Comment utiliser les raccourcis et Siri pour contrôler votre Apple TV

Parmi les actions par défaut fournies avec l’application Raccourcis, les utilisateurs d’une Apple TV peuvent trouver l’ensemble pour l’application Apple TV Remote, l’outil intégré principalement utilisé dans Control Center pour utiliser l’iPhone comme télécommande pour l’Apple TV.

Avec les raccourcis, Apple a permis un accès supplémentaire à l’Apple TV via un ensemble d’actions qui permettent aux utilisateurs de contrôler les fonctionnalités suivantes :

État de l’appareil Paramètres de lecture Applications et jeux Bonus : AirPlay

Source : iMore

Cet article couvrira chaque action, expliquant comment configurer ces commandes Apple TV et comment les utiliser pour des cas d’utilisation particuliers. (Note de l’auteur : les captures d’écran de l’iPhone dans l’article montrent l’interface iOS 15 pour les raccourcis, qui affiche le nom de chaque raccourci différemment ainsi qu’une catégorie “Suggestions d’action suivante” sous les actions).

Mais d’abord, il est important de noter que toutes les actions Apple TV nécessitent que vous soyez tous les deux sur le même réseau que l’Apple TV, ainsi que de spécifier quel téléviseur si vous en avez plusieurs.

État de l’appareil

Réveillez Apple TV

Réveil Apple TV allumera l’Apple TV spécifiée, ce qui inclut l’envoi d’un signal à tous les récepteurs ou téléviseurs connectés que l’appareil veut réveiller – cela signifie que cette action seule peut allumer de nombreux téléviseurs, y compris les basculer sur l’entrée appropriée si il n’est pas actuellement sélectionné.

Il est utile de placer Wake Apple TV avant la plupart des autres actions Apple TV Remote, en particulier lorsqu’elles sont utilisées dans un menu, car cela garantit que le téléviseur est réellement allumé avant d’essayer d’envoyer la commande principale.

Veille Apple TV

Semblable à Wake Apple TV, Sleep Apple TV éteindra l’Apple TV spécifiée, envoyant également un signal de veille aux récepteurs et aux téléviseurs. L’utiliser est un excellent moyen de mettre fin à une session TV et d’éteindre tous les appareils connectés simultanément.

Lancer l’économiseur d’écran

L’une des fonctionnalités les plus appréciées de l’Apple TV est l’économiseur d’écran cinématique au ralenti qu’Apple a produit spécifiquement pour les appareils.

Voici un raccourci juste pour cela qui à la fois réveille l’Apple TV et affiche l’économiseur d’écran – parfois, en mettre un est tout simplement agréable.

Afficher la télécommande

Afficher la télécommande est l’action principale qui utilise réellement la télécommande Apple TV intégrée elle-même, activant la télécommande plein écran pour le téléviseur spécifié. Là, vous pouvez avoir un accès rapide à toutes les mêmes commandes que celles de la télécommande physique Apple TV, ce qui est utile si quelqu’un d’autre a les commandes ou si vous n’êtes pas à proximité de la zone de visualisation où vous gardez la télécommande.

Il est également important de noter que dans la vue à distance, les commandes de volume de l’appareil peuvent également envoyer des signaux HDMI-CEC à votre récepteur ou à votre téléviseur pour modifier le volume – l’utilisation de cette action peut transformer votre montre, votre téléphone ou votre iPad en un véritable télécommande.

Il est souvent utile d’utiliser Afficher le contrôle à distance en combinaison avec l’action Ouvrir l’application, car cette action implique que des étapes supplémentaires seront effectuées dans l’application nouvellement ouverte. Lorsque vous exécutez ce type de raccourci depuis le téléphone, vous pouvez avoir la télécommande numérique prête à allez-y immédiatement.

Relecture

Jouer pause

Lecture/Pause sur Apple TV est une action spécialement conçue pour lire, mettre en pause ou basculer la lecture sur n’importe quel média en cours de lecture sur l’Apple TV spécifiée – très probablement en faisant d’abord une pause, puis en rejouant pour reprendre.

Il peut être utile de les utiliser dans des raccourcis basés sur Siri – je leur donne des noms tels que “Snack Break” pour parler à Siri et mettre le téléviseur en pause pendant que je vais chercher quelque chose dans l’autre pièce. « Reprendre le téléviseur » est également idéal pour revenir dans la pièce lorsque vous êtes prêt à recommencer.

Ignorer le contenu

Ignorer le contenu pour la télécommande Apple TV fonctionne également pour sauter en avant ou en arrière sur la chronologie dans des quantités spécifiées. Avec cette action, vous pouvez configurer des préréglages personnalisés pour vos périodes préférées, comme revenir 60 secondes en arrière, ou avancer précisément 45 secondes pour les émissions qui ont une séquence de titre/générique répétitive.

Définir les sous-titres

Définir les sous-titres est un autre raccourci pratique de la télécommande Apple TV, permettant un accès programmatique aux sous-titres/sous-titres pour le programme en cours. Avec cela, vous pouvez configurer des raccourcis basés sur Siri pour activer ou désactiver les sous-titres à partir du HomePod, ce qui permet un accès entièrement mains libres aux commandes de sous-titres pour la première fois.

