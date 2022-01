Comment utiliser les solutions de couche 2 pour économiser sur les frais Ethereum : Arbitrum

Source : Adobe / Djordje

Les réseaux Blockchain offrent un choix de décentralisation, de transparence, de sécurité et de communication sans confiance pour faciliter les nouvelles économies Internet natives. Mais de nombreuses blockchains de premier plan n’ont pas su s’adapter à leur nombre croissant d’utilisateurs. Les taux d’adoption élevés des chaînes de couche 1 (L1) ont généralement été suivis d’une augmentation des frais de transaction.

Ethereum (ETH), ou une chaîne L1, est l’une des blockchains les plus utilisées aujourd’hui, et le réseau a eu du mal à s’étendre parce que les frais de gaz ridiculement élevés et les délais de confirmation lents rebutent les gens.

En conséquence, des solutions de couche 2 (L2) ont émergé qui sont construites sur des blockchains pour réduire la charge sur la chaîne pour les principales blockchains telles que Bitcoin (BTC) et Ethereum.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les solutions de mise à l’échelle L2 et comment utiliser Arbitrum pour économiser sur les frais de transaction Ethereum.

Pourquoi les blockchains ont-elles besoin de solutions de couche 2 ?

Les blockchains ont besoin de solutions L2 car elles permettent un traitement efficace et amélioré des transactions. Ces solutions augmentent les performances tout en profitant de l’infrastructure de sécurité, de la décentralisation et de la transparence de la chaîne principale.

Les solutions de couche 2 sont des protocoles construits sur une blockchain existante comme Ethereum ou Bitcoin. Son objectif est de résoudre les problèmes de coût de transaction, de vitesse de traitement et de mise à l’échelle auxquels sont confrontées les principales chaînes.

Au cours de la dernière année, nous avons assisté à l’augmentation rapide des applications financières décentralisées (DeFi), des jetons non fongibles (NFT) et des organisations autonomes décentralisées (DAO). Ces innovations amènent les gens dans le cryptoverse, obligeant les blockchains à traiter de plus en plus de transactions. Cependant, des chaînes comme Bitcoin et Ethereum ont des performances assez limitées, avec seulement 7 et 13 transactions par seconde (TPS), respectivement.

Au lieu de mettre à jour le protocole blockchain directement pour augmenter les performances, nous avons maintenant des solutions construites au-dessus de l’infrastructure principale, allégeant la charge de traitement de l’infrastructure principale de la blockchain. Les solutions de couche 2 ont principalement été regroupées autour d’Ethereum et de Bitcoin, ce qui n’est pas surprenant car ce sont les principaux réseaux de cryptographie sur le marché.

Les solutions L2 les plus importantes de Bitcoin sont Lightning Network et Liquid Network of Flux de blocs , qui permettent des transactions BTC hors chaîne à haute vitesse et à faible coût.

Un certain nombre de solutions de mise à l’échelle hors chaîne indispensables ont émergé pour Ethereum, qui a subi des frais de gaz allant jusqu’à 100 $ pour de simples transferts de jetons. Les exemples comprennent Arbitre , Optimisme Oui Starkware .

Cependant, il n’existe pas de solution L2 unique qui résout complètement les besoins de chacun. Chacun diffère par les frais de transaction, la sécurité et la fonctionnalité.

Qu’est-ce que l’arbitrage ?

Arbitrum est l’une des solutions de mise à l’échelle Ethereum L2 les plus populaires.

Créé par Laboratoires hors chaîne , Arbitrum est conçu pour augmenter la vitesse et l’évolutivité des contrats intelligents Ethereum, avec des fonctionnalités de confidentialité supplémentaires. Il permet aux développeurs d’exécuter des applications Ethereum et de traiter des transactions sur celles-ci, sans compromettre la sécurité du réseau Ethereum.

