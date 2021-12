Comment utiliser les cartes-cadeaux PlayStation

Comme tous les autres magasins numériques, le PlayStation Store propose un programme de cartes-cadeaux. Vous pouvez acheter ces cartes-cadeaux pratiquement n’importe où, qu’elles soient physiques ou numériques, ce qui les rend fantastiques à offrir en toute occasion. Que vous cherchiez à acheter certains des meilleurs jeux PS5 ou certains des jeux les plus populaires des deux dernières années, offrir et recevoir des cartes-cadeaux est toujours une bonne idée de cadeau. Vous vous demandez peut-être comment utiliser une carte-cadeau PlayStation, et nous avons ce qu’il vous faut.

Comment utiliser votre carte-cadeau PlayStation sur votre console

Heureusement, échanger une carte-cadeau PlayStation est facile, quelle que soit la console que vous possédez, ou si vous préférez le faire sur un ordinateur. Tout d’abord, cependant, vous aurez besoin du code pour utiliser votre carte-cadeau. Vérifiez votre courrier électronique pour le code numérique ou grattez le dos de votre carte-cadeau physique pour révéler le code. Pour utiliser la carte-cadeau sur votre PS4 ou PS5, procédez comme suit :

Depuis le tableau de bord de votre PlayStation 4 ou 5, dirigez-vous vers l’icône la plus à gauche et accédez au Boutique. Faites défiler jusqu’à Utiliser les codes.

Entrer le code soit fourni dans l’e-mail qui vous a été envoyé (numérique) ou au dos de la carte-cadeau (physique).

Autres façons d’utiliser la carte-cadeau PlayStation

Sur votre console ou sur le site Web de PlayStation, ajoutez tout ce que vous souhaitez acheter dans votre Chariot. Dans votre panier, sélectionnez Passer à la caisse. Sélectionner Utiliser des codes et des cartes-cadeaux lors du choix d’un mode de paiement. Si vous préférez échanger votre carte-cadeau en ligne, rendez-vous simplement sur le PlayStation Store et cliquez sur votre avatar en haut de l’écran, puis sélectionnez Utiliser le code dans le menu déroulant.

Que faire si l’article que j’achète coûte plus cher que ma carte-cadeau ?

Si vous essayez d’acheter un article qui coûte plus cher que le prix de votre carte-cadeau, vous pouvez choisir de payer la différence restante via un autre moyen de paiement comme une carte de crédit.

Par exemple, si vous souhaitez acheter un jeu à 60 $ mais que votre carte-cadeau n’était valable que pour 50 $, vous pouvez utiliser ces 50 $ et payer les 10 $ restants avec une carte de crédit.

