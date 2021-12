comment utiliser les appareils mobiles pour qu’ils n’endommagent pas votre vue

02/12/2021 à 10:55 CET

Nous venons de terminer le Black Friday et nous avons déjà les achats de Noël sur nous.

Quelques dates où les offres abondent et, bien sûr, que, dans de nombreuses listes de souhaits et lettres aux Rois Mages, elles apparaissent ordinateurs, ordinateurs portables, mobiles, tablettes et consoles de jeux.

C’est pourquoi il n’y a pas d’autre rappel fait par le Collège national des opticiens-optométristes d’Espagne (CNOO), qui recommande aux parents surveiller l’utilisation de ces appareils numériques afin d’éviter une surexposition aux écrans par des mineurs pouvant causer fatigue visuelle

Selon les experts en vision, la meilleure façon d’y parvenir est de mettre en œuvre quelques directives simples lors de l’utilisation de ce type d’appareil.

Respectez une distance minimale de 30 cm pour les téléphones portables et les tablettes, et de 50 cm pour les ordinateurs ou les consoles de jeu. Ayez un éclairage correct dans les pièces, afin d’éviter les reflets sur l’écran. Appliquez la règle 20-20- 20 , c’est-à-dire, reposez-vous 20 secondes toutes les 20 minutes en regardant à 20 pieds (six mètres) ou détendez vos yeux en observant des objets distants à travers la fenêtre Positionnez l’appareil légèrement en dessous du niveau des yeux Maintenez une posture correcte tout en utilisant l’appareil. Réglez la luminosité et le contraste .

Toutes ces mesures peuvent aider à réduire le risque de déficience réfractive.

Qu’est-ce que la fatigue oculaire ?

La fatigue oculaire se manifeste lorsque les yeux sont surmenés à la suite d’activités qui impliquent de voir de près pendant une longue période de temps.

Cela s’explique par le fait que « les muscles de l’œil sont détendus lorsque nous utilisons la vision de loin, mais lorsque nous regardons quelque chose de près pendant longtemps, l’œil doit faire plus de travail et les muscles peuvent se bloquer, ce qui est appelé excès ou même spasme d’accommodement », précise le doyen du CNOO, Juan Carlos Martínez Moral.

Précautions d’écran pour une santé oculaire optimale

Certains symptômes pouvant apparaître à la suite d’une utilisation prolongée d’appareils électroniques sans maintenir la distance minimale et les mesures de prévention que nous avons déjà vues sont:

Vision floue passagère Difficulté des distances de mise au point Sensibilité à la lumière vive Gêne oculaire Maux de tête Yeux irrités, secs ou fatigués

Quel type d’écran choisir ?

Après avoir vu comment utiliser correctement les appareils à écran, une autre question à considérer est de savoir quels écrans sont les plus appropriés pour notre santé visuelle.

En ce sens, les opticiens-optométristes conseillent de prendre en compte les propriétés des écrans, en misant sur ceux qui présentent des caractéristiques moins nocives pour la santé visuelle.

De cette façon, le risque de subir des altérations telles que des rougeurs ou une photophobie, c’est-à-dire une sensibilité à la lumière, sera évité.

De plus, il existe des moniteurs qui offrent des graphiques avec des coupures ou des erreurs, donc dans de nombreux cas, il est pratique modifier les paramètres d’affichage pour adapter la lumière correctement.

Enfin, se rendre dans un établissement de santé optique au moins une fois par an permet de prévenir les troubles visuels.

Et c’est que l’opticien-optométriste professionnel peut prescrire certains lunettes personnalisées selon le type d’appareil numérique utilisé et en fonction des symptômes qui surviennent pour éviter que la situation ne s’aggrave.