Arbitrum fait partie d’une série de protocoles L2 qui résolvent certains des pièges des contrats intelligents actuels basés sur Ethereum, tels qu’une faible efficacité et des coûts de transaction élevés, entraînant une mauvaise expérience utilisateur pour les utilisateurs de dapp (application décentralisée) sur Ethereum.

Arbitrum adopte une méthode appelée accumulation de transactions. Il enregistre des lots de transactions sur Ethereum et les traite sur sa chaîne latérale L2 tout en utilisant Ethereum pour garantir des enregistrements corrects. Ce processus allège la charge de calcul et de stockage de la dorsale Ethereum.

Les trois composants d’Arbitrum incluent le compilateur, les validateurs et EthBridge. Le compilateur compile plusieurs contrats intelligents dans un fichier exécutable qui prend en charge l’exécution dans la machine virtuelle arbitraire (AVM). Les validateurs surveillent ensuite principalement l’état des processus AVM et hors chaîne. Enfin, EthBridge est une application décentralisée implémentée sur la chaîne principale Ethereum qui relie Ethereum et Arbitrum.

Le projet est devenu un favori parmi les Ethereans car il fournit une plate-forme alternative que les développeurs peuvent utiliser pour créer des contrats intelligents compatibles avec Ethereum.

Arbitrum One, la version bêta du principal réseau Ethereum d’Arbitrum, a été lancée le 31 août 2021, sans lancement ni vente de jetons. Le logiciel est déjà exploité par de nombreux protocoles tels que Chainlink (LINK), Balancer (BAL) et Uniswap (UNI) pour augmenter les performances et réduire les frais pour leurs utilisateurs.

Comment utiliser Arbitrum pour économiser sur les frais de gaz Ethereum

Vous pouvez utiliser Arbitrum pour envoyer et recevoir Ethereum sur des dapps compatibles avec le réseau Arbitrum.

Pour convertir votre jeton basé sur l’ETH ou l’Ethereum de la chaîne principale en couche Arbitrum, vous devez configurer Arbitrum dans un portefeuille auto-gardien comme MetaMask. C’est comme ça:

Visitez Arbiscan, allez au pied de page et cliquez sur Ajouter un réseau Arbitrum pour l’ajouter à votre métamasque. Vous pouvez également l’ajouter manuellement si vous avez les connaissances techniques. Pour envoyer votre ETH à la couche Arbitrum, utilisez le pont Arbitrum ici. Lorsque vous êtes sur Arbitrum Bridge, le site vous montrera une invite pour connecter votre portefeuille MetaMask. Sinon, connectez-le manuellement en ouvrant votre écran MetaMask et en lui donnant l’autorisation. Entrez le montant d’ETH pour vous connecter à Arbitrum. Cliquez sur déposer, puis confirmez la transaction. Une fois la transaction confirmée sur la blockchain Ethereum, vos fonds ont été envoyés à Arbitrum Bridge.

Le pont Arbitrum ne prend pas encore en charge tous les jetons basés sur Ethereum. Cependant, il existe déjà un certain nombre d’applications et de plates-formes qui prennent en charge Arbitrum pour permettre aux utilisateurs d’Ethereum de réduire les frais de transaction.

Qui soutient déjà Arbitrum ?

Pour profiter des avantages du réseau Arbitrum, vous devez utiliser une application prenant en charge le réseau. La bonne nouvelle est que plusieurs applications cryptographiques populaires commencent à prendre en charge Arbitrum.

Voici une liste des applications populaires :

Portefeuilles

métamasque

Portefeuille Coinbase

Portefeuille Huobi

zapper

Zerion

Boucler

Echanges centralisés

Applications décentralisées

Aave

Uniswap

1 pouce

dai

Courbe

FabricantDAO

échange de sushis

Alors qu’Ethereum est alimenté par de nouvelles plates-formes de contrats intelligents avec des performances plus élevées et des capacités de mise à l’échelle améliorées, les solutions L2 pourraient devenir le sauveur qui aidera la principale plate-forme de contrats intelligents à conserver sa position de leader sur le marché.

