Comment utiliser les nouvelles fonctionnalités de l’application Rappels dans macOS Monterey

Avec la dernière version de macOS, baptisée Monterey, l’une des applications qui a vu une poignée de mises à niveau était Rappels. Une tâche et une application à faire autrefois plutôt basiques, Rappels est désormais une application puissante avec de nouvelles fonctionnalités telles que la liste intelligente, les balises, etc. Rendez-vous ci-dessous pour un examen plus approfondi de ces nouvelles fonctionnalités.

Les nouvelles fonctionnalités des Rappels

Tout d’abord, l’application Rappels de macOS Monterey est la première version à prendre en charge les balises. Comme son nom l’indique, les balises vous permettent d’organiser et de catégoriser vos rappels et vos tâches. Cela signifie que vous pouvez baliser les tâches avec des informations pour vous aider à garder une trace des catégories, des groupes, etc.

Les balises sont un moyen rapide et flexible d’organiser vos rappels. Ajoutez une ou plusieurs balises, comme #errands, à vos rappels pour faciliter leur recherche et leur filtrage dans vos listes de rappels.

Dans macOS Monterey, vous pouvez ajouter des balises à vos tâches lorsque vous les créez. Recherchez simplement le champ « Ajouter des balises » lors de la création d’un nouveau rappel.

Mais alors que les balises elles-mêmes sont un ajout notable à l’application Rappels, elles sont vraiment puissantes lorsqu’elles sont combinées avec des listes intelligentes.

Sans aucun doute, la plus grande nouveauté de l’application Rappels dans macOS Monterey est une nouvelle fonctionnalité qu’Apple appelle les listes intelligentes. Essentiellement, les listes intelligentes sont un moyen de créer des listes personnalisées qui incluent des rappels répondant à certains critères.

Voici comment Apple explique la fonctionnalité :

Créez vos propres listes intelligentes pour inclure automatiquement les rappels qui comptent le plus pour vous en sélectionnant des balises, des dates, des heures, des emplacements, des drapeaux et des priorités. Choisissez plusieurs balises (telles que #jardinage et #courses) et combinez-les avec d’autres filtres de paramètres pour des listes plus spécifiques.

Alors comment cela fonctionne-t-il en pratique ? Ce n’est en fait pas aussi complexe que cela puisse paraître. Dans l’application Rappels sur votre Mac, vous pouvez commencer par cliquer sur le bouton « Ajouter une liste », comme vous le feriez pour créer toute sorte de liste de tâches. Pendant que vous créez votre liste, recherchez la case à cocher « Créer en liste intelligente ».

Une fois que vous avez coché cette case, vous pouvez sélectionner des critères pour votre liste intelligente. Les critères peuvent être différentes balises, la date d’échéance de la tâche, l’heure, la priorité, l’emplacement et si la tâche est marquée ou non. Une fois cela fait, les rappels créeront automatiquement une liste intelligente des tâches qui répondent à vos critères définis.

Une fois que vous avez créé une liste intelligente personnalisée dans l’application Rappels, elle se synchronisera avec vos autres appareils Apple et sera ajoutée à la barre latérale de l’application. Dans la barre latérale, il sera indiqué par une petite icône d’engrenage dans le coin inférieur droit, indiquant qu’il s’agit d’une liste intelligente.

Et tandis que les listes intelligentes et les balises sont les principales nouvelles fonctionnalités de l’application Rappels dans macOS Monterey, il y a plus à essayer :

Un navigateur de balises dans la barre latérale vous permet de cliquer sur n’importe quelle balise ou combinaison de balises pour afficher rapidement les rappels balisés. Accédez à des options rapides pour supprimer facilement vos rappels terminés. Choisissez les balises, les drapeaux, la priorité et les personnes avec lesquelles vous envoyez un message dans la barre d’outils rapide lors de la création d’un rappel. Tapez des phrases plus avancées pour créer des paramètres de rappel. Essayez quelque chose comme « Faire du jogging un matin sur deux » pour un rappel spécifique et récurrent.

Avez-vous eu l’occasion d’essayer l’une de ces nouvelles fonctionnalités dans l’application Rappels avec macOS Monterey ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

