemble et correspondent à votre style de jeu. Si vous aimez lancer des grenades pour faire exploser les hordes, Mother Lode et Splatterfest fonctionnent bien ensemble pour créer des réactions en chaîne explosives pour faire face à de grandes hordes de zombies. Si vous êtes un joueur qui brûle beaucoup de munitions, Ammo Gremlin et Death Blow devraient vous aider à mieux vous approvisionner en balles.

Le Resurrectionist Covenant est toujours une excellente option pour vous aider à faire revivre vos coéquipiers plus rapidement, en supposant que vous ne jouez pas en solo. Et si vous avez la chance d’obtenir la rareté légendaire de ce Pacte, vous pouvez faire revivre vos coéquipiers beaucoup plus rapidement et faire revivre automatiquement tous les joueurs à proximité.

Alors, essayez différentes combinaisons jusqu’à ce que vous trouviez vos préférées. Le fait de combiner ces améliorations Covenant avec vos avantages, vos artefacts et vos armes vous rendra beaucoup plus puissant pour survivre à ces tours plus élevés.