Combiné avec l’action Ignorer le contenu, j’ai également recréé la fonctionnalité Siri d’Apple TV où vous demandez “Qu’est-ce qu’ils viennent de dire ?” et le téléviseur reculera de 30 secondes, activera les sous-titres, attendra 30 secondes et désactivera à nouveau les sous-titres.

Paramètres

Changer de compte utilisateur

Changer de compte d’utilisateur permet aux utilisateurs de raccourcis d’échanger le profil actif sur leur Apple TV en ajoutant l’action avant leurs autres étapes dans le raccourci ou en créant un raccourci autonome pour modifier les profils par personne.

C’est probablement plus utile si vous avez plusieurs membres de la famille qui souhaitent utiliser des raccourcis pour contrôler Apple TV – puisque les raccourcis HomePod s’exécutent en tant que demandes personnelles via l’iPhone de la personne, ils auront besoin de leurs propres raccourcis pour utiliser le HomePod pour contrôler l’Apple TV .

Cela signifie que, puisque Siri sait déjà qui parle, le compte de compte d’utilisateur Switch peut être utilisé avant d’autres actions Apple TV Remote et assurez-vous que l’Apple TV est configurée sur la bonne personne qui parle – si ma petite amie demande à ouvrir l’application TV, il peut simplement basculer sur son compte en même temps et son Up Next sera affiché.

Définir le mode clair/sombre

Définir le mode clair/sombre est une autre action disponible pour personnaliser l’expérience la plus utile aux côtés du compte de changement de compte d’utilisateur – si une personne préfère avoir le mode clair et un autre mode sombre, elle peut passer à son propre profil et également changer l’apparence de son propres raccourcis dédiés.

Définir Réduire les sons forts

L’autre action de préférence personnelle pour le groupe Apple TV Remote est Définir la réduction des sons forts, qui, bien que son nom prête à confusion, permet aux utilisateurs d’activer “Réduire les sons forts” ou de l’éteindre/de l’activer selon leurs besoins.

Ceci est un autre exemple qui est plus utile si une personne en particulier dans un ménage préfère réduire les sons forts lorsqu’elle regarde quelque chose, mais le reste du ménage ne veut pas affecter le volume et veut que cette fonctionnalité soit désactivée – avec Switch Compte utilisateur, quiconque utilise ses propres raccourcis Apple TV peut personnaliser son expérience dans chaque raccourci.

Applications et jeux

Ouvrir l’application sur Apple TV

L’action Ouvrir l’application sur Apple TV est également très utile pour créer une expérience Apple TV personnalisée pour soi-même ou pour son foyer, permettant un accès immédiat à toute application ou jeu installé sur l’Apple TV spécifiée.

C’est très utile pour des applications ou des jeux uniques, permettant à un déclencheur comme l’inévitable “Netflix and Chill” d’ouvrir Netflix et de changer l’éclairage, en disant “Alto TV” pour ouvrir Alto’s Odyssey afin que vous puissiez prendre un jeu, ou en utilisant “Help me trouve un film” pour ouvrir l’application Letterboxd sur le téléviseur pour voir les critiques récentes.

L’utilisation de Choose From Menu et de plusieurs instances d’Open App peut également vous donner un moyen de choisir parmi une série d’options et d’ouvrir l’application correspondante que vous avez configurée à l’avance – vous pouvez avoir un raccourci qui ouvre chaque application et jeu sur votre Apple TV.

Bonus : Définir la destination de lecture pour AirPlay

La dernière action ne fait pas techniquement partie du groupe Apple TV Remote, mais il est utile de la connaître – Définir la destination de lecture vous permet de sélectionner une Apple TV et de diffuser votre vidéo ou votre musique sur l’Apple TV spécifiée.

Ceci est particulièrement utile pour tirer parti des actions données par des applications telles que l’application TV – une fois que vous démarrez une émission télévisée comme Ted Lasso, l’application TV ajoutera une action “Reprendre Ted Lasso” à la section Suggestions de Raccourcis. Combiné avec Wake Apple TV et Set Playback Destination, cela peut être utilisé pour AirPlay le prochain épisode de votre émission immédiatement sur l’Apple TV – obtenez le raccourci ici.

Utiliser des raccourcis avec l’Apple TV

Dans l’ensemble, les actions Apple TV Remote sont un excellent ensemble qui vous permet de tirer davantage parti de l’ensemble de la configuration de votre téléviseur à l’aide de Siri, de menus et de raccourcis personnalisés par personne dans un foyer.

Que vous les déclenchiez à partir du HomePod, que vous les ajoutiez au widget Raccourcis ou que vous en lanciez un à partir de Raccourcis pour Apple Watch, il y a beaucoup de potentiel – ajoutez les raccourcis de l’article ci-dessous pour les essayer vous-même :

Pour obtenir plus de raccourcis comme ceux-ci, consultez mon propre catalogue de raccourcis où j’ai hébergé des versions à jour de ces raccourcis ainsi que de nombreux exemples pour l’application Raccourcis.