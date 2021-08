Comment utiliser les histoires de médias sociaux pour promouvoir votre entreprise

À peu près toutes les entreprises savent à quel point le marketing des médias sociaux peut être important pour promouvoir vos services ou produits auprès de vos clients. Mais comment pouvez-vous utiliser la fonctionnalité « histoire » des médias sociaux sur les nombreuses plateformes pour commercialiser votre entreprise encore plus efficacement ?

Qu’est-ce qu’une histoire de médias sociaux?

Une histoire sur les réseaux sociaux est une vidéo ou une photo de 15 à 20 secondes que vous pouvez publier sur vos réseaux sociaux et qui apparaît à un endroit différent du fil ou de la chronologie habituels des médias sociaux. Il est généralement moins soigné ou « esthétique » que le reste de votre flux de médias sociaux, et peut être consulté par n’importe qui autant de fois qu’il le souhaite avant qu’il ne disparaisse après 24 heures, bien que sur certaines plates-formes, il existe un emplacement pour enregistrer vos médias sociaux. histoires afin qu’elles puissent toujours être consultées sur votre profil. Les histoires peuvent être géniales pour publier des offres, de nouveaux produits, dans les coulisses de votre entreprise et bien plus encore. Dans cet article de blog, nous verrons pourquoi, quand et comment utiliser les histoires des médias sociaux dans votre stratégie de marketing de contenu.

Comment est née l’« histoire » des médias sociaux ?

Snapchat a lancé la tendance des histoires sur les réseaux sociaux en 2013. Au lieu de simplement pouvoir envoyer des photos ou des vidéos à des personnes spécifiques qui ne pouvaient être vues que pendant une courte période, l’idée des histoires était que beaucoup de gens pouvaient voir autant qu’ils le voulaient pour 24 heures jusqu’à ce qu’il disparaisse.

Dans le format histoire, vous avez choisi de voir le contenu, au lieu de simplement l’envoyer, attirant ainsi un public plus large vers votre contenu. La possibilité de se connecter avec des amis et des entreprises en « temps réel » au lieu de simplement voir les publications sur le fil, semblait vraiment toucher une corde sensible chez les utilisateurs de Snapchat.

En 2016, Instagram a lancé une option d’histoires, Facebook, Twitter et LinkedIn emboîtant bientôt le pas. Google et Skype ont même maintenant des options d’histoire.

Mais quel est l’avantage d’utiliser des stories sur les réseaux sociaux, et pourquoi 500 millions de personnes regardent-elles les stories Facebook et Instagram chaque jour ?

Pourquoi/quand devriez-vous utiliser des histoires de médias sociaux pour promouvoir votre entreprise ?

Quand vous souhaitez interagir de manière plus personnelle avec votre audience ! Plus précisément sur Instagram, les stories sont un excellent moyen d’interagir avec vos abonnés. Ajoutez des sondages qui permettent à vos abonnés de voter sur différentes choses, telles que la couleur dans laquelle vous peignez votre magasin ou le nouvel aliment que vous apportez au menu. Les abonnés et les clients adorent être impliqués dans la prise de décision pour les marques qui leur tiennent à cœur. Essayez de poser une question sur l’histoire de votre marque où les abonnés peuvent soumettre leurs réponses. Les autres plateformes de médias sociaux ont des options d’interaction similaires que vous pouvez également essayer. Les histoires sont idéales pour mettre à jour vos abonnés en temps réel. Si vous organisez une vente spéciale d’un jour ou si vous travaillez sur une mise à jour, les histoires sont un excellent endroit pour informer vos clients. Cela donne à votre public un aperçu plus approfondi de ce que vous faites au quotidien dans votre entreprise. De la même manière qu’ils sont impliqués dans la prise de décision, les clients aiment le sentiment d’être au courant. C’est également très bien lorsque vous souhaitez faire passer un message au plus grand nombre de personnes aussi rapidement que possible, car davantage de personnes regardent vos histoires. Nous savons que la narration fonctionne très bien lorsque vous faites du marketing sur les réseaux sociaux pour votre entreprise. Les clients et les supporters adorent entendre une histoire à laquelle ils peuvent s’identifier ou respecter lorsqu’ils choisissent les entreprises à soutenir. L’utilisation des « histoires » ou des « flottes » des médias sociaux vous donne cette couche supplémentaire pour raconter des histoires plus longues qui pourraient ne pas être aussi raffinées. Les histoires peuvent être une excellente façon de mettre en valeur un article récent. Certaines personnes peuvent manquer vos publications, donc les publier également sur votre histoire garantira qu’une plus grande partie de votre public ne les manquera pas. Une prise de contrôle des médias sociaux est un excellent moyen d’humaniser votre entreprise. Que l’un de vos employés fasse une « journée dans la vie » ou qu’un client donne son avis sur l’un de vos produits, c’est un excellent moyen de montrer les humains derrière votre entreprise et d’engager vos abonnés d’une manière différente. Il existe un certain nombre de façons différentes de vendre vos produits ou services à l’aide d’une fonctionnalité d’histoire sur les réseaux sociaux. Une chose que vous pouvez essayer est la fonction de compte à rebours. Vous pouvez compter à rebours jusqu’au lancement d’un produit – et vos abonnés auront la possibilité de cliquer dessus et de suivre. C’est aussi un endroit idéal pour organiser un cadeau ou, selon votre entreprise, partager plus de vos produits !

Comment publier des histoires sur chaque plate-forme

Maintenant que vous savez pourquoi vous devriez publier des histoires, voyons comment vous les publierez réellement.

Instagram :

Accédez à votre profil en cliquant sur votre photo de profil dans le coin inférieur droit. À partir de là, vous pouvez réellement publier votre histoire de deux manières, celle qui vous convient le mieux. Une façon consiste à cliquer sur le signe plus dans le coin supérieur droit de votre page de profil. Une fois que vous avez cliqué, il y aura une liste d’options. Vous sélectionnerez l’option d’histoire, qui vous mènera à la page de publication de l’histoire. Vous pouvez également accéder à cette page de publication d’histoires en cliquant sur le signe plus de votre photo de profil dans le coin supérieur gauche. Une fois que vous êtes sur la page de publication d’histoires, vous avez la possibilité de prendre une photo ou une vidéo. Une fois que vous avez capturé votre image, il y aura des options pour ajouter de la musique, du dessin ou de l’écriture – toutes disponibles en haut de l’écran après avoir capturé votre image.

Facebook:

Pour ajouter une histoire Facebook, accédez à votre chronologie. Juste en dessous de l’endroit où vous pouvez publier en haut, il y aura un bouton qui dit “créer une histoire”. Cliquez dessus, et à partir de là, c’est assez similaire à Instagram. Choisissez une photo dans votre pellicule ou prenez une photo, puis vous pourrez y ajouter des effets.

LinkedIn :

Le processus est également très similaire sur LinkedIn. Sur votre page d’accueil, il y a un bouton dans le coin supérieur gauche qui dit “votre histoire” avec un signe plus. Une fois là, vous aurez la possibilité de prendre ou de trouver une photo déjà sur votre appareil photo. Ensuite, vous pouvez ajouter un autocollant ou texte, et partagez votre histoire !

À quelle fréquence devriez-vous publier vos histoires sur les réseaux sociaux ?

Une directive générale dont vous avez peut-être entendu parler pour le marketing des médias sociaux consiste à publier environ une à trois fois par jour pour la plupart des comptes sur la plupart des plateformes. Cependant, les histoires sont un peu différentes, car les abonnés ne peuvent pas cliquer ou cliquer sur s’ils ne sont pas intéressés.

Bien qu’il n’y ait pas de nombre fixe pour le nombre de fois par jour ou par semaine que vous devez publier dans les histoires, il est surtout important de s’assurer que chaque histoire que vous publiez a une raison et une valeur pour être publiée.

Fonctionnalités spécifiques à chaque plate-forme que vous devriez utiliser

Instagram : 58% des gens disent qu’ils seraient plus susceptibles d’acheter un produit après l’avoir vu sur leurs histoires de médias sociaux. Sur les histoires Instagram, vous pouvez ajouter des éléments que vous pouvez également ajouter aux publications, tels que des hashtags, des emplacements et des légendes, et des éléments uniquement disponibles sur les histoires, tels que des autocollants et de la musique. Une autre fonctionnalité utile pour les entreprises dont disposent les histoires Instagram est la capacité de mise en évidence, où vous pouvez enregistrer vos histoires de manière organisée sous votre profil Instagram. Cela peut être un moyen pour vos clients et abonnés d’en savoir plus rapidement sur votre entreprise directement sur votre page de réseau social. Comme mentionné ci-dessus, interroger vos abonnés sur Instagram est un excellent moyen de les impliquer.Facebook: Les histoires Facebook ressemblent beaucoup aux histoires Instagram, elles apparaissent en haut de votre chronologie. Tout comme sur Instagram, il existe différents types de story que vous pouvez faire, comme une photo, un boomerang ou une vidéo. Vous pouvez également ajouter des autocollants, des sondages, de la musique et des boutons sur vos histoires Facebook, ce qui fonctionne très bien pour le marketing sur les réseaux sociaux.LinkedIn : Encore une fois, dans l’ensemble, la fonctionnalité d’histoire sur LinkedIn est assez similaire à d’autres plateformes. Les histoires LinkedIn peuvent être un excellent moyen pour les entreprises de présenter leurs produits et services de manière plus décontractée. Vous pouvez ajouter des autocollants et des mentions à votre histoire.

Êtes-vous prêt à travailler sur votre première histoire ?

Si vous êtes prêt à commencer à créer la première histoire ou la première flotte de votre entreprise, voici quelques conseils pour vous en souvenir.

Arrêtez-vous et réfléchissez – si je cliquais sur mes histoires, est-ce quelque chose qui me ferait m’arrêter et regarder ? Restez simple ! 52% des gens veulent voir des histoires faciles à comprendre. Ne vous contentez pas de copier et coller vos histoires d’une plate-forme à l’autre. Tout comme pour la publication régulière, chaque plate-forme a son propre public et son propre style de publication.Commencez par un plan de médias sociaux et une définition d’objectifs avant de commencer à publier des histoires ou des flottes.Avez-vous besoin d’aide pour créer un plan d’histoire de médias sociaux ?