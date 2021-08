Comment utiliser les outils Binance ?

Lors d’un atelier organisé par l’ONG Bitcoin Argentina, ils ont expliqué comment tirer parti des outils Binance. Lors de la présentation, Maxi Hinz représentant de Binance en Argentine, a expliqué un peu le processus d’utilisation des outils Binance. Que, bien qu’il n’y ait pas eu de temps pour tous, nous pourrons mettre en évidence le mécanisme des plus importants au sein de cet échange.

Hinz, a assuré que les crypto-monnaies sont devenues un phénomène mondial, avec une communauté croissante d’intéressés à investir dans celles-ci. Et, bien qu’elles soient volatiles, leur forte augmentation en pourcentage de valeur ces derniers mois a attiré des milliers de personnes désireuses d’apprendre de ce monde dirigé par Bitcoin.

Cependant, pour l’utilisateur extérieur à cette communauté, savoir s’y investir est un mystère. En ce sens, cet atelier cherche, justement, à indiquer, entre autres, comment acheter des crypto-monnaies au sein de la plus grande Bourse du monde, Binance.

Atelier sur l’utilisation des outils Binance

Commencez à acheter et à vendre des crypto-monnaies sur Binance en trois étapes simples

Pour commencer à profiter des services de cette plateforme pour acheter et vendre, la première étape consiste à vous inscrire sur la plateforme, vérifier votre identité et le tour est joué, vous pouvez commencer à acheter des cryptos.

Les utilisateurs peuvent facilement acheter du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies en utilisant un large éventail d’options de paiement, notamment les virements bancaires, les cartes de crédit ou de débit et les espèces. Il existe un mode de paiement pour chaque personne sur Binance.

Pour commencer à acheter et vendre des crypto-monnaies via cette plate-forme, vous devrez disposer d’un solde disponible sur le compte. Vous pouvez ajouter ou retirer des fonds de votre portefeuille Binance pour gérer toutes vos transactions. Depuis l’Exchange, vous travaillez avec des partenaires vérifiés et de confiance pour offrir une expérience d’achat de crypto-monnaie sûre et efficace.

Binance accepte une grande variété de devises et vous permet d’acheter facilement des crypto-monnaies avec l’USD, l’EUR et d’autres devises fiduciaires. Pour acheter des crypto-monnaies, vous pouvez également utiliser une large gamme de pièces stables acceptées. Tels que Binance USD (BUSD), Coinbase USD Coin (USDC), PAXOS (PAX), Tether (USDT) et l’USD réel.

Vous pourrez sauvegarder vos actifs crypto dans Binance

Une fois l’achat terminé, ils déposeront votre nouvelle crypto-monnaie directement dans votre portefeuille Binance. Un moyen simple et sécurisé de gérer vos actifs cryptographiques. Vous pouvez immédiatement échanger votre crypto-monnaie achetée contre de nombreux produits et services que Binance propose sur sa plate-forme.

Binance est le plus grand marché (que nous commencerons à appeler Exchange) au monde et avec une présence dans le plus grand nombre de pays. Il sert de portefeuille numérique, de site d’échange et également de point de retrait des crypto-monnaies vers les devises locales. Malgré cela, il existe plus d’alternatives d’achat locales et internationales.

En fait, Binance se positionne comme l’une des meilleures plateformes d’achat et de vente de crypto-monnaies aujourd’hui. Grâce à son large catalogue de devises et ses faibles frais de transaction.

Binance Gagner

De leur côté, ils ont également parlé de Binance Earn, un outil qui permet aux utilisateurs de gagner des intérêts annuels supérieurs à 10 % pour les crypto-monnaies qu’ils conservent dans leurs portefeuilles, et ce sans aucun frais de maintenance. Il est possible de choisir entre différentes crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum, BUSD, USDT ou BNB, entre autres.

Parmi ces options, il y a également une épargne flexible, qui n’est rien de plus que votre compte d’épargne crypto. “Déposez votre crypto pour gagner des intérêts, avec la possibilité de racheter vos fonds à tout moment.” Hinz a expliqué.

Pour sa part, il a également commenté que l’épargne est bloquée. Idéal pour ceux qui sont un “détenteur” engagé de Crypto-monnaie, avec cet outil, vous pouvez gagner des intérêts en même temps. Vous pouvez souscrire vos crypto-monnaies à une période d’épargne verrouillée pour obtenir des revenus d’intérêts plus élevés.

Qu’est-ce que le jalonnement bloqué?

Hinz a expliqué que le staking pouvait être compris comme ce qui, dans le secteur bancaire traditionnel, serait un terme fixe. Désormais, le « staking bloqué » est le processus par lequel vous pouvez verrouiller vos actifs numériques sur une blockchain de preuve de participation pendant une période de temps spécifiée. Cela contribue non seulement au réseau, mais vous permet également de gagner des récompenses de staking.

Plus précisément, le Proof of Stake (PoS) est un mécanisme de consensus qui sélectionne les validateurs de blocs en fonction du nombre de pièces qu’ils ont mises. Plus vous avez de pièces en jeu, plus les récompenses seront élevées.

Le jalonnement bloqué par Binance offre aux HODLers un moyen facile de miser et de gagner des récompenses.

Comme le jalonnement est effectué sur la blockchain par le biais de contrats intelligents, le temps de rachat des jetons variera en fonction du mécanisme de consensus de la blockchain. Chaque blockchain aura besoin d’un temps de rédemption différent.

Par exemple, pour arrêter le jalonnement EOS, vous devrez attendre 72 heures, alors que s’il s’agit de DOT, vous devrez attendre 28 jours.

Binance a rationalisé le processus de distribution des fonds et réduit le délai de rachat à 1 jour. “Veuillez noter que le délai de rédemption standard est soumis au délai de rédemption réel sur la blockchain du projet et Binance peut modifier cette période de rédemption à partir d’un jour dans le futur.” Indien.

Rampe de lancement

Désormais, avec Launchpad, Binance, l’utilisateur pourra accéder aux offres initiales de crypto-monnaie qui n’ont été répertoriées sur aucune autre plate-forme, et avant leur mise en vente. Ce produit vous permet de récompenser les utilisateurs qui possèdent du BNB (la crypto-monnaie native de Binance) afin qu’ils puissent mettre la main sur ces nouvelles pièces ou jetons avant tout le monde.

La plateforme des mineurs

De son côté, le Smart Pool est un service qui permet à l’utilisateur d’obtenir des profits plus élevés en modifiant automatiquement le taux de hachage pour extraire différentes pièces avec le même algorithme. Binance Smart Pool prend en charge l’algorithme SHA256. Et, le taux de hachage des utilisateurs peut être basculé automatiquement entre BTC, BCH et BSV.

Échange de liquide Binance

Désormais, Binance Liquid Swap est basé sur un pool de liquidités. Il y a deux jetons dans chaque groupe, et le nombre relatif de jetons détermine le prix entre eux et peut toujours être échangé tant qu’il y a des jetons correspondants dans le groupe. Binance Liquid Swap offre des prix plus stables et des frais moins élevés pour les transactions importantes.

Comment fournir des liquidités pour Binance Liquid Swap ? Quand puis-je le racheter ?

Sélectionnez un groupe de paires de trading liquides et déposez un montant (garantie) dans le groupe. Le système convertira le montant en deux jetons en fonction du rapport de prix du groupe actuel de paires de trading. Et il remplira le pool de liquidités avec un certain montant de participation dans le pool. Après le pari, la partie groupe peut être rachetée à tout moment et la partie groupe rachetée sera conservée.

Comme vous le verrez, Binance dispose de nombreux outils au sein de sa plate-forme qui s’adaptent aux besoins de chaque utilisateur. Au cours de cet atelier, nous essayons de résumer un peu certains d’entre eux. Cependant, grâce à cet échange, vous pourrez creuser plus profondément et trouver encore plus d’outils et d’avantages.

Pour plus d’informations sur tous les instruments que Binance met à la disposition des investisseurs, vous pouvez consulter la récente publication du portail Enqueinvertir.com : Les 9 façons de gagner de l’argent avec Binance.

