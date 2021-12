Dans Fortnite battle royale, parfois la différence entre gagner et perdre se résume à qui peut naviguer le plus rapidement dans son inventaire. Si vous vous retrouvez désespérément à échanger des armes au point de lancer des kits de santé à vos adversaires pendant que vous fouillez dans vos poches virtuelles, il est peut-être temps d’utiliser les emplacements d’objets préférés, une nouvelle fonctionnalité de qualité de vie qui vous permet de semi-automatiser le processus d’organisation de votre butin. Voici comment utiliser les emplacements d’objets préférés dans Fortnite.

Fortnite – Emplacements d’objets préférés

Pour trouver le menu Emplacements d’objets préférés, accédez aux paramètres de Fortnite et faites défiler jusqu’au deuxième onglet, appelé simplement paramètres « Jeu » et représenté par une icône d’engrenage. Faites défiler jusqu’à Emplacements d’articles préférés et sélectionnez « Configurer ».

Cela ouvrira un menu de personnalisation que vous devrez modifier à votre guise. Ce que font les emplacements d’objets préférés, c’est de déplacer automatiquement certains butins à certains endroits de votre espace d’inventaire à cinq emplacements, comme décidé par vos préréglages. Disons, par exemple, que vous aimez vraiment avoir votre fusil d’assaut comme objet le plus à gauche, suivi d’un SMG, puis d’un tireur d’élite, avant de remplir le côté droit de votre inventaire avec des objets jetables comme des pots de lucioles et des objets de guérison comme Slurp Juice. Avec les emplacements d’objets préférés, le jeu collera chacun de ces objets de butin à l’endroit désigné dans votre inventaire, afin que vous sachiez toujours où ils se trouvent.

Le système ne fonctionne correctement que si vous n’avez pas rempli vos cinq emplacements. Une fois que vous l’avez fait, le jeu revient aux ajustements manuels, à l’exception du butin de plus grande rareté remplaçant le butin moins important de la même variété. Par exemple, si vous définissez votre emplacement de fusil de chasse pour qu’il soit le deuxième espace d’inventaire à partir de la gauche et que vous trouvez un fusil de chasse orange tout en tenant un fusil de chasse bleu, votre ordre hiérarchique personnalisé qui correspond aux emplacements d’objets préférés remplacera le fusil de rang inférieur par le meilleur dans votre emplacement de fusil de chasse désigné.

Il s’agit d’une fonctionnalité assez nouvelle qui rend difficile le retour à l’ancienne façon de faire les choses.

Ce système est particulièrement utile au début du jeu lorsque vous atterrissez pour la première fois. Cela efface le besoin de savoir où vont certains objets dans votre inventaire, car vous pouvez être sûr qu’ils sont allés précisément là où vous le souhaitez et vous attendre à ce qu’ils aillent. Cela peut vous sauver la vie lorsque vous atterrissez dans une goutte chaude.

Vous voudrez expérimenter différentes configurations si vous ne savez pas encore avec quoi vous êtes le plus à l’aise, et une fois que vous l’aurez compris, assurez-vous de sélectionner Appliquer dans le menu afin de pouvoir enregistrer vos modifications. Vous jouez déjà avec les machines à sous d’objets préférés, et ce depuis que la fonctionnalité a été introduite sur Fortnite au cours de l’été 2021, donc si vous ne l’avez pas encore personnalisé, vous jouez simplement avec les options par défaut. Si vous sentez qu’ils manquent, entrez-y et changez les choses davantage à votre goût. Ensuite, vous pouvez passer moins de temps à tâtonner dans l’écran d’inventaire comme si c’était Resident Evil et plus de temps à vous émouvoir sur les killcams des ennemis vaincus… avec les personnages de Resident Evil.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.