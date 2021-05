Les itinéraires à vélo constituent une mise à jour précieuse d’Apple Maps fournie avec iOS 14. Bien que Google Maps ait cette fonctionnalité depuis un certain temps, Apple va encore plus loin en incluant si vous utiliserez des voies cyclables ou des routes secondaires sur votre itinéraire, une bascule pour éviter les routes ou les collines très fréquentées, etc. Lisez la suite pour découvrir comment utiliser les itinéraires cyclables Apple Maps dans iOS 14.

Mise à jour mai 2021: Apple a récemment étendu la fonctionnalité à travers la Californie et Seattle.

Bien qu’il s’agisse d’un échantillon auto-sélectionné, lorsque mon collègue Ben Lovejoy a écrit une demande de fonctionnalité demandant à Apple d’ajouter des itinéraires à vélo à Apple Maps, 98% des lecteurs de . étaient d’accord dans un sondage. Il est donc probablement juste de dire que c’est quelque chose que beaucoup seront ravis de voir se déployer dans le monde entier.

Comme pour les autres mises à jour d’Apple Maps que nous avons vues, les conseils de cyclisme ne seront pas disponibles dans toutes les régions, mais il vaut la peine de vérifier régulièrement où vous vivez pour voir quand ils sont ajoutés.

Ci-dessous, nous utilisons les itinéraires à vélo dans la région de la baie pour avoir un aperçu de l’apparence et du fonctionnement de la fonctionnalité sur iPhone.

La prise en charge des itinéraires à vélo Apple Maps est déployée dans davantage de villes au fil du temps, mais est actuellement disponible en Californie, Seattle, Portland, New York, Londres et la Chine continentale.

iOS 14: Comment utiliser les itinéraires à vélo Apple Maps

Ouvrez Apple Maps et utilisez la barre de recherche pour rechercher des itinéraires Appuyez sur la nouvelle icône de vélo pour modifier le type d’itinéraire Si les itinéraires à vélo Apple Maps sont disponibles à votre emplacement, vous verrez un aperçu de l’élévation du trajet avec la distance et le temps de trajet estimé Vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut sur la carte de direction pour basculer vers le haut pour éviter les routes ou les collines très fréquentées, ainsi que pour signaler les problèmes.Appuyez sur le graphique d’élévation / l’estimation du temps pour afficher les détails de l’itinéraire avant de commencer le guidage.Appuyez sur “GO” lorsque vous êtes prêt à rouler

Voici à quoi ressemblent les itinéraires à vélo dans Apple Maps dans iOS 14 sur iPhone:

Voici ce que vous verrez si la fonctionnalité n’est pas disponible là où vous effectuez une recherche:

Vous pouvez également trouver de nouveaux paramètres pour le guidage à vélo dans l’application Paramètres. Il s’agit notamment de définir le vélo comme votre type de voyage préféré et de basculer pour éviter les collines et les routes très fréquentées.

