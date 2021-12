Comment utiliser les dommages de Templar Assassin à votre avantage

Voyons comment utiliser les dégâts de Templar Assassin à leur plein potentiel.

Templar Assassin est souvent considéré comme l’un des plus gros trafiquants de dégâts physiques du jeu. C’est une héroïne qui peut tirer sur presque n’importe qui, tant qu’elle obtient les bons objets et qu’elle a une bonne phase de laning. En parlant du diable, nous allons jeter un œil à ces deux choses dans cet article. Espérons que cela vous aidera à tirer le meilleur parti de votre jeu avec ce héros incroyable.

Obtenez Desolator aussi vite que possible

L’une des choses les plus importantes dont vous devez vous souvenir à propos de Templar Assassin est qu’elle doit obtenir Desolator le plus rapidement possible. C’est l’élément qui change complètement le jeu pour TA, ce qui le rend extrêmement important.

Habituellement, TA devrait avoir Desolator avant la marque des 15 minutes si elle veut en tirer le meilleur parti. C’est parce que cet objet est beaucoup plus efficace au début, en particulier contre les héros de soutien. Si TA obtient cet objet plus tard, il ne fera pas autant de dégâts, ce qui signifie que cela ralentira son effet boule de neige.

Afin d’obtenir Desolator, TA devrait essayer de cultiver les camps secondaires, ainsi que la voie. Cela semble compliqué, mais grâce à Psi Blades, `elle peut facilement tuer des creeps en quelques secondes. Inutile de dire que vous devez utiliser cela à son plein potentiel si vous voulez réussir.

Dans certaines situations, il est préférable de niveler Meld pendant la phase de laning

Presque tous les joueurs Templar Assassin préfèrent obtenir la réfraction et les lames Psi pendant la phase de laning. Ces deux sorts permettent au héros de cultiver rapidement et de se sauver de la plupart des sources de dégâts. Bien qu’ils fassent généralement le travail, il existe certains cas où il est nettement préférable d’obtenir Meld.

Il y a des héros, tels que Viper et Pudge, qui peuvent facilement vous détruire Réfraction en quelques secondes. Dans ce cas, cela ne vaut pas la peine de niveler cette compétence car cela ne vous aidera pas du tout. Au lieu de cela, il est préférable d’obtenir Meld et de l’utiliser de manière offensive pour intimider les héros ennemis lorsqu’ils essaient d’être agressifs. Beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir de cette capacité, mais une fois que vous obtenez Desolator ou au moins une partie de celui-ci, vous pouvez faire des tonnes de dégâts et même tirer deux fois sur votre adversaire.

TA repose sur la boule de neige, alors assurez-vous de tuer autant de héros que possible

Certains héros de Dota 2 sont plus spéciaux que d’autres, et Templar Assassin est certainement l’un d’entre eux. C’est une héroïne connue pour ses capacités de dégâts, mais pour en profiter, elle doit faire boule de neige. Ce dernier est un terme utilisé dans Dota 2 lorsqu’un héros ne cesse de devenir plus fort en sécurisant les kills et les objets. Être sous l’effet de la « boule de neige », c’est bien, mais parfois, c’est tout simplement impossible de le faire.

Templar Assassin est un héros qui peut rebondir relativement facilement car elle peut cultiver rapidement. Cependant, si elle se fait tuer plusieurs fois au début et ralentit la progression de ses objets, elle ne sera pas aussi dangereuse qu’elle le serait si elle se fait tuer quelques fois. Par conséquent, il est extrêmement important de faire preuve de prudence et d’essayer de démarrer le jeu solidement.

Son moment de pointe est au milieu du jeu, même si elle est assez forte plus tard

Étant donné que TA est un héros qui compte sur la boule de neige, il n’est probablement pas surprenant qu’elle brille le plus au milieu du jeu. C’est là qu’elle inflige plus de dégâts que presque tous les autres héros de Dota 2. En d’autres termes, vous devriez essayer de tirer le meilleur parti d’elle pendant cette période.

Contrairement aux autres héros mid laner, TA peut également très bien se débrouiller en fin de partie, en particulier contre d’autres mid laners. Cependant, elle n’est pas très forte par rapport aux porteurs d’agilité classiques, tels que Spectre, Anti-Mage, Morphling, etc. Par conséquent, il est certainement conseillé de profiter au maximum pendant que vous êtes à votre apogée.

Essayez de combiner TA avec des héros comme Slardar et Spirit Breaker

La dernière chose que vous puissiez faire si vous souhaitez utiliser les capacités de dégâts de ce héros est de le combiner avec d’autres. Bien qu’il existe toutes sortes de combinaisons possibles, la plupart des gens préfèrent combiner TA avec Slardar ou Spirit Breaker. Les deux héros sont bons car ils ont un étourdissement, ce qui permet à Templar Assassin d’infliger beaucoup de dégâts.

Slardar est probablement l’un des meilleurs héros à utiliser dans une équipe avec TA (à part Drow Ranger et Vengeful Spirit) en raison de son ultime. Une fois qu’il a réduit l’armure de la cible, TA peut l’écraser en quelques secondes. Grâce à Desolator et Meld, elle peut faire plus de 400 dégâts en une seule attaque, ce qui est vraiment impressionnant.