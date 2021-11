Comment utiliser les emoji et les tapbacks dans les messages sur iPhone et iPad

Si vous aimez envoyer des emoji dans vos textes et iMessages, Apple vous facilite grandement la tâche. Entre Tapbacks pour réagir directement à un message et utiliser le machine learning pour savoir quel emoji recommander, Apple comprend que ces petits pictogrammes font partie des meilleurs outils de communication iPhone.

Si cela ne vous semble pas important, alors vous n’avez pas vu le genre d’emoji d’acclamations sur scène ou l’intérêt qu’ils génèrent sur les plateformes sociales. C’est une grosse affaire, souriante et pouce levé !

Si vous cherchez à pimenter vos messages à vos amis et à votre famille, vous pouvez les parsemer d’emoji autant que vous voulez ! Voici comment procéder !

Comment obtenir des recommandations d’emoji dans Messages ?

Le clavier prédictif QuickType d’Apple peut suggérer des emoji ainsi que, vous savez, des mots normaux. Le clavier prédictif doit être activé dans les paramètres et ne peut pas être masqué, alors consultez d’abord notre guide du clavier QuickType si vous avez besoin d’aide pour le configurer.

Début dactylographie dans le champ de texte Messages. Appuyez sur n’importe quel prédictions emoji qui apparaissent dans la barre de prédiction. Si plusieurs prédictions s’affichent, appuyez sur celle que vous préférez.

Appuyez sur le Envoyer bouton. (On dirait une flèche vers le haut.)

Les prédictions d’emoji s’afficheront chaque fois que vous taperez quelque chose qui a un emoji correspondant. Par exemple, « Je suis heureux » prédira « [smiley face]. » « Ma voiture » proposera le « [car] » emoji.

Conseil de pro: Si vous ne voulez pas que l’emoji prenne la place du mot mais apparaisse plutôt à côté de celui-ci, placez un espace entre le mot avant d’appuyer sur l’emoji de votre choix.

Comment remplacez-vous les mots par des emoji dans Messages ?

Ce processus « emojification » fonctionne de la même manière que les recommandations d’emoji et fonctionnera à la fois dans les iMessages et les SMS standard.

Tapez un iMessage dans le champ de texte. Appuyez sur le Emoji bouton sur le clavier.

Appuyez sur un mot qui est surligné en orange pour le remplacer par son emoji correspondant.

Source : iMore Continuez à taper mots mis en surbrillance jusqu’à ce que vous ayez « emojifié » tout ce que vous voulez.

Appuyez sur le Envoyer bouton (ressemble à une flèche vers le haut).

Avec l’emojification, vous pouvez convertir autant ou aussi peu de mots en emoji que vous le souhaitez.

Comment réagissez-vous avec un Tapback dans un iMessage ?

Les emoji ne servent pas uniquement à répondre ; ils sont aussi pour réagir. Apple les appelle Tapbacks. Ils sont similaires aux réactions emoji Slack ou Facebook et tombent directement sur n’importe quelle bulle iMessage qui vous est envoyée.

Appuyez longuement (appui long) ou appuyez deux fois sur un iMessage envoyé votre chemin.

Appuyez sur le Tapback vous voulez envoyer : Cœur, pouces vers le haut, pouces vers le bas, Ha ha, !!, ou ?.

Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur envoyer ; la réaction Tapback va immédiatement.

Que signifient les différentes réactions de Tapback ?

Théoriquement, ces réactions Tapback peuvent signifier tout ce que vous voulez. Le contexte est roi, et un coup de pouce Tapback à votre maman peut signifier quelque chose de différent d’un à votre meilleur ami. Voici un guide de base de toutes les réactions Tapback disponibles et de ce qu’elles pourraient signifier.

Cœur: J’aime, j’aime ou je préfère

Pouces vers le haut: Heureux, approuver ou accepter

Pouces vers le bas: Triste, désapprouve ou n’est pas d’accord

Ha ha: Rire, que ce soit joyeusement ou sarcastiquement.

!!: S’exclamer avec insistance.

?: Question.

Comment modifier la réaction de Tapback sur un iMessage ?

Si vous répondez avec le mauvais Tapback ou décidez plus tard que vous voulez un autre Tapback, vous pouvez facilement effectuer le changement.

Appuyez et maintenez (appui long) ou appuyez deux fois sur un iMessage avec le Tapback que vous souhaitez modifier.

Appuyez sur le Tapback vous voulez changer en : Cœur, pouces vers le haut, pouces vers le bas, Ha ha, !!, ou ?.

Le nouveau Tapback remplacera l’ancien.

Comment supprimer une réaction Tapback sur un iMessage ?

Si vous envoyez accidentellement un Tapback ou avez simplement reconsidéré l’envoi d’un, vous pouvez également le supprimer.

Appuyez sur un Tapback que vous souhaitez supprimer.

Appuyez sur le Tapback que vous souhaitez supprimer (c’est-à-dire que si vous souhaitez supprimer Heart, appuyez sur Heart.)

Le Tapback disparaîtra pour vous et le destinataire.

Emote loin

L’utilisation d’emoji n’a jamais été aussi simple, et Tapbacks a rendu les choses encore plus simples. Maintenant, vous pouvez spammer ces pictogrammes joyeux et joyeux tout ce que vous voulez. Voici pour avoir des conversations dynamiques et amusantes en quelques clics.