Comment utiliser les comptes Alexa Household

Aussi utile que soit la technologie de la maison intelligente lorsque vous êtes en solo, de nombreuses personnes partagent des appareils Alexa comme les haut-parleurs Echo avec un partenaire, une famille ou des colocataires. La solution officielle à cela consiste à utiliser plusieurs profils sous Amazon Households. Alors, comment configurer des comptes familiaux compatibles Alexa et quels avantages offrent-ils ?

Un foyer Amazon permet à plusieurs personnes de partager leur contenu et leurs privilèges Amazon. Lorsque vous utilisez des appareils Alexa, cela peut inclure des appels, des messages, des photos, des notifications, des médias Prime et des méthodes de paiement pour les achats. Vous configurez des profils de foyer en créant des comptes Amazon individuels, puis en les associant à l’outil Web Amazon Households. Plus de détails sont ci-dessous.

Comment configurer les comptes Alexa Household ?

La première étape consiste pour un maximum de deux adultes à créer des comptes Amazon s’ils ne les ont pas déjà. Les ménages peuvent en outre inclure jusqu’à quatre comptes adolescents et/ou quatre enfants, mais ces profils ont des privilèges limités et dépendent des adultes – les adolescents de 13 à 17 ans, par exemple, doivent faire approuver leurs achats par un parent, tandis que les enfants de 12 ans et moins ne peut pas magasiner du tout. Malheureusement, s’il y a plus de deux adultes, ils devront utiliser leurs comptes indépendamment ou rejoindre un foyer séparé.

L’étape suivante consiste pour l’un des adultes à visiter le site Web d’Amazon Household. Une fois connecté, vous verrez immédiatement des boutons pour ajouter un adulte, un adolescent ou un enfant. Les adultes peuvent s’envoyer des invitations par e-mail ou s’inscrire ensemble. Les adolescents ne peuvent accepter qu’une invitation pour créer une connexion et les enfants n’ont aucun contrôle sur le processus.

Une fois qu’un foyer est créé, il vous sera demandé de revoir les paramètres de partage de contenu pour une bibliothèque famille associée. Cochez ou décochez les options que vous préférez. Après cela, tous les appareils Alexa connectés au(x) compte(s) adulte obtiendront automatiquement des options étendues.

Que peut faire Alexa dans les foyers Amazon ?

Avec un foyer en place, Alexa peut effectuer l’une des opérations suivantes :

Utilisez les modes de paiement associés à chaque compte adulte lors de vos achats sur Amazon. Affichez le contenu Amazon Photos partagé sur n’importe quel appareil Echo avec un écran, tel qu’un Echo Show. Jouez des notifications audio pour chaque compte Amazon lié. Cela peut notamment inclure des notifications sur les appareils Alexa liés au compte Amazon d’un autre membre du foyer. Envoyez et recevez des appels et des SMS pour tous les comptes Amazon liés, tant que l’appareil Alexa que vous utilisez est compatible avec le contenu diffusé. Un Echo Dot ne peut pas afficher de vidéo, par exemple. Regardez et écoutez les médias des comptes Prime pour adultes, tels que des livres audio et Prime Video. Les adolescents et les enfants peuvent voir leur contenu limité par divers moyens, tels que la bibliothèque familiale de votre foyer ou le contrôle parental basé sur un code PIN pour Prime Video.

Auparavant, Amazon autorisait les adultes d’un foyer à partager des calendriers, mais ce n’est plus le cas.